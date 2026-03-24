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¿Borraste tus fotos de WhatsApp? El riesgo de seguridad de la “papelera oculta” que sigue guardando tus archivos

Al eliminar mensajes o fotos en chats, los archivos pueden permanecer en carpetas ocultas del sistema del teléfono

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La papelera oculta de WhatsApp
La papelera oculta de WhatsApp acumula archivos multimedia y representa un riesgo para la privacidad y seguridad del dispositivo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La papelera oculta de WhatsApp es una de las funciones menos conocidas por los usuarios de la aplicación, pero su gestión adecuada es clave para la seguridad y el buen funcionamiento del teléfono. La acumulación de archivos multimedia en carpetas ocultas puede derivar en riesgos que van mucho más allá de la simple falta de espacio, poniendo en juego la privacidad y la integridad del dispositivo.

Riesgos de privacidad por la papelera de WhatsApp

Muchos usuarios ignoran que, aunque eliminen mensajes o imágenes desde un chat en WhatsApp, las fotos, los videos y los documentos intercambiados pueden seguir almacenados en carpetas específicas dentro del sistema de archivos del teléfono.

Esta papelera oculta se convierte en un punto vulnerable: si el dispositivo se pierde o es vulnerado por terceros, toda esa información queda expuesta y puede ser accedida fácilmente.

La información personal almacenada en
La información personal almacenada en la papelera oculta de WhatsApp queda expuesta si el dispositivo se pierde o es vulnerado.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La permanencia de archivos sensibles en la memoria interna representa un peligro concreto para la privacidad. Fotografías personales, documentos laborales o información confidencial pueden terminar en manos ajenas sin que el usuario lo advierta.

Por este motivo, la eliminación periódica y definitiva de archivos desde la carpeta oculta es una tarea recomendada para quienes utilizan WhatsApp de manera cotidiana y almacenan información delicada en su dispositivo.

Malware silencioso y archivos peligrosos en la papelera de WhatsApp

Otra amenaza asociada a la papelera oculta es la posibilidad de recibir archivos infectados con malware. Los atacantes pueden enviar imágenes, videos o documentos maliciosos que, una vez descargados, quedan almacenados en el sistema, incluso si el usuario los borra del chat.

Algunos tipos de malware son capaces de ejecutarse de manera automática, comprometiendo la seguridad del teléfono sin intervención directa del propietario.

La presencia de malware en
La presencia de malware en archivos descargados desde WhatsApp puede comprometer la seguridad del celular aún si fueron eliminados del chat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo se incrementa cuando los usuarios no revisan ni limpian regularmente las carpetas donde WhatsApp guarda estos archivos. La presencia de software dañino en la memoria puede derivar en el robo de datos, el secuestro de información o el control remoto del dispositivo por parte de ciberdelincuentes.

Por eso, resulta esencial no solo borrar los archivos desde la aplicación, sino también acceder periódicamente al administrador de archivos para eliminar cualquier residuo potencialmente peligroso.

Qué pasa con el almacenamiento del celular

La acumulación desmedida de archivos multimedia y copias de seguridad antiguas afecta directamente el rendimiento del teléfono. Cuando la memoria interna se acerca al límite de capacidad, las aplicaciones pueden cerrarse de manera inesperada, el sistema se ralentiza y aumentan los riesgos de errores críticos al instalar nuevas apps o realizar actualizaciones.

Un dispositivo saturado no solo limita la experiencia de uso, sino que también puede bloquearse por completo o perder acceso a archivos importantes. La gestión eficiente del almacenamiento es la mejor defensa contra estos problemas, y la limpieza de la papelera oculta es una de las acciones más efectivas para mantener el teléfono ágil y operativo.

La saturación de archivos en
La saturación de archivos en el almacenamiento interno debido a WhatsApp ralentiza el teléfono y puede ocasionar bloqueos o pérdida de información.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo encontrar y vaciar la papelera oculta de WhatsApp

Para eliminar archivos de manera definitiva, es necesario acceder al administrador de archivos del teléfono, ya que WhatsApp no ofrece una papelera visible desde la aplicación. El proceso es sencillo y no requiere conocimientos avanzados:

  1. Abre el administrador de archivos del dispositivo.
  2. Dirígete al apartado de “Almacenamiento interno”.
  3. Navega por la siguiente ruta: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

En esta ubicación aparecen carpetas organizadas por tipo de archivo: fotos, videos, audios y documentos. Es posible seleccionar los elementos que se desean eliminar y borrarlos de forma permanente. Este procedimiento permite vaciar la papelera oculta sin afectar los chats ni los mensajes activos de la aplicación.

Conviene repetir esta limpieza regularmente para evitar que se acumulen archivos innecesarios y se eleven los riesgos de privacidad y seguridad.

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