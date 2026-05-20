Costa Rica

Costa Rica: Laura Fernández pidió a diputados “trabajar en equipo” tras reuniones en Casa Presidencial

Mandataria aseguró que el encuentro fue “productivo” y sirvió para impulsar una agenda conjunta en temas como seguridad nacional, diálogo político y la situación crítica que enfrenta Crucitas por la minería ilegal

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Laura Fernández sostuvo reuniones con distintas bancadas legislativas en Casa Presidencial. Créditos: Presidencia de la República
Laura Fernández sostuvo reuniones con distintas bancadas legislativas en Casa Presidencial. Créditos: Presidencia de la República

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que las reuniones sostenidas este martes con distintas bancadas legislativas en Casa Presidencial dejaron un balance “productivo” y reiteró su intención de construir una relación de trabajo conjunta entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa.

La jerarca sostuvo encuentros con la fracción del Partido Liberación Nacional, del Frente Amplio y las diputadas independientes Claudia Dobles y Abril Gordienko, como parte de una ronda de acercamientos impulsada desde el Poder Ejecutivo.

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Al finalizar las reuniones, Fernández afirmó que el principal mensaje trasladado a los legisladores fue la necesidad de trabajar de manera coordinada en beneficio del país.

“Hacerles un llamado a los diputados de trabajar en equipo con el Gobierno de manera constructiva, buscando el beneficio del pueblo de Costa Rica”, expresó.

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La jerarca calificó los encuentros con diputados como “productivos”. Créditos: Presidencia de la República
La jerarca calificó los encuentros con diputados como “productivos”. Créditos: Presidencia de la República

Gobierno convocará reunión confidencial sobre seguridad

Uno de los principales anuncios realizados por Fernández fue la convocatoria a una reunión programada para el próximo 29 de mayo a las 10 de la mañana, en la que participarán diputados y autoridades de seguridad nacional.

Según explicó Fernández, el objetivo será analizar información sensible relacionada con criminalidad y violencia en el país.

La ministra indicó que durante el encuentro se expondrán mapas de calor elaborados por inteligencia policial para identificar las zonas más golpeadas por la delincuencia y el crimen organizado.

“Será una reunión confidencial y vital para empujar la toma de decisiones que necesita Costa Rica para recuperar la paz”, afirmó.

La convocatoria surge en medio del creciente debate nacional sobre seguridad pública, narcotráfico y aumento de homicidios, temas que han dominado la agenda política durante los últimos meses.

Declaraciones de Claudia Dobles, diputa Coalición Agenda Ciudadana, tras la reunión sostenida en Casa Presidencial

Diputados serán invitados a Crucitas

Otro de los temas planteados por Laura Fernández fue la situación en Crucitas, zona que el Gobierno considera una prioridad debido a la minería ilegal y los daños ambientales denunciados en el sector.

La mandataria anunció que los 57 diputados serán invitados a una visita de campo el próximo 19 de junio para conocer personalmente las condiciones en las que se encuentra la zona.

“Quiero que vayamos a caminar la zona y a que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí”, manifestó.

Fernández aseguró que el Ejecutivo no permitirá que continúe la extracción ilegal de oro en Crucitas y calificó la situación como un problema ambiental, económico y de seguridad nacional.

“Ustedes ya saben que yo no voy a consentir que se sigan robando el oro de Crucitas”, añadió.

La problemática en Crucitas se mantiene como uno de los principales desafíos para las autoridades costarricenses debido al impacto ambiental generado por la minería ilegal, así como por la presencia de organizaciones vinculadas al crimen organizado y extracción clandestina de oro.

José María Villalta, diputado del Frente Amplio, y sus impresiones después de la reunión de este martes

“Habían diputados que no conocían Casa Presidencial”

Laura Fernández también destacó que algunos legisladores que participaron en los encuentros nunca habían visitado Casa Presidencial ni habían tenido contacto directo con ella.

Por esa razón, insistió en que uno de sus principales objetivos es mejorar la comunicación política y fortalecer las relaciones institucionales entre el Ejecutivo y el Congreso.

“Habían diputados que no me conocían, que no conocían Casa Presidencial y mi principal propósito es que podamos tener una buena relación de trabajo en equipo”, comentó.

Las reuniones forman parte de los esfuerzos del Gobierno por acercarse a distintas fracciones legislativas en momentos donde varios proyectos impulsados por el Ejecutivo requieren respaldo político dentro del Congreso.

Aunque Fernández calificó las conversaciones como productivas, persisten diferencias entre el Gobierno y algunos sectores de oposición sobre temas relacionados con seguridad, proyectos económicos y manejo político del Ejecutivo.

No obstante, la Presidenta insistió en que existe disposición para mantener espacios de diálogo con todas las bancadas.

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