¿Por qué sentimos depresión tras terminar un videojuego? Un estudio revela la respuesta

La depresión postjuego describe el vacío y tristeza que sienten los gamers tras finalizar un videojuego absorbente, según un estudio polaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir un vacío inesperado tras completar un videojuego no es una sentimiento aislada. Para una la comunidad gamer, esta sensación de tristeza y pérdida al terminar una historia digital ya tiene nombre y validación científica: “depresión postjuego”.

Un reciente estudio realizado por investigadores polacos ha analizado a fondo este fenómeno, aportando detalles sobre sus causas, síntomas y las circunstancias que lo hacen más probable.

La investigación, llevada a cabo por especialistas de la SWPS University y la Stefan Batory Academy of Applied Sciences, ha sido publicada en la revista internacional Current Psychology. En ella, se identifican los mecanismos emocionales que explican por qué, tras dedicar decenas de horas a un videojuego inmersivo, algunos jugadores experimentan un estado de ánimo bajo, anhedonia e incluso dificultades para regresar a sus rutinas habituales.

Qué es la depresión postjuego y cómo se manifiesta

La “depresión postjuego” se define como una reacción emocional que surge al concluir un videojuego especialmente absorbente y emotivo. No debe confundirse con un trastorno depresivo mayor, ya que su intensidad es menor y, en la mayoría de los casos, su duración es limitada. Sin embargo, el malestar puede ser lo suficientemente marcado como para afectar la vida cotidiana durante días o semanas.

El estudio publicado en Current Psychology diferencia la depresión postjuego de un trastorno mayor y resalta su carácter temporal y leve. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este fenómeno, también conocido por el acrónimo internacional P-GD (Post-Game Depression), se caracteriza principalmente por cuatro síntomas:

Pensamientos intrusivos sobre la trama y los personajes.

Dificultad para digerir el final de la historia.

Necesidad urgente de rejugar el título para intentar revivir la experiencia.

Incapacidad temporal para disfrutar de otros medios audiovisuales, una forma de anhedonia mediática.

Según el estudio, los pensamientos intrusivos —dar vueltas una y otra vez a los acontecimientos del juego— son el síntoma más intenso. En contraste, la incapacidad para disfrutar de otras formas de entretenimiento suele ser menos pronunciada. Es decir, lo que predomina es el rumiar sobre la trama y los vínculos creados durante el juego, más que un rechazo total a cualquier otro estímulo audiovisual.

La depresión postjuego es una reacción emocional autolimitada que puede manifestarse como vacío, tristeza y desinterés tras finalizar un videojuego especialmente absorbente. Aunque sus síntomas suelen ser leves y temporales, pueden impactar el bienestar cotidiano si se combinan con tendencias personales al pesimismo o a la rumiación mental.

La incapacidad para disfrutar de otros medios es menos frecuente, mientras los pensamientos recurrentes sobre la trama predominan en este fenómeno gamer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué factores aumentan el riesgo de depresión postjuego

Los juegos de rol (RPG) destacan como los que más favorecen la aparición de este fenómeno. La razón principal es la implicación emocional: los jugadores toman decisiones clave y crean lazos profundos con sus personajes, lo que fortalece el vínculo con la historia. En comparación, los juegos de acción o multijugador suelen generar menos apego.

Cuanto más envolvente es el videojuego, más difícil resulta regresar a la rutina. Los psicólogos comparan este proceso con afrontar el final de una etapa importante o una separación. Además, la predisposición individual influye: quienes tienden a quedarse atrapados en pensamientos repetitivos, o muestran una visión pesimista de los eventos, presentan síntomas más intensos y prolongados de malestar tras finalizar la partida.

La investigación resalta que la depresión postjuego no se reduce a una reacción ante el entretenimiento, sino que evidencia el lugar central que han ocupado los videojuegos en la vida emocional de muchas personas. Para varios jugadores, volver a la vida cotidiana tras una experiencia intensa requiere tiempo y recursos internos.

Expertos recomiendan compartir la experiencia y dejar pasar un tiempo antes de iniciar otro juego para superar la depresión postjuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si aparece la depresión postjuego

El reconocimiento científico de la depresión postjuego no significa que sea una enfermedad grave. Por lo general, los síntomas disminuyen con el tiempo, pero es útil considerar algunas pautas si el malestar resulta abrumador:

Es fundamental entender que esta reacción es habitual y compartida.

No hay que sentirse culpable ni presionarse por experimentar tristeza.

Conviene dejar pasar un periodo antes de iniciar otro juego.

Compartir la experiencia con otros puede ayudar a asimilar el final.

Autores del estudio destacan que la fuerza emocional de los videojuegos no debe interpretarse como algo negativo. Más bien, demuestra el poder de estos mundos virtuales para involucrar y emocionar a los usuarios. La consolidación de herramientas como la Escala de Depresión Postjuego (P-GDS) permitirá a futuro entender mejor el impacto de los videojuegos en la salud mental y orientar a los desarrolladores hacia experiencias más responsables.