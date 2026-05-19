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Epic Games: qué juegos están gratis hoy 19 de mayo de 2026

Uno de los títulos gratuitos es The Telltale Batman Shadows Edition

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Epic Games es una empresa de videojuegos y tecnología conocida por desarrollar Fortnite y por el motor gráfico Unreal Engine. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games es una empresa de videojuegos y tecnología conocida por desarrollar Fortnite y por el motor gráfico Unreal Engine. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games tiene gratis dos juegos hoy 19 de mayo de 2026 en su sección de títulos gratuitos semanales. Se llaman Sunderfolk - Edición Estándar y The Telltale Batman Shadows Edition.

Ambos juegos pertenecen a géneros diferentes por lo que puede tratarse de una oferta llamativa para diversos públicos. Para obtenerlo, basta con ingresar la plataforma mencionada, agregar sus nombres en el buscador y pulsar ‘Obtener’.

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Cabe señalar que ambos juegos estarán gratis hasta el día 21 de mayo. Pasado este tiempo, otros títulos llegarán a esta sección.

Captura de pantalla del videojuego Sunderfolk con personajes fantásticos combatiendo en un mapa hexagonal, rodeados de monedas de oro y cristales púrpuras
Sunderfolk – Edición Estándar es un RPG táctico cooperativo por turnos diseñado para jugar en grupo, con enfoque en estrategia compartida y “noche de mesa” digital. (Epic Games)

De qué trata Sunderfolk - Edición Estándar

Sunderfolk – Edición Estándar es un RPG táctico cooperativo por turnos pensado para recrear una “noche de juego” tipo mesa, pero en formato digital.

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La aventura transcurre en las Sunderlands y se basa en la estrategia compartida: cada decisión del grupo influye en cómo se desarrolla cada misión.

La propuesta permite jugar hasta cuatro personas, ya sea en multijugador online con mouse y teclado o en cooperativo local.

Una de sus particularidades es el sistema para jugar en el sofá usando teléfonos como controles, mediante una app: cada jugador maneja su personaje desde el móvil mientras la acción principal se ve en una pantalla compartida.

Captura de pantalla de una interfaz de ordenador oscura mostrando la página de un videojuego. Se ve una imagen de Batman en blanco y negro, y detalles del juego
The Telltale Batman Shadows Edition reúne las dos temporadas de Batman de Telltale e incluye el “Shadows Mode”, un filtro visual noir con estética en blanco y negro. (Epic Games)

En términos de jugabilidad, combina exploración tipo “dungeon crawl” con combates en cuadrícula/hexágonos y un tono de fantasía protagonizado por personajes animales que representan arquetipos clásicos (como pícaro, bardo o mago).

Sobre qué es The Telltale Batman Shadows Edition

The Telltale Batman Shadows Edition es una edición recopilatoria de los juegos narrativos de Telltale protagonizados por Batman: reúne los 10 episodios de las dos temporadas (Batman: The Telltale Series y Batman: The Enemy Within) en un solo paquete.

Su diferencial es el “Shadows Mode”, un modo visual de estilo noir que recolorea la imagen con una paleta principalmente en blanco y negro, dejando algunos elementos seleccionados en color para enfatizar escenas y detalles. Además, incluye mejoras visuales como texturas remasterizadas.

En cuanto al juego en sí, se trata de una aventura episódica centrada en decisiones: alternas entre Bruce Wayne y Batman, y las elecciones del jugador modifican relaciones y el desarrollo de la historia.

Vista trasera de un joven con auriculares jugando videojuegos en dos monitores, un PC y un celular, en un escritorio iluminado por un letrero de Epic Games.
Epic Games permite que los usuarios accedan a juegos gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos hay gratis en Epic Games

Otros juegos gratis en Epic Games sin fecha límite son:

  • Ruins of Tearlyn DEMO
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • Pixel Gun 3D
  • Idle Guy
  • Tractor Racers
  • Super Meat Boy 3D Demo
  • Perceptum Demo
  • Trenches
  • Retired Steel
  • LetMeSee_Demo
  • ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
  • GRIMPS demo
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
El logo blanco de Epic Games Store sobre una escena de videojuego con dos personajes, un robot araña gigante, y edificios destruidos bajo un cielo anaranjado.
Semanalmente, Epic Games Store ofrece una selección de juegos populares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shattered Chess Demo
  • STALCRAFT: X
  • Go Ape Ship!
  • Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
  • Free PT Pack (Emotes & Gestures)
  • Windrose Demo
  • Boing! Demo
  • Defend The King
  • Crimson Oath Demo
  • Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
  • Mad King Redemption Demo
  • Letherfall
  • TRIB3: Beta
  • Karthikeya: Wake Up To Reality
  • Mega Carrier Simulator Demo
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack
  • GetHigh.EXE Demo
  • Incorporeal
  • The Silence After
  • Help Is On The Way
  • Ys X: Proud Nordics - Freebie Set
  • Vanished Puzzle Quest
  • ARIE: Moonprayer Demo
  • Backrooms: Lost Signal Demo
  • SKYBLITZ Demo
Un hombre con auriculares juega en una configuración de PC con dos monitores y un teclado iluminado, con un letrero del logo de Epic Games Store en la pared.
En Epic Games Store, hay juegos tanto para PC como para celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Astro Burn Demo
  • Netherak Demons
  • Three Kingdoms Defense
  • Sunderfolk
  • Reconstruction of the church in Olszowka
  • PMR: Ford Falcon V8 2013
  • Don’t Mess With Erkuí (Demo Version)
  • TOMAK: Save the Earth Regeneration
  • Gilded Gloom
  • Kernel Hearts Demo
  • AI LIMIT Fragua de Guerra de Eirene
  • Steam to Teach Physics 101
  • Crime Boss: Rockay City Modkit - Beta abierta
  • Clone Drone in the Danger Zone
  • Chronicles of Tal’dun: the Remainder - Demo
  • Decentraland
  • Spellfarers
  • REMATCH - Nova Prime Outfit
  • HORDEKILL
  • Tukoni: Forest Keepers Demo
  • Warborne Above Ashes
  • Warzone
  • Legends of Elysium

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