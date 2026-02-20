Tecno

Jensen Huang, CEO de Nvidia, compara el futuro de la IA con los pilares fundamentales de la vida moderna

Su argumento se basa en la capacidad de la IA para facilitar el diseño, la simulación y la producción en entornos completamente digitales

Jensen Huang subrayó que la IA pronto se integrará de forma tan fundamental en la vida cotidiana. REUTERS/Steve Marcus

La apuesta de Jensen Huang, CEO de Nvidia, por la inteligencia artificial (IA) como infraestructura esencial del futuro, al nivel de servicios básicos como el agua, la electricidad o Internet, marca un punto de inflexión en la industria tecnológica.

Esta visión, expuesta durante el evento anual de Dassault Systèmes en Houston, plantea una transformación radical en la manera en que se diseñan, fabrican y operan productos y fábricas en la era digital.

Por qué la IA será tan esencial como el agua o la electricidad

Durante su intervención, Jensen Huang subrayó que la IA pronto se integrará de forma tan fundamental en la vida cotidiana que funcionará como un servicio básico, equiparable a recursos como el agua o la electricidad.

El agua es crítica para la IA principalmente como refrigerante esencial para los centros de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La Inteligencia Artificial (IA) pronto se convertirá en una infraestructura básica, como lo es ya el agua, la electricidad o Internet”, sostuvo.

Su argumento se basa en la capacidad de la IA para facilitar el diseño, la simulación y la producción en entornos completamente digitales, eliminando la frontera entre el mundo físico y el virtual.

Según el CEO de Nvidia, el futuro cercano implicará que el “100% del tiempo” en procesos industriales se desarrolle en plataformas digitales, incluso después de las etapas de diseño, simulación y validación. Todo esto será posible gracias a la integración de software avanzado, inteligencia artificial y gemelos virtuales.

Letras de IA y una mano robótica se colocan en la placa base de un ordenador en esta ilustración. REUTERS/Dado Ruvic

Herramientas como Solidworks o 3DExperience de Dassault Systèmes, utilizadas por ingenieros de Nvidia, permitirán coordinar desde el diseño de automóviles hasta la gestión de fábricas y productos terminados, todo dentro de un mismo entorno digital.

Huang expresó: “La IA física es la próxima frontera de la IA, basada en las leyes del mundo físico. Junto con Dassault Systèmes, estamos uniendo décadas de liderazgo industrial con la IA y las plataformas Omniverse de Nvidia para transformar la forma en que millones de investigadores, diseñadores e ingenieros construyen las industrias más grandes del mundo”.

Gemelos digitales y simulación: el salto hacia la producción digital en tiempo real

La relación estratégica entre Nvidia y Dassault Systèmes, que cumple 25 años, tiene como objetivo llevar la colaboración en diseño y fabricación digital a escalas inéditas: “cien, mil y muy pronto un millón de veces superiores, con interacción en tiempo real”, afirmó Pascal Daloz, CEO de Dassault Systèmes.

Nvidia proporciona la infraestructura de hardware y software necesaria para entrenar y ejecutar modelos de IA generativa. REUTERS/Dado Ruvic

El desarrollo de los gemelos virtuales permitirá que procesos que antes requerían renderización previa u “offline” se ejecuten en tiempo real. Daloz citó ejemplos como la simulación instantánea de sistemas aerodinámicos, robots conectados que operan en fábricas virtuales sin latencia y ciclos de producto que se diseñan, prueban y ajustan al momento.

Esta evolución no solo se limita al diseño industrial. Huang y Daloz exploraron cómo la IA y los gemelos digitales pueden replicar y explicar fenómenos del mundo real, abarcando áreas tan diversas como la biología y la ciencia de materiales.

IA y biología: traducir el lenguaje de la vida

Huang planteó que computar el modelo del mundo biológico exige aprender su lenguaje, es decir, comprender el ADN, las proteínas y las células, así como sus interacciones y propiedades.

A partir de ese conocimiento, la IA puede traducir entre el lenguaje humano y la biología para generar nuevas proteínas, químicos y materiales con características específicas, como mayor resistencia, menor peso o mayor durabilidad.

La IA física representa la próxima frontera de la inteligencia artificial, sustentada en las leyes del mundo físico, según Jensen Huang. REUTERS/Denis Balibouse

El CEO de Nvidia considera que esta convergencia entre IA y biología abrirá una de las áreas más potentes de la ingeniería en la próxima década. Por su parte, Pascal Daloz puso como ejemplo el caso de Group Bel, que utiliza modelos biológicos y gemelos digitales de proteínas para crear alimentos más saludables, optimizar el uso de agua y avanzar en la sustitución de proteínas lácteas por alternativas no lácteas.

Fábricas definidas por software: el futuro de la manufactura inteligente

La visión de Jensen Huang incluye la creación de fábricas definidas enteramente por software. Ya no se trata solo de diseñar el producto y construir la planta, sino de que las capacidades de cada fábrica condicionen directamente el desarrollo de los productos.

Cada fábrica será diseñada en sistemas CAD, simulada y operada dentro de un gemelo virtual. Esto implica gestionar millones de objetos, secuenciar y espaciar operaciones, localizar robots y ejecutar inteligencias artificiales que permitan manipular, ensamblar y mover componentes de forma segura.

La visión de Jensen Huang incluye la creación de fábricas definidas enteramente por software. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huang explicó este concepto de “fábricas de IA” como una industrialización a escala nunca vista, que abarcará tres frentes: la construcción de múltiples fábricas de chips, la creación de plantas de ensamblaje de supercomputadoras y el desarrollo de instalaciones especializadas en entrenar modelos de IA.

Nvidia utiliza las herramientas de Dassault Systèmes para diseñar, planificar y simular estos entornos digitales, llegando incluso a ejecutar la red y los supercomputadores dentro del gemelo virtual antes de iniciar la construcción física.

Este enfoque optimiza el rendimiento, la potencia, la temperatura y la refrigeración usando IA, permitiendo detectar posibles incompatibilidades antes de realizar inversiones, cuantificar inventarios y evitar errores de ejecución. Como concluyó Huang, “al realizarse todo primero en el mundo digital, no se cometen errores”.

