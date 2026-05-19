Epic Games: qué juegos están gratis hoy 19 de mayo de 2026

Epic Games es una empresa de videojuegos y tecnología conocida por desarrollar Fortnite y por el motor gráfico Unreal Engine. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games tiene gratis dos juegos hoy 19 de mayo de 2026 en su sección de títulos gratuitos semanales. Se llaman Sunderfolk - Edición Estándar y The Telltale Batman Shadows Edition.

Ambos juegos pertenecen a géneros diferentes por lo que puede tratarse de una oferta llamativa para diversos públicos. Para obtenerlo, basta con ingresar la plataforma mencionada, agregar sus nombres en el buscador y pulsar ‘Obtener’.

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Cabe señalar que ambos juegos estarán gratis hasta el día 21 de mayo. Pasado este tiempo, otros títulos llegarán a esta sección.

Sunderfolk – Edición Estándar es un RPG táctico cooperativo por turnos diseñado para jugar en grupo, con enfoque en estrategia compartida y “noche de mesa” digital. (Epic Games)

De qué trata Sunderfolk - Edición Estándar

Sunderfolk – Edición Estándar es un RPG táctico cooperativo por turnos pensado para recrear una “noche de juego” tipo mesa, pero en formato digital.

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La aventura transcurre en las Sunderlands y se basa en la estrategia compartida: cada decisión del grupo influye en cómo se desarrolla cada misión.

La propuesta permite jugar hasta cuatro personas, ya sea en multijugador online con mouse y teclado o en cooperativo local.

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Una de sus particularidades es el sistema para jugar en el sofá usando teléfonos como controles, mediante una app: cada jugador maneja su personaje desde el móvil mientras la acción principal se ve en una pantalla compartida.

The Telltale Batman Shadows Edition reúne las dos temporadas de Batman de Telltale e incluye el “Shadows Mode”, un filtro visual noir con estética en blanco y negro. (Epic Games)

En términos de jugabilidad, combina exploración tipo “dungeon crawl” con combates en cuadrícula/hexágonos y un tono de fantasía protagonizado por personajes animales que representan arquetipos clásicos (como pícaro, bardo o mago).

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Sobre qué es The Telltale Batman Shadows Edition

The Telltale Batman Shadows Edition es una edición recopilatoria de los juegos narrativos de Telltale protagonizados por Batman: reúne los 10 episodios de las dos temporadas (Batman: The Telltale Series y Batman: The Enemy Within) en un solo paquete.

Su diferencial es el “Shadows Mode”, un modo visual de estilo noir que recolorea la imagen con una paleta principalmente en blanco y negro, dejando algunos elementos seleccionados en color para enfatizar escenas y detalles. Además, incluye mejoras visuales como texturas remasterizadas.

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En cuanto al juego en sí, se trata de una aventura episódica centrada en decisiones: alternas entre Bruce Wayne y Batman, y las elecciones del jugador modifican relaciones y el desarrollo de la historia.

Epic Games permite que los usuarios accedan a juegos gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos hay gratis en Epic Games

Otros juegos gratis en Epic Games sin fecha límite son:

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Ruins of Tearlyn DEMO

Shroom Bound

Spray N’ Pray

Dead Rails

Neon Express

Pixel Gun 3D

Idle Guy

Tractor Racers

Super Meat Boy 3D Demo

Perceptum Demo

Trenches

Retired Steel

LetMeSee_Demo

ChromaGun 2 - Dye Hard Demo

GRIMPS demo

Starmasons

Game of Thrones Winter is Coming

Semanalmente, Epic Games Store ofrece una selección de juegos populares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seven Knights Re:BIRTH

Shattered Chess Demo

STALCRAFT: X

Go Ape Ship!

Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)

Free PT Pack (Emotes & Gestures)

Windrose Demo

Boing! Demo

Defend The King

Crimson Oath Demo

Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!

Mad King Redemption Demo

Letherfall

TRIB3: Beta

Karthikeya: Wake Up To Reality

Mega Carrier Simulator Demo

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack

GetHigh.EXE Demo

Incorporeal

The Silence After

Help Is On The Way

Ys X: Proud Nordics - Freebie Set

Vanished Puzzle Quest

ARIE: Moonprayer Demo

Backrooms: Lost Signal Demo

SKYBLITZ Demo

En Epic Games Store, hay juegos tanto para PC como para celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Astro Burn Demo

Netherak Demons

Three Kingdoms Defense

Sunderfolk

Reconstruction of the church in Olszowka

PMR: Ford Falcon V8 2013

Don’t Mess With Erkuí (Demo Version)

TOMAK: Save the Earth Regeneration

Gilded Gloom

Kernel Hearts Demo

AI LIMIT Fragua de Guerra de Eirene

Steam to Teach Physics 101

Crime Boss: Rockay City Modkit - Beta abierta

Clone Drone in the Danger Zone

Chronicles of Tal’dun: the Remainder - Demo

Decentraland

Spellfarers

REMATCH - Nova Prime Outfit

HORDEKILL

Tukoni: Forest Keepers Demo

Warborne Above Ashes

Warzone

Legends of Elysium