Contestar con un “sí” una llamada: lo que no te dicen de esta práctica que aumenta el riesgo de fraudes

Es una costumbre generalizada responder con esta palabra ante cualquier comunicación telefónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de responder afirmativamente con un “sí” una llamada se ha instalado en la rutina diaria de millones de personas en el mundo, sin que muchas reparen en las posibles consecuencias que implica ese simple acto.

Autoridades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierten que decir “sí” al contestar el teléfono puede abrir la puerta a diversos fraudes y suplantaciones de identidad.

La grabación de la voz al responder con un “sí” puede ser utilizada por estafadores para autorizar transacciones bancarias, activar servicios o falsificar la identidad de la víctima.

Este método, basado en técnicas de ingeniería social, explota la confianza y la costumbre, y puede tener consecuencias que afectan tanto la seguridad financiera como la reputación personal.

Qué riesgos hay detrás de contestar “sí” durante una llamada

Responder afirmativamente puede abrir la puerta a ser víctima de suplantación de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INCIBE ha detectado que responder con un “sí” permite a los ciberdelincuentes grabar la voz para emplearla como prueba de consentimiento en operaciones bancarias o contractuales.

El riesgo surge porque muchas entidades aceptan grabaciones de voz como forma de validación de identidad en trámites telefónicos. Una simple respuesta puede ser una herramienta de manipulación para que extraños realicen operaciones en nombre de la víctima.

Además, pueden editar la grabación y utilizarla en servicios donde la verificación por voz es suficiente para aprobar transacciones, un hecho que afecta la reputación del afectado.

De qué forma operan los estafadores que buscan grabar un “sí”

Los estafadores graban la voz de la persona para luego autorizar transacciones y otras actividades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interacción directa y la aparente ausencia de respuesta por parte del emisor son tácticas diseñadas para obtener la grabación necesaria. El proceso fraudulento inicia con una llamada en la que el estafador se presenta como representante de un banco, empresa o servicio técnico.

Según el INCIBE, estos ciberdelincuentes suelen utilizar datos personales básicos para generar confianza y persuadir a la víctima de que la llamada es legítima. En ocasiones, simplemente esperan que el receptor diga “sí” y luego cortan la comunicación, sin establecer un diálogo real.

En otros casos, el interlocutor formula preguntas dirigidas a obtener respuestas afirmativas, como “¿Está usted autorizando transacciones en este momento?” o “¿Está de acuerdo en recibir actualizaciones?”. Mientras tanto, una aplicación graba la conversación.

Cómo saber si es víctima de este tipo de fraude telefónico

En la mayoría de casos la persona nota movimientos inusuales en sus cuentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INCIBE sugiere prestar especial atención a los indicios de suplantación de identidad. La detección suele ocurrir cuando la víctima recibe comunicaciones inesperadas de entidades bancarias o de servicios que informan sobre operaciones desconocidas.

En algunos casos, el propio usuario observa movimientos inusuales en sus cuentas bancarias o recibe alertas sobre cambios en servicios contratados. En este sentido, para actuar con rapidez, el INCIBE sugiere monitorear de manera continua las cuentas bancarias y los servicios vinculados a datos personales.

Cualquier anomalía debe ser comunicada de inmediato a la entidad correspondiente. Otro punto clave es cambiar contraseñas y códigos de acceso es esencial si se sospecha que la seguridad ha sido comprometida.

Qué medidas tomar si se sospecha ser víctima de esta estafa

Se debe actuar con rapidez: colgar, verificar la legitimidad de la llamada y cambiar contraseñas para minimizar el impacto del delito. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ante la sospecha de haber sufrido este fraude, el INCIBE aconseja mantener la calma y evitar compartir información adicional por teléfono. Es clave colgar la llamada y contactar directamente a la entidad supuestamente involucrada, utilizando canales oficiales y nunca los datos de contacto proporcionados por el interlocutor sospechoso.

Asimismo, el organismo sugiere cambiar las contraseñas de todas las cuentas asociadas y utilizar claves seguras. Si ya se han producido movimientos no autorizados, la víctima debe informar de inmediato a su banco o proveedor de servicios, para que se tomen las medidas de protección y se inicie el proceso de recuperación.

Estar atento a este tipo de modalidades de estafa que se aprovechan del desconocimiento y prácticas cotidianas permite evitar sorpresas en las cuentas personales y financieras.