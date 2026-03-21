Steam tiene más de 100 juegos gratis: cómo descargarlos en este fin de semana

Si no sabes a qué dedicar tu tiempo libre este fin de semana, puedes disfrutar de más de 100 videojuegos gratuitos en Steam. Algunos de los títulos más destacados son Counter-Strike 2, PUBG Battlegrounds, Dota 2, Apex Legends y Rivals Season 7.
Para descargarlos, solo tienes que instalar la aplicación de Steam en tu computadora, crear una cuenta o iniciar sesión, buscar el juego que te interesa en la tienda y hacer clic en ‘Jugar’ o ‘Instalar’. Así podrás añadirlo a tu biblioteca y jugar sin costo cuando quieras.
Cómo descargar juegos gratis en Steam
Para descargar juegos gratis en Steam, sigue estos pasos:
- Instala la aplicación de Steam en tu computadora e inicia sesión con tu cuenta.
- Desde la tienda, escribe ‘juegos gratis’ o ‘free to play’ en la barra de búsqueda.
- Explora los títulos disponibles y elige el juego que más te interese.
- Haz clic en el botón ‘Jugar’ o ‘Instalar’ en la página del juego.
- Sigue las instrucciones para completar la descarga y la instalación.
Cuando termine el proceso, encontrarás el juego en tu biblioteca de Steam y podrás jugarlo sin costo.
Juegos gratis en Steam
Algunos de los juegos gratuitos de Steam son:
- War Thunder Ninth Wave
- Rainbow Six Siege
- Warframe
- VRChat
- Naraka: Bladepoint
- Counter-Strike 2
- PUBG Battlegrounds
- Dota 2
- Apex Legends
- Rivals Season 7
- Overwatch
- Star Savior
- World of Tanks
- World of Tanks Blitz
- Skate
- Palia
- Fallout Shelter
- Supermarket Together
- The First Descendant
- Russian Fishing
- Stumble Guys
- Destiny 2
- TMNT Splintered Fate Arena
- GeoGuessr Steam Edition
- Stalcraft Tempered Steel
- Once Human
- Arena Breakout Infinite
- The Finals
- League of Legends: Wild Rift Worlds Beyond
- Blue Archive
- Uma Musume Pretty Derby
- Heartopia
- Bongo Cat
- Brawlhalla
- Wuthering Waves
- Aimlabs
- Path of Exile Mirage
- The Seven Deadly Sins Origin
- Team Fortress 2
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- The Sims 4
- Where Winds Meet
- My Hero Ultra Rumble
- Sky
- Dark and Darker
- Cell to Singularity
- Persona 5X The Phantom X
- Age of Empires Definitive Edition
- Smite 2 Beta
- Secret Neighbor
- Albion Online
- Karos: El juego de cartas
- IdleOn: The Idle Game RPG
- Enlisted
- Rec Room
- Shop Titans
- Tap Ninja
- Starward
- Banana
- Bang On Balls: Chronicles
- Star Trek Online
- The Spell Brigade
- EVE Online
- Crossout
- Unnamed Space Idle
- War Robots
- Freaktonks
- Action Taimanin
- Muck
- Real Pool 3D
- Reverse: 1999
- Pixel Gun 3D
- Yu-Gi-Oh! Duel Links
- Yu-Gi-Oh! Master Duel Speed Duel
- Idle Slayer
- World of Sea Battle
- Season 5 Combat Master
- One-Armed Robber
- Throne and Liberty
- Crush Crush
- Infinity Nikki
- MapleStory x One Punch Man
- Uma Musume: Pretty Derby
- Heaven Burns Red
- Conqueror’s Blade Rosas
- Asphalt Legends
- Summoners War
- Dragon Ball: Seek the Soul of Gods
- Star Wars: The Old Republic
- Risk
- Revolution Idle
- Project: Playtime
- My Singing Monsters
- DD Race Network
- Lost Ark
- Unturned
- Fishing Planet
- Guild Wars 2
- Exilium 2
- Morirens
- DCS
- Mecha Break
- Battle Operation 2
- Smite
- Paladins
- Soccer Manager 2026
- Diplomacy is Not an Option
- Adventure Capitalist
- Predecessor
- Transformice
- Upload Labs
- One-armed Cook
- War of Dots
- Gogh
- Crusader II
- RuneScape
- The Cube Save Us
- Granblue Fantasy Versus
- Ultimate Custom Night
- Clicker Heroes
- Blush Blush
- Farlight 84
- Sword of Convallaria
- NGU Idle
- Realm of the Mad God Exalt Season 7
- Governor of Poker 3
- Doki Doki Literature Club!
- Redmatch 2
- Bloons TD Battles 2
- SIGame
- Super Auto Pets
- Soulmask
- Idle Champions of the Forgotten Realms
- Grapples Galore
- Drift Legends
Dónde más descargar juegos gratis
Además de Steam, existen otras plataformas confiables donde puedes descargar juegos gratis de forma legal. Epic Games Store ofrece títulos gratuitos cada semana, solo necesitas crear una cuenta y reclamarlos desde la tienda para agregarlos a tu biblioteca.
Otras opciones incluyen GOG.com, que periódicamente lanza promociones de juegos sin costo, y la Microsoft Store, donde puedes encontrar algunas alternativas gratuitas tanto para PC como para Xbox.