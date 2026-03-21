Usar Magis TV para ver a BTS: riesgo de seguridad por el que debes preferir la transmisión oficial de Netflix

La razón por la que no debes usar Magis TV para ver el regreso de BTS a los escenarios.

El fenómeno global del K-pop ha alcanzado hoy un nuevo hito. Este 21 de marzo de 2026, los siete integrantes de BTS regresaron finalmente a los escenarios con el evento masivo “BTS: The Comeback Live | Arirang”, transmitido en directo desde la histórica Plaza Gwanghwamun en Seúl.

Sin embargo, en medio del entusiasmo de la “ARMY”, ha surgido una peligrosa tendencia: el uso de plataformas de IPTV ilegales como Magis TV para evadir la suscripción oficial de Netflix.

Aunque la promesa de acceso gratuito resulta tentadora, los expertos en ciberseguridad advierten que el costo real de usar estas aplicaciones piratas podría ser mucho más alto que una mensualidad de streaming: la exposición total de tu privacidad y tus datos bancarios.

El concierto de BTS se realizó en la Plaza Gwanghwamun en Seúl. REUTERS/Kim Hong-ji

Magis TV: una puerta abierta al cibercrimen

Magis TV se ha popularizado en Latinoamérica como una alternativa para ver contenido premium sin pagar. Sin embargo, al no ser una aplicación oficial disponible en tiendas como Google Play o App Store, su instalación requiere descargar archivos APK de sitios web de dudosa reputación.

Aquí radican los principales riesgos que enfrentan los fans al intentar ver a BTS por esta vía:

Infección por Malware: Investigaciones recientes han detectado troyanos como Android.Pandora ocultos en estas aplicaciones. Este software malicioso puede tomar el control de tu dispositivo, permitiendo a los atacantes acceder a tus archivos, contactos y cámara. Robo de Datos Bancarios: Al instalar Magis TV, a menudo se conceden permisos excesivos que permiten a la app registrar lo que tecleas (keylogging). Si entras a tu banca móvil o realizas compras, tus credenciales podrían terminar en manos de organizaciones criminales. Vulnerabilidad en la Red Wi-Fi: Si instalas la app en un TV Box o dispositivo conectado a la red de tu hogar, el malware puede propagarse a otros dispositivos (computadoras, teléfonos) conectados al mismo Wi-Fi. Cortes y Mala Calidad: A diferencia de la infraestructura de Netflix, los servidores de Magis TV suelen colapsar ante eventos de alta demanda como un concierto de BTS, ofreciendo transmisiones con lag o que se interrumpen en los momentos más críticos.

Expertos en ciberseguridad recomiendan no usar Magis TV. (Composición Infobae: freepik.es)

¿Por qué elegir la vía oficial?

Más allá de la seguridad técnica, el uso de la transmisión oficial es la única forma de garantizar que el apoyo de la ARMY llegue directamente a los artistas. Las visualizaciones en Netflix cuentan para las métricas oficiales y respaldan el esfuerzo de producción del grupo.

La plataforma ofrece sistemas de cifrado de datos que protegen tu información personal, algo que ninguna plataforma pirata puede asegurar. En un mundo donde la identidad digital es tan valiosa, arriesgarla por un ahorro mínimo no parece una decisión acertada.

Además, para aquellos seguidores que, por la diferencia horaria o compromisos personales, no pudieron conectarse al directo, Netflix ha confirmado que el show quedará disponible de forma permanente en su catálogo. Esto elimina la “necesidad” de recurrir a fuentes externas para revivir los mejores momentos del concierto.

La icónica banda de K-pop BTS se presentó en una producción oficial en vivo, disponible exclusivamente en Netflix. (Infobae)

El regreso más esperado: “Arirang” en Netflix

Tras completar su servicio militar y un periodo de pausa como grupo, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook eligieron a Netflix como su aliado global para este reencuentro.

La transmisión, que se realizó en vivo para más de 190 países, no solo permitió a millones de fans presenciar el debut de canciones de su nuevo álbum Arirang, sino que también garantizó una calidad de imagen y sonido de primer nivel.