América Latina

Cubana de Aviación canceló su ruta La Habana-Madrid por la marcha de su operador

La estatal detalló que Plus Ultra, responsable de cubrir el único vuelo semanal, notificó la paralización del servicio desde este martes

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Avión del Cubana de Aviación. (Foto: Nicolás Larenas).
Avión del Cubana de Aviación (Archivo)

La empresa estatal Cubana de Aviación informó la suspensión de su vuelo entre Cuba y España a partir de este martes, luego de que el operador español Plus Ultra retirara su servicio por los “riesgos derivados” de las recientes sanciones de Estados Unidos contra la isla.

En un comunicado difundido el lunes a turoperadores, agencias y clientes, Cubana de Aviación detalló que Plus Ultra, responsable de cubrir el único vuelo semanal en la ruta Madrid-Santiago de Cuba-La Habana-Santiago de Cuba-Madrid, notificó la paralización del servicio desde el martes 12 de mayo.

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La compañía precisó que la decisión de Plus Ultra “responde a riesgos derivados de la Orden Ejecutiva emitida el 1 de mayo de 2026 por la Presidencia de los Estados Unidos, constituyendo un hecho de fuerza mayor ajeno al control de la compañía”.

El decreto, firmado por el presidente estadounidense Donald Trump, establece el bloqueo de activos de quienes participen o hayan participado en sectores clave de la isla, como energía, minería, defensa o seguridad, o que hayan brindado apoyo material, financiero o tecnológico al régimen cubano o a personas “sancionadas”.

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Transeúntes pasean por una calle de La Habana Vieja (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)
Transeúntes pasean por una calle de La Habana Vieja (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

Las sanciones alcanzan no solo a miembros del régimen cubano, sino también a ejecutivos, líderes, funcionarios o cualquier persona vinculada, y prohíben el ingreso a Estados Unidos de individuos que cumplan con estos criterios.

Las medidas incluyen restricciones secundarias que pueden excluir de los mercados estadounidenses a bancos y empresas extranjeras que trabajen con entidades cubanas sancionadas.

Desde enero, Estados Unidos ha incrementado la presión sobre el régimen cubano para que implemente reformas económicas y políticas. Parte de esta escalada ha sido el bloqueo petrolero, que agravó la crisis estructural en la isla.

En febrero, las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind suspendieron temporalmente sus vuelos a Cuba por “dificultades de abastecimiento” de combustible, mientras que en abril la española Iberia anunció la interrupción de sus vuelos directos entre Madrid y La Habana desde junio hasta noviembre de 2026, por baja demanda e inestabilidad.

Cubana de Aviación había contratado a Plus Ultra para operar la ruta bajo su nombre, utilizando aviones Airbus A330-200 y tripulación de la aerolínea española.

El comunicado señaló que el importe de los boletos de los vuelos cancelados “será reintegrado conforme a las disposiciones vigentes”.

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