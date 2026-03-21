Tecno

Steam tiene más de 100 juegos gratis: cómo descargarlos en este fin de semana

Algunos de los títulos más reconocidos incluyen Counter-Strike 2, PUBG Battlegrounds, Dota 2, Apex Legends y Rivals Season 7

Guardar
Si buscas cómo aprovechar tu
Si buscas cómo aprovechar tu tiempo libre, en Steam puedes acceder a más de 100 videojuegos gratuitos.

Si no sabes a qué dedicar tu tiempo libre este fin de semana, puedes disfrutar de más de 100 videojuegos gratuitos en Steam. Algunos de los títulos más destacados son Counter-Strike 2, PUBG Battlegrounds, Dota 2, Apex Legends y Rivals Season 7.

Para descargarlos, solo tienes que instalar la aplicación de Steam en tu computadora, crear una cuenta o iniciar sesión, buscar el juego que te interesa en la tienda y hacer clic en ‘Jugar’ o ‘Instalar’. Así podrás añadirlo a tu biblioteca y jugar sin costo cuando quieras.

Entre los títulos más populares
Entre los títulos más populares se encuentran Counter-Strike 2, PUBG Battlegrounds, Dota 2, Apex Legends y Rivals Season 7.

Cómo descargar juegos gratis en Steam

Para descargar juegos gratis en Steam, sigue estos pasos:

  1. Instala la aplicación de Steam en tu computadora e inicia sesión con tu cuenta.
  2. Desde la tienda, escribe ‘juegos gratis’ o ‘free to play’ en la barra de búsqueda.
  3. Explora los títulos disponibles y elige el juego que más te interese.
  4. Haz clic en el botón ‘Jugar’ o ‘Instalar’ en la página del juego.
  5. Sigue las instrucciones para completar la descarga y la instalación.

Cuando termine el proceso, encontrarás el juego en tu biblioteca de Steam y podrás jugarlo sin costo.

Solo tienes que instalar el
Solo tienes que instalar el juego desde Steam y aparecerá en tu biblioteca listo para jugar sin costo.

Juegos gratis en Steam

Algunos de los juegos gratuitos de Steam son:

  1. War Thunder Ninth Wave
  2. Rainbow Six Siege
  3. Warframe
  4. VRChat
  5. Naraka: Bladepoint
  6. Counter-Strike 2
  7. PUBG Battlegrounds
  8. Dota 2
  9. Apex Legends
  10. Rivals Season 7
  11. Overwatch
  12. Star Savior
  13. World of Tanks
  14. World of Tanks Blitz
  15. Skate
  16. Palia
  17. Fallout Shelter
  18. Supermarket Together
  19. The First Descendant
  20. Russian Fishing
  21. Stumble Guys
  22. Destiny 2
  23. TMNT Splintered Fate Arena
  24. GeoGuessr Steam Edition
  25. Stalcraft Tempered Steel
  26. Once Human
  27. Arena Breakout Infinite
  28. The Finals
  29. League of Legends: Wild Rift Worlds Beyond
  30. Blue Archive
  31. Uma Musume Pretty Derby
  32. Heartopia
  33. Bongo Cat
  34. Brawlhalla
  35. Wuthering Waves
  36. Aimlabs
  37. Path of Exile Mirage
  38. The Seven Deadly Sins Origin
  39. Team Fortress 2
  40. Yu-Gi-Oh! Master Duel
  41. The Sims 4
  42. Where Winds Meet
  43. My Hero Ultra Rumble
  44. Sky
  45. Dark and Darker
  46. Cell to Singularity
  47. Persona 5X The Phantom X
  48. Age of Empires Definitive Edition
  49. Smite 2 Beta
  50. Secret Neighbor
  51. Albion Online
  52. Karos: El juego de cartas
  53. IdleOn: The Idle Game RPG
  54. Enlisted
  55. Rec Room
  56. Shop Titans
  57. Tap Ninja
  58. Starward
  59. Banana
  60. Bang On Balls: Chronicles
  61. Star Trek Online
  62. The Spell Brigade
  63. EVE Online
  64. Crossout
  65. Unnamed Space Idle
  66. War Robots
  67. Freaktonks
  68. Action Taimanin
  69. Muck
  70. Real Pool 3D
  71. Reverse: 1999
  72. Pixel Gun 3D
  73. Yu-Gi-Oh! Duel Links
  74. Yu-Gi-Oh! Master Duel Speed Duel
  75. Idle Slayer
  76. World of Sea Battle
  77. Season 5 Combat Master
  78. One-Armed Robber
  79. Throne and Liberty
  80. Crush Crush
  81. Infinity Nikki
  82. MapleStory x One Punch Man
  83. Uma Musume: Pretty Derby
  84. Heaven Burns Red
  85. Conqueror’s Blade Rosas
  86. Asphalt Legends
  87. Summoners War
  88. Dragon Ball: Seek the Soul of Gods
  89. Star Wars: The Old Republic
  90. Risk
  91. Revolution Idle
  92. Project: Playtime
  93. My Singing Monsters
  94. DD Race Network
  95. Lost Ark
  96. Unturned
  97. Fishing Planet
  98. Guild Wars 2
  99. Exilium 2
  100. Morirens
  101. DCS
  102. Mecha Break
  103. Battle Operation 2
  104. Smite
  105. Paladins
  106. Soccer Manager 2026
  107. Diplomacy is Not an Option
  108. Adventure Capitalist
  109. Predecessor
  110. Transformice
  111. Upload Labs
  112. One-armed Cook
  113. War of Dots
  114. Gogh
  115. Crusader II
  116. RuneScape
  117. The Cube Save Us
  118. Granblue Fantasy Versus
  119. Ultimate Custom Night
  120. Clicker Heroes
  121. Blush Blush
  122. Farlight 84
  123. Sword of Convallaria
  124. NGU Idle
  125. Realm of the Mad God Exalt Season 7
  126. Governor of Poker 3
  127. Doki Doki Literature Club!
  128. Redmatch 2
  129. Bloons TD Battles 2
  130. SIGame
  131. Super Auto Pets
  132. Soulmask
  133. Idle Champions of the Forgotten Realms
  134. Grapples Galore
  135. Drift Legends
En la Epic Games Store
En la Epic Games Store puedes conseguir juegos gratuitos cada semana; solo necesitas crear una cuenta y reclamarlos en la tienda para sumarlos a tu colección.

Dónde más descargar juegos gratis

Además de Steam, existen otras plataformas confiables donde puedes descargar juegos gratis de forma legal. Epic Games Store ofrece títulos gratuitos cada semana, solo necesitas crear una cuenta y reclamarlos desde la tienda para agregarlos a tu biblioteca.

Otras opciones incluyen GOG.com, que periódicamente lanza promociones de juegos sin costo, y la Microsoft Store, donde puedes encontrar algunas alternativas gratuitas tanto para PC como para Xbox.

Temas Relacionados

SteamVideojuegosJuegos gratisFin de semanaDotaCounter-Strike 2Tecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tecnología en la medicina: diferencias

Estos son los errores que

WhatsApp: qué ve la otra

Vehículo manual o automático: qué

Qué hacer si me llaman
DEPORTES
El book de fotos íntimas

TELESHOW
Sofía Solá, la hija de

INFOBAE AMÉRICA

Las marcas apuestan por dibujos

