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Google reemplaza Veo con Omni, una IA capaz de crear videos hiperrealistas

Omni llegará integrada en Gemini y apunta a reemplazar a Veo con herramientas más avanzadas de creación y edición audiovisual mediante IA

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Google lanzará pronto su nueva IA generadora de videos, el cual reemplazará a Veo.
Google lanzará pronto su nueva IA generadora de videos, el cual reemplazará a Veo.

Google prepara el lanzamiento de Omni, un nuevo modelo de inteligencia artificial para generación de video que promete elevar el nivel de realismo y edición dentro de Gemini. La herramienta, filtrada antes de su presentación oficial, apunta a convertirse en el sucesor de Veo y en una de las principales apuestas de la compañía para competir en el creciente mercado de video generado por IA.

Según información revelada por el portal 9to5Google, Omni ya aparece oculto dentro de la última versión de la aplicación de Gemini, lo que sugiere que su lanzamiento sería inminente y podría producirse durante el evento Google I/O 2026.

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La nueva inteligencia artificial estará integrada directamente en Gemini y permitirá crear videos hiperrealistas a partir de descripciones escritas. A diferencia de Veo, Omni no solo mejoraría la calidad visual de las escenas generadas, sino también aspectos que suelen representar dificultades para otras plataformas similares, como la iluminación, los reflejos y la generación precisa de texto dentro de los videos.

Google pronto estrenaría nueva función de creación de videos
Google pronto estrenaría nueva función de creación de videos. (9to5Google)

Uno de los elementos que más llamó la atención en las pruebas filtradas es la capacidad de Omni para producir texto claro y coherente integrado naturalmente en las escenas. Este detalle es considerado uno de los mayores desafíos técnicos en la generación de video mediante inteligencia artificial.

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En una de las demostraciones compartidas, la IA recibió el siguiente prompt: “un profesor escribe una prueba matemática para identidades trigonométricas en una pizarra tradicional mientras explica el paso actual de la ecuación”. El resultado mostró movimientos fluidos, escritura legible y una representación visual altamente detallada.

Otra prueba recreó una escena inspirada en el popular video viral de Will Smith comiendo espaguetis. En este caso, Omni logró representar reflejos, texturas y movimientos complejos con un nivel de realismo superior al observado en generaciones anteriores de modelos de video con IA.

Omni será la nueva IA de Google encargada de generar videos.
Omni será la nueva IA de Google encargada de generar videos.

El sistema también permitiría editar y remezclar escenas directamente desde el chat de Gemini, simplificando el proceso de creación audiovisual mediante instrucciones conversacionales. Esta integración convertiría a Gemini en una plataforma más completa para producción multimedia basada en inteligencia artificial.

Todo apunta a que Omni será inicialmente exclusivo para usuarios de suscripciones premium como Google AI Pro. Además, la plataforma incluiría herramientas para monitorear límites de uso y consumo de generación de video dentro de la aplicación.

La llegada de Omni forma parte de una estrategia más amplia de Google para reforzar Gemini frente a la competencia. En los últimos meses, la carrera por dominar la generación de contenido audiovisual mediante IA se intensificó con la aparición de modelos cada vez más avanzados capaces de producir imágenes, audio y video realistas a partir de texto.

Primer plano del icono de Gemini de Google. Muestra una estrella multicolor (rojo, amarillo, verde, azul) en un fondo blanco cuadrado redondeado, sobre azul
La IA de Google, Omni, estará integrada en Gemini y solo podrán acceder usuarios de pago. (Google)

El mercado de generación de video se convirtió en uno de los segmentos más competitivos dentro de la inteligencia artificial debido a su potencial en industrias como entretenimiento, publicidad, educación y creación de contenido digital.

Además de Omni, Google también trabaja en una renovación visual de Gemini. La aplicación incorporará una interfaz más colorida e intuitiva, diseñada para facilitar el acceso a herramientas de IA desde dispositivos móviles y otros entornos conectados.

La compañía también continúa expandiendo la integración de Gemini en distintos productos y servicios. Entre ellos aparecen sistemas compatibles con vehículos mediante CarPlay y dispositivos domésticos conectados a Google Home.

Gemini - IA - Google - tecnología - 5 de mayo
Google también estaría trabajando una renovación visual de Gemini. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con Omni, Google busca ofrecer una experiencia de generación de video más accesible y potente para usuarios comunes y creadores profesionales. La combinación de edición conversacional, calidad visual avanzada y realismo en detalles complejos podría posicionar a Gemini como una de las plataformas más completas de inteligencia artificial multimedia.

Aunque Google todavía no confirmó oficialmente el lanzamiento, la filtración anticipa que Omni será uno de los anuncios más importantes del próximo Google I/O. La compañía apuesta así por una nueva generación de herramientas capaces de transformar la manera en que se producen y editan videos utilizando inteligencia artificial.

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