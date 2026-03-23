Los líderes más efectivos ya no trabajan solos: Zuckerberg acaba de admitirlo

Mark Zuckerberg implementa inteligencia artificial para acceder a información clave y redefinir la toma de decisiones en Meta, según reveló The Wall Street Journal. (Reuters)

Hay una diferencia entre usar una herramienta y depender de una. Durante años, los ejecutivos más poderosos del mundo presumieron de intuición, de experiencia acumulada, de la capacidad de leer una sala y tomar la decisión correcta con información incompleta. Era el mito del liderazgo: el CEO que sabe, que siente, que decide. Lo que el Wall Street Journal publicó el domingo sobre Mark Zuckerberg desarma ese mito con una precisión quirúrgica.

Zuckerberg, el fundador y CEO de Meta, está construyendo un agente de inteligencia artificial para ayudarlo a hacer su trabajo. Según el diario, la herramienta, todavía en desarrollo, le permite obtener información más rápido: respuestas que normalmente tendría que buscar pasando por capas de personas. La revelación no es tecnológica. Es sobre el poder y sobre quién lo tiene realmente.

El problema que nadie nombraba

Un CEO en una compañía del tamaño de Meta, con casi 79.000 empleados, ve aproximadamente el uno por ciento de la información que determina si una decisión es correcta o incorrecta. El noventa y nueve por ciento restante queda filtrado: por vicepresidentes, por jefes de gabinete, por dashboards diseñados para mostrar lo que alguien ya decidió que el CEO debe ver, y por todo lo que simplemente no llegó a tiempo para el documento previo a la reunión.

Ese filtro no es neutral. Tiene sesgos, omisiones, agendas. No siempre por mala fe, sino por la física misma de las organizaciones grandes: la información se degrada al subir. Lo que el sistema de IA hace en este contexto no es reemplazar el juicio del CEO. Es darle acceso directo a datos que antes llegaban procesados, editados, seleccionados por otros.

Es una distinción crucial que el debate público suele ignorar. No estamos hablando de un agente autónomo que manda correos, negocia contratos o toma decisiones solo. El sistema que describe el WSJ es más acotado y, al mismo tiempo, más revelador: es una capa de inteligencia que elimina intermediarios de información. La diferencia entre consultar un sistema de IA para decidir mejor y tener un agente que actúa de forma autónoma es enorme. Zuckerberg está haciendo lo primero.

La inteligencia artificial se integra en la gestión ejecutiva para acceder a datos clave y optimizar la toma de decisiones en grandes organizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que ya pasa en silencio

Lo que hace al artículo del Wall Street Journal más relevante de lo que parece a primera vista es que Zuckerberg no está inventando nada. Está formalizando, a escala de Fortune 5, algo que directores, editores, analistas y gerentes de todo el mundo llevan meses haciendo sin declararlo.

No hay muchos ejecutivos que anuncien en sus reuniones de directorio que consultan sistemas de IA antes de tomar una decisión importante. Pero ocurre. Ocurre cuando alguien necesita sintetizar rápidamente cien páginas de un informe competitivo antes de una negociación. Ocurre cuando un equipo editorial necesita auditar el rendimiento de una operación distribuida en cinco mercados simultáneamente. Ocurre cuando hace falta un escenario de riesgo en dos horas, no en dos semanas.

La diferencia entre quien lo hace y quien no está dejando de ser marginal. Está empezando a ser estructural.

La organización que no puede verse a sí misma

El WSJ describe algo más que el agente personal de Zuckerberg. Describe el ecosistema que se está construyendo dentro de Meta: empleados que usan herramientas llamadas “My Claw” o “Second Brain”, sistemas que acceden a archivos de trabajo, historial de conversaciones, proyectos en curso. Uno de esos sistemas fue descrito por el empleado que lo construyó como un “jefe de gabinete de IA”, según publicó el diario.

Lo que eso revela no es que Meta esté adoptando IA. Es que Meta está rediseñando quién tiene acceso a qué información dentro de la organización. Y eso, históricamente, es rediseñar el poder.

Las organizaciones grandes tienen un problema estructural que pocas admiten: no pueden verse a sí mismas con claridad. Los datos existen, pero están dispersos. Los patrones están ahí, pero nadie tiene tiempo ni acceso para conectarlos. La persona que recordaba por qué se canceló un proyecto en 2019 se fue hace dos años. La discusión que aclaró una decisión estratégica quedó en un hilo de mensajes internos que nadie va a buscar.

Un sistema de IA con acceso a esa memoria institucional no es un lujo. Es una corrección de un defecto de diseño que las organizaciones llevan décadas ignorando porque no había manera de resolverlo.

La inteligencia artificial se incorpora al trabajo diario en grandes empresas para centralizar datos y mejorar la calidad de las decisiones ejecutivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta que incomoda

El WSJ señala que el uso de herramientas de IA en Meta ya es un factor en las evaluaciones de desempeño de los empleados. No es opcional. Es parte del estándar de trabajo.

Eso plantea una pregunta que muchas organizaciones todavía evitan: ¿qué separa a quienes integran estas capacidades de quienes no lo hacen? No es una pregunta sobre tecnología. Es una pregunta sobre qué tipo de decisiones están tomando unos y otros, y con qué calidad de información.

Zuckerberg no está construyendo un agente porque es el CEO de Meta. Lo está construyendo porque es la evolución lógica de lo que ya hacen sus propios empleados. Aplicado al puesto de mayor palanca dentro de la compañía.

La pregunta relevante no es si tu empresa necesita algo así. Es por qué todavía nadie lo está diciendo en voz alta.