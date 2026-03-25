Mensajes de WhatsApp que se autoeliminan tras leerlos: la nueva función que podría llegar a la app

La nueva función permitirá que los mensajes de texto desaparezcan tras ser abiertos, reforzando la confidencialidad en WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp está desarrollando una función que permitirá a los usuarios enviar mensajes de texto que se autoeliminan tras ser leídos, una mejora que refuerza la privacidad en la plataforma y responde a las demandas de quienes buscan mayor control sobre la información compartida. Según el portal especializado WABetainfo, la novedad ya aparece en la versión beta para Android (2.26.12.2) y podría llegar próximamente a todos los usuarios, aunque aún no hay fecha oficial de lanzamiento.

La función consiste en que los mensajes de texto enviados bajo esta modalidad desaparecen 15 minutos después de que el destinatario los abra. Si la persona no llega a abrir el mensaje, el sistema lo eliminará automáticamente después de 24 horas desde su envío. Este mecanismo amplía la confidencialidad en las conversaciones, especialmente para información sensible o datos personales.

Hasta ahora, WhatsApp solo permitía la visualización única para imágenes y videos, opción disponible únicamente en chats individuales. Con esta actualización, la app traslada ese grado de protección también a los mensajes escritos, ofreciendo a los usuarios más autonomía para definir cómo y cuánto tiempo queda disponible la información que comparten.

Si el destinatario no lee el mensaje, este se eliminará automáticamente después de 24 horas. (Europa Press)

Diferencias con los mensajes temporales existentes

Actualmente, WhatsApp ofrece mensajes temporales que se eliminan automáticamente tras 24 horas, siete días o 90 días, según la configuración elegida por el usuario. Esta opción puede aplicarse a todo un chat y elimina los mensajes de forma general, pero no permitía una eliminación tan rápida ni específica como la que propone la nueva función.

La principal diferencia radica en la personalización y el margen de tiempo: ahora será posible que un mensaje desaparezca apenas 15 minutos después de su apertura, agilizando la protección de datos frente a las opciones actuales, que contemplan periodos mucho más extensos.

Etapa de prueba y posible despliegue

La función fue detectada por WABetainfo en la beta para Android, lo que indica que se encuentra en fase de desarrollo y aún no está disponible para el público general. Según el portal, la llegada definitiva dependerá de futuras actualizaciones y de la evaluación que realice WhatsApp sobre su funcionamiento y aceptación. Por el momento, se desconoce si la opción estará disponible para otros sistemas operativos en el corto plazo.

La opción fue detectada en la versión beta 2.26.12.2 de WhatsApp para Android. (Reuters)

La activación de los mensajes que se autoeliminan tras la lectura dependerá de la configuración de cada chat y no afectará a mensajes antiguos ni a los enviados antes de habilitar la opción “después de leer”. Esto permite que los usuarios adapten la herramienta a sus necesidades y seleccionen el nivel de privacidad deseado en cada conversación.

Más privacidad ante nuevos desafíos digitales

La incorporación de esta función responde a una tendencia global hacia la comunicación efímera y la protección de la información personal. WhatsApp ha incrementado sus esfuerzos en materia de privacidad, implementando en los últimos años funciones como la encriptación de extremo a extremo y la autodestrucción de mensajes multimedia.

La posibilidad de elegir el tiempo exacto de permanencia de los mensajes, sumada a la opción de autodestrucción tras la lectura, brinda mayor flexibilidad y reduce el riesgo de filtraciones accidentales o accesos no autorizados, especialmente en caso de pérdida o robo del dispositivo.

WhatsApp sigue sumando herramientas que responden a la demanda de mayor seguridad y comunicación efímera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta actualización, WhatsApp refuerza su propuesta de valor en un entorno digital donde la seguridad y la confidencialidad adquieren cada vez más relevancia y los usuarios exigen herramientas adaptadas a las nuevas realidades de la comunicación móvil.