Economía

Uno de los empresarios apuntados por Milei anunció ganancias y acelera su plan de inversiones por más de USD 700 millones

Aluar, de la familia Madanes Quintanilla, presentó este martes su balance, con una utilidad neta de USD 108 millones en nueve meses. También detalló nuevas obras energéticas, logísticas e industriales previstas para 2026 y 2027

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Aluar Inhouse
Aluar informó ganancias por USD 108 millones en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal 2026

En medio de la tensión que mantuvo en los últimos meses con el Gobierno nacional tras el cierre de la fábrica de neumáticos FATE, y de los cuestionamientos públicos del presidente Javier Milei, Aluar, la otra empresa de Javier Madanes Quintanilla, anunció un balance con resultados positivos y un programa de inversiones con obras previstas para 2026 y 2027.

La empresa productora de aluminio informó una utilidad neta de USD 108 millones durante el período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2026, frente a los USD 48 millones registrados en el mismo lapso del ejercicio anterior. Según señaló la compañía en un comunicado, el resultado respondió a un contexto internacional favorable para el aluminio, una estructura financiera eficiente y la capacidad operativa para aprovechar las condiciones del mercado global.

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El anuncio se produjo luego de meses de alta tensión entre Madanes Quintanilla y el Gobierno tras la decisión del empresario de cerrar FATE frente a la imposibilidad de competir con la importación. Madanes Quintanilla quedó entre los empresarios más cuestionados por la administración nacional a partir de esta situación y de los reclamos vinculados con la actividad manufacturera y la competencia importada. También integró esa lista Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint.

Pero mientras que a FATE le iba cada vez peor, hasta que se decidió el cierre, a Aluar el contexto internacional la benefició. La firma presentó un escenario de crecimiento exportador y mayores ingresos en un mercado internacional marcado por tensiones geopolíticas y subas de precios. La empresa explicó que el conflicto en Medio Oriente y las disrupciones en las cadenas de suministro global impulsaron una apreciación sostenida del aluminio.

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“El metal, insumo estratégico para las industrias de defensa, aeroespacial, automotriz y de construcción, registró cotizaciones en la Bolsa de Metales de Londres (LME) superiores a las del ejercicio precedente”, señaló el comunicado.

Javier madanes
Javier Madanes Quintanilla fue ampliamente cuestionado por el Gobierno cuando decidió cerrar FATE REUTERS/Enrique Marcarian (ARGENTINA - Tags: BUSINESS)

La compañía aseguró que logró aprovechar ese escenario gracias a una estructura de costos competitiva y a un esquema sostenido de inversiones. “Sólo las realizadas en generación eléctrica de fuente renovable superaron los USD 700 millones en los últimos años”, indicó la firma.

Uno de los principales datos del balance estuvo vinculado al desempeño exportador. Según informó Aluar, el 84% de sus ventas correspondió a mercados externos, frente al 72% registrado en el mismo período del ejercicio anterior.

Las ventas externas alcanzaron USD 1.145 millones, aun con la vigencia del arancel extraordinario del 50% para la importación de aluminio en Estados Unidos. La empresa remarcó que esa medida, por el momento, se aplicó de manera uniforme para todos los países exportadores. “Pese a continuar vigente el arancel extraordinario de 50% para la importación de aluminio en los Estados Unidos, las ventas externas alcanzaron los USD 1.145 millones”, sostuvo la compañía.

El comunicado también destacó que el crecimiento exportador respondió tanto a mejores precios internacionales como al incremento de los volúmenes enviados al exterior. “Este incremento exportador fue impulsado tanto por la mejora de precios como por un aumento de más del 30% en los volúmenes embarcados a todos los destinos fuera del país”, señaló la firma.

Según indicó la empresa, ese desempeño permitió compensar “la baja de precio y la contracción de demanda en el mercado interno”. En el documento, Aluar sostuvo además que la estrategia de diversificación hacia productos de mayor valor agregado ayudó a reducir la exposición a la volatilidad local.

Plan de inversiones

La empresa agregó que el plan de inversiones sostenido permitió captar mejores condiciones comerciales en distintos mercados y mantener elevados niveles de eficiencia y productividad. También afirmó que actualmente compite “a escala global” bajo “estándares de calidad de clase mundial”, con una huella de carbono inferior al promedio de la industria del aluminio.

Aluar Inhouse
La empresa anunció inversiones en energía renovable, almacenamiento y ampliación de infraestructura industrial

En ese marco, Aluar detalló los proyectos que integran el programa de inversiones actualmente en ejecución y que tendrán finalizaciones previstas entre 2026 y 2027.

Entre las iniciativas más relevantes, la compañía mencionó la expansión a 582 MW del Parque Eólico, el nuevo Parque Solar Fotovoltaico Abasto, un sistema de baterías para almacenamiento de energía (BESS) en San Fernando y una nueva planta desalinizadora de agua de mar mediante ósmosis inversa para la planta de aluminio en Puerto Madryn.

Indicó además que mantiene otros proyectos en evaluación y preparación vinculados con la expansión de la capacidad de generación eléctrica de fuentes renovables, la modernización del ciclo combinado principal utilizado en la producción de aluminio y la renovación del control automático de cubas electrolíticas. El plan también incluye la automatización de parte de las operaciones logísticas de exportación. “El conjunto de estas iniciativas consolida la posición competitiva de la compañía y afianza el rol de Puerto Madryn como polo industrial exportador de escala internacional”, señaló el comunicado.

Otro de los puntos destacados por la empresa estuvo relacionado con el aporte tributario derivado de su actividad. “Los resultados del período se traducen también en una contribución récord de Aluar al fisco en concepto de impuestos nacionales, provinciales y municipales”, afirmó la compañía.

En paralelo, el grupo empresario remarcó el impacto de sus operaciones sobre el empleo. Según indicó, Aluar emplea de manera directa a más de 4.000 personas en las provincias de Chubut y Buenos Aires.

La empresa también trazó perspectivas sobre el mercado internacional del aluminio para los próximos meses. Según indicó el directorio, las condiciones globales podrían continuar favorables mientras persistan las presiones sobre el suministro y la demanda vinculada con infraestructura, transporte y energía. “Continuará impulsando la reinversión de los fondos generados en las operaciones en la ejecución de su programa de proyectos”, sostuvo la compañía.

En el comunicado, Aluar afirmó además que mantendrá una “estructura financiera responsable” y destacó una trayectoria de más de medio siglo de operaciones en la Argentina.

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