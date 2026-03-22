Cómo saber si alguien está espiando tus conversaciones en WhatsApp

La plataforma almacena información sensible como fotos, videos y archivos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Mantener la cuenta de WhatsApp libre de accesos extraños es clave para proteger la privacidad de datos y conversaciones almacenadas. Exponer información privada, como fotos, videos o archivos puede derivar en riesgos serios, como el robo de datos, la suplantación de identidad o el espionaje de comunicaciones personales o profesionales.

Frente a este escenario, WhatsApp ofrece una herramienta que permite a cada usuario ejercer un control estricto sobre los dispositivos que acceden a su cuenta.

Esta opción, integrada en el menú principal, permite identificar y bloquear accesos no autorizados de manera rápida y sencilla, lo que contribuye a preservar la seguridad digital y la confidencialidad de los mensajes.

Cómo encontrar la opción para verificar dispositivos conectados a la cuenta

La herramienta está disponible en diferentes sistemas operativos en ajustes o configuración. (Foto: WhatsApp)

La función de dispositivos vinculados se encuentra en el menú principal de WhatsApp. Para acceder, es necesario seleccionar el ícono de los tres puntos verticales, donde aparece la opción específica para gestionar los dispositivos conectados a la cuenta.

Al ingresar a este apartado, se despliega una lista con todas las computadoras, tabletas y navegadores web que tienen acceso activo a la cuenta.

Si se detecta un dispositivo desconocido o sospechoso, se debe cerrar la sesión de inmediato tocando sobre el aparato en cuestión y eligiendo la opción “Cerrar sesión”. Esta acción interrumpe rápidamente cualquier intento de acceso no autorizado.

Por qué es clave revisar periódicamente los dispositivos vinculados

Es de de gran peligro que la cuenta personal de WhatsApp termine abierta en dispositivos extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo regular de los dispositivos vinculados permite detectar de manera temprana cualquier intento de espionaje o intrusión. El cierre manual de sesiones sospechosas puede detener el acceso de extraños sin necesidad de modificar la información de ingreso o perder datos importantes.

Un dato importante es que la aplicación desconecta automáticamente los dispositivos inactivos durante 30 días, lo que limita el tiempo que un posible intruso puede permanecer oculto.

Qué ventajas ofrece la función de dispositivos vinculados de WhatsApp

La función de dispositivos vinculados permite utilizar WhatsApp en computadoras, tabletas y otros aparatos, incluso cuando el teléfono principal está apagado. Esta herramienta facilita trabajar en diferentes ambientes, porque permite responder mensajes y compartir documentos de manera eficiente desde un teclado grande.

Conectar la cuenta de WhatsApp en un ordenador permite realizar videollamadas con más de 20 contactos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las ventajas se encuentran la rapidez para escribir, la gestión de archivos multimedia y la posibilidad de realizar videollamadas con hasta 32 personas desde la aplicación para escritorio.

Además, si el teléfono permanece sin usarse durante más de 14 días, todos los dispositivos vinculados se desconectan automáticamente, agregando una barrera extra contra accesos prolongados no supervisados.

Cuáles son los riesgos de registrar la cuenta de WhatsApp en plataformas piratas

El uso de plataformas no oficiales o piratas para acceder a WhatsApp representa uno de los mayores riesgos para la seguridad. Estas aplicaciones suelen carecer de controles de privacidad y pueden estar desarrolladas por sujetos desconocidos, exponiendo la información personal a posibles ataques.

Los servicios piratas traen virus y otros problemas al dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, vincular la cuenta a servicios no oficiales incrementa la posibilidad de que los datos personales sean utilizados para enviar spam, realizar estafas o incluso perder el acceso a la cuenta.

El único método seguro para vincular dispositivos es a través del escaneo del código QR en la aplicación oficial; cualquier método alternativo puede derivar en el bloqueo de la cuenta y en la exposición de datos privados.

Qué hacer si se detecta un acceso sospechoso al la cuenta de WhatsApp

Si se identifica un dispositivo desconocido en la lista de dispositivos vinculados, la pauta principal es cerrar la sesión desde la aplicación. Este procedimiento es sencillo y no afecta los mensajes ni los archivos almacenados en la cuenta.

Resulta clave activar la verificación en dos pasos y evitar compartir el código de acceso con terceros. Estas medidas, sumadas al monitoreo regular de los dispositivos vinculados, refuerzan la protección de la cuenta de WhatsApp y reducen los riesgos de espionaje o robo de información.