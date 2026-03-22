Xbox: todos los juegos que llegan esta semana a Game Pass, Series y PC: 23 al 27 de marzo

La actualización semanal incorpora juegos de acción, narrativa y gestión, respondiendo a la demanda de una comunidad que busca experiencias variadas tanto en lanzamientos independientes como en sagas reconocidas - (Microsoft)

Xbox presenta una semana de lanzamientos con propuestas para todos los gustos entre el 23 y el 27 de marzo, reforzando el catálogo de Xbox Game Pass, Xbox Series y PC.

La llegada de títulos destacados y la incorporación de juegos al servicio de suscripción consolidan la apuesta de la plataforma por ofrecer variedad y nuevas experiencias a los usuarios. Esta semana sobresale por la inclusión de juegos de acción, aventuras narrativas y colecciones clásicas, lo que amplía las opciones para quienes buscan novedades o prefieren descubrir títulos dentro de la suscripción.

La actualización resulta relevante, ya que marcas como Absolum, Life is Strange y la colección Mega Man Star Force figuran entre las incorporaciones más esperadas.

Qué juegos llegan esta semana a Xbox y Game Pass: novedades y clásicos para descargar ya - MICROSOFT

Nuevos lanzamientos y fechas clave

El calendario de Xbox para la semana incluye títulos que cubren desde la gestión de parques temáticos hasta el terror psicológico y la estrategia, la lista completa abarca:

24 de marzo: Cipher Monk: Ancient Calculus, un juego de puzles centrado en lógica numérica y símbolos.

25 de marzo: Absolum (Game Pass), acción tipo beat ‘em up con elementos roguelite; RollerCoaster Tycoon Classic, gestión de parques con contenido remasterizado; Airplane Flight Simulator: Combat Zone, simulador de vuelo; Around the World in 80 Days, aventura inspirada en la obra de Julio Verne.

26 de marzo: Life is Strange: Reunion, nueva entrega de la saga narrativa; Icarus: Console Edition, supervivencia PvE en un planeta hostil; Mega Man Star Force Legacy Collection, recopilatorio de títulos clásicos; Nova Roma (Game Pass – Game Preview), estrategia y construcción en un entorno romano; Screamer, carreras con personajes únicos; The Bus, simulador de transporte urbano en Berlín.

27 de marzo: Birthday Boy, terror psicológico; Worshippers of Cthulhu, estrategia basada en el universo de Lovecraft; Retro Drive Revamped, arcade de conducción con estética ochentera.

Game Pass: el papel central del servicio de suscripción

El protagonismo de Xbox Game Pass se refuerza esta semana con la llegada de varios de los títulos más esperados, como Absolum y Nova Roma. Estas incorporaciones no solo amplían el acceso a juegos recientes, sino que también consolidan la estrategia de Microsoft de atraer a nuevos usuarios y fidelizar a quienes buscan experiencias colaborativas y de alta rejugabilidad.

El servicio de suscripción refuerza su atractivo con títulos esperados como Absolum y Nova Roma, consolidando a Xbox como referente en experiencias colaborativas y rejugabilidad

Entre las novedades, destaca el estreno de Absolum, desarrollado por Guard Crush Games y Supamonks. Desde su lanzamiento en otras plataformas en octubre de 2025, el título vendió más de 500.000 copias, convirtiéndose en una referencia para el género beat ‘em up.

La mecánica combina combate clásico, elementos roguelite y cooperativo para hasta cuatro jugadores, en un mundo donde la magia ha sido prohibida y la resistencia se enfrenta al Sun King Azra y su Orden Carmesí.

Características de Absolum y su impacto

La propuesta de Absolum consiste en ofrecer una experiencia que alterna acción directa con decisiones estratégicas, ya que cada partida puede modificarse por la estructura roguelite. El título ofrece luchadores con habilidades diferenciadas, combates exigentes y un sistema de progresión basado en desbloqueo de nuevas capacidades.

El apartado visual, con gráficos dibujados a mano, otorga identidad propia al juego, que se diferencia en un mercado donde predominan las producciones convencionales.

La campaña cooperativa, tanto local como en línea, fomenta la colaboración y la coordinación entre jugadores, lo que ha impulsado el crecimiento de comunidades activas en torno al título.

Absolum y Mega Man lideran la oleada de novedades en Xbox Game Pass

Otros estrenos destacados

La lista de lanzamientos de la semana incluye además franquicias conocidas y propuestas independientes:

Life is Strange: Reunion suma una nueva entrega a la serie narrativa, centrada en las decisiones de los personajes y su impacto en la historia.

Mega Man Star Force Legacy Collection presenta una selección de títulos clásicos que amplía el acceso a la saga de Capcom .

Nova Roma , en fase de Game Preview, combina construcción, estrategia y gestión en un escenario inspirado en la antigua Roma.

Worshippers of Cthulhu y Birthday Boy aportan opciones de terror y misterio, dirigidas a quienes buscan experiencias más atmosféricas.

La estrategia de Microsoft se basa en combinar lanzamientos propios con propuestas de estudios independientes y juegos de terceros, creando un ecosistema atractivo para públicos diversos.