Netflix sorprende a los fans y confirma la segunda parte de ‘Las guerreras K-Pop’

La secuela de la exitosa película animada estará escrita y dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, quienes repetirán como responsables creativos del proyecto

La canción original ‘Golden’ obtuvo el primer Grammy para un tema K-Pop. (Netflix)

Netflix ha anunciado oficialmente que prepara una secuela de ‘Las guerreras K-Pop’, una película de animación que superó las expectativas de audiencia y se consolidó como uno de los fenómenos globales recientes.

El éxito del filme no solo se refleja en cifras, sino también en premios, nominaciones e impacto cultural, lo que ha llevado a Netflix y a su equipo creativo a trazar el rumbo de la siguiente entrega.

Reconocimiento global y regreso de los creadores originales

El recorrido de ‘Las guerreras K-Pop’ ha sido marcado por hitos notables. La canción original ‘Golden’ obtuvo el primer Grammy para un tema K-Pop y la película fue nominada a dos premios Oscar en 2026: Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original.

(X: Netflix)

Maggie Kang, directora de la cinta, expresó su entusiasmo: “Como cineasta coreana, me siento inmensamente orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos. Hay muchísimo más en este mundo que hemos construido y estoy emocionada de mostrárselo. Esto es solo el comienzo”.

Es menester indicar que Kang, junto a Chris Appelhans, se encargará de escribir y dirigir la secuela de la exitosa película animada.

El universo de ‘Las guerreras K-Pop’: música, acción y mitología

La trama original gira en torno a Rumi, Mira y Zoey, las integrantes del grupo HUNTR/X, quienes equilibran su vida como estrellas del K-pop con la misión secreta de combatir fuerzas demoníacas.

El grupo ficticio HUNTR/X, las voces de estrellas del pop y el trabajo creativo de Maggie Kang impulsan a la película animada a superar récords y liderar la temporada de premios

Lo que en principio parece una propuesta ligera se convierte en una producción que entiende y aprovecha las claves del espectáculo contemporáneo: la música es más que un acompañamiento, es un poder capaz de proteger al mundo y transformar cada show en una auténtica batalla por el bien.

La aparición de los Saja Boys, una boy band rival con intereses oscuros, introduce el principal conflicto de la historia y convierte la industria musical en un campo de batalla sobrenatural. La película explora así la dualidad entre el brillo de la fama y la responsabilidad heroica, aportando un enfoque novedoso al género.

Expectativas para la secuela

La confirmación de una segunda parte de ‘Las guerreras K-Pop’ no solo responde a la demanda de los fans, sino que consolida el interés de Netflix por potenciar producciones con sello surcoreano y gran proyección internacional.

La película, inspirada en la cultura pop coreana, fusiona música, fantasía y acción en una propuesta animada dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans. (Fotocomposición Infobae)

El universo creado en la primera entrega se expande, prometiendo nuevas aventuras y desafíos para sus protagonistas.

Con Maggie Kang y Chris Appelhans al frente, la secuela buscaría mantener el equilibrio entre espectáculo, mitología y música, elementos que han convertido a la saga en un referente de la animación contemporánea y en un fenómeno global que trasciende las fronteras de la cultura pop.

Por qué ver ‘Las guerreras K-Pop’ en Netflix es la opción más segura

Para disfrutar “Las Guerreras K-Pop” (KPop Demon Hunters) de forma segura y con la mejor calidad, Netflix es la única opción recomendada y legítima. La plataforma ofrece la versión oficial del filme animado, asegurando doblaje en español verificado, subtítulos precisos y una experiencia de imagen y sonido óptima.

Además, el acceso a través de Netflix elimina riesgos asociados a malware, piratería o fraudes, y brinda soporte técnico y protección legal para toda la familia.

Ver la película en sitios no oficiales puede acarrear múltiples peligros: desde copias de baja calidad hasta posibles sanciones legales, pasando por publicidad intrusiva, enlaces engañosos y la amenaza de software malicioso. Algunas de estas páginas incluso buscan obtener datos personales o bancarios, exponiendo a los usuarios a estafas y robo de información.

Con Netflix, en cambio, se garantiza un entorno seguro, libre de virus, con controles de privacidad activos y respaldo de derechos de autor, lo que convierte a la plataforma en la alternativa más confiable y conveniente para ver la película.

