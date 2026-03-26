El “Gabinete de Oro” de Silicon Valley: por qué Zuckerberg, Brin y Ellison son los nuevos aliados de la tecnología en EE. UU.

Mark Zuckerberg, Sergey Brin y Larry Ellison son nuevos asesores tecnológicos de la Casa Blanca. (Composición Infobae)

El presidente Donald Trump designó a algunas de las figuras más influyentes del sector tecnológico estadounidense para integrar el renovado Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología (PCAST, por sus siglas en inglés). Entre los elegidos destacan Mark Zuckerberg, fundador de Meta; Sergey Brin, cofundador de Google; Larry Ellison, presidente ejecutivo de Oracle; y Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

La lista incluye también a líderes de empresas como Dell Technologies, AMD, Coinbase y Commonwealth Fusion Systems, consolidando un grupo de alto impacto para orientar la política tecnológica de la Casa Blanca en una etapa clave para la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

El nuevo PCAST estará copresidido por David Sacks, responsable de IA y criptomonedas en la Casa Blanca, y Michael Kratsios, asesor tecnológico que ya ocupó cargos de relevancia en el primer mandato de Trump. La composición del consejo refleja una estrategia distinta a la de años anteriores: el acercamiento explícito entre el gobierno federal y los grandes nombres de Silicon Valley.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, también fue elegido por la Casa Blanca. (Reuters)

En su primer mandato, Trump enfrentó boicots y renuncias de altos ejecutivos, pero ahora las principales empresas tecnológicas muestran disposición a colaborar en la definición de las políticas de ciencia y tecnología para Estados Unidos.

El objetivo: asegurar el liderazgo de EE. UU. en la “Edad de Oro de la Innovación”

La Casa Blanca explicó que el consejo tiene una función consultiva y no ejecutiva: elabora informes y recomendaciones sobre asuntos clave, desde la regulación de la inteligencia artificial hasta el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y la competitividad nacional.

El presidente Trump justificó la formación del consejo como un paso fundamental para que Estados Unidos conserve la supremacía tecnológica frente a la competencia global, en un contexto marcado por el avance acelerado de la IA, la computación cuántica y la ciberseguridad.

Donald Trump apuesta por un consejo tecnológico de alto perfil para reforzar la posición de Estados Unidos en la competencia global por la innovación. (Reuters)

Mark Zuckerberg declaró que “Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar el mundo en IA”, y se mostró “honrado” de formar parte del consejo junto a otros referentes del sector. Por su parte, Michael Dell, fundador de Dell Technologies, señaló que buscarán avanzar en políticas “que fortalezcan la competitividad y la seguridad nacional”.

Perfil empresarial y poca presencia académica

A diferencia de ediciones anteriores del PCAST, la composición actual se inclina claramente hacia líderes empresariales y figuras del sector privado que impulsan el auge comercial de la inteligencia artificial. Solo un investigador académico, el físico John Martinis, forma parte del grupo inicial de 13 miembros, aunque el consejo podría ampliarse hasta 24 integrantes.

Entre los grandes ausentes figuran el CEO de OpenAI, Sam Altman, así como ejecutivos de Microsoft y Elon Musk, quien en administraciones anteriores encabezó departamentos consultivos y mantiene diferencias públicas con la actual dirección de la Casa Blanca.

La ausencia de figuras como Elon Musk marca diferencias respecto a ediciones anteriores del consejo asesor. (Reuters)

El anuncio de este “gabinete de oro” de Silicon Valley ha generado debate sobre el grado de influencia de las grandes empresas tecnológicas en la política de Washington. Encuestas recientes reflejan una creciente percepción de que el sector privado ocupa un lugar cada vez más relevante en la definición de las prioridades nacionales en materia de innovación, regulación y desarrollo científico.

La Casa Blanca sostiene que el consejo se enfocará en maximizar las oportunidades y enfrentar los desafíos que las tecnologías emergentes plantean para la fuerza laboral, con la meta de garantizar que todos los estadounidenses participen de la llamada “Edad de Oro de la Innovación”.

Un consejo histórico, pero con nuevos protagonistas

El PCAST fue creado durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt y ha asesorado a los mandatarios de Estados Unidos en temas estratégicos de ciencia y tecnología durante casi un siglo. En diferentes etapas, sus recomendaciones han abordado desde la respuesta a pandemias hasta los retos de la energía limpia.

La actual integración del consejo marca un giro en la relación entre el gobierno y las empresas tecnológicas, situando a figuras como Zuckerberg, Brin y Ellison en el centro de la toma de decisiones sobre el futuro tecnológico del país.