Tecno

Lista de televisores que se quedan sin Netflix a partir del 1 de abril de 2026

Los usuarios de modelos de Smart TV afectados deberán considerar la compra de un nuevo electrodoméstico o recurrir a dispositivos streaming compatibles con la aplicación

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Es una gran ventaja que
Es una gran ventaja que la app nativa de Netflix sea compatible con el dispositivo para evitar instalar elementos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de abril de 2026, una amplia gama de televisores inteligentes dejarán de ser compatibles con la aplicación nativa de Netflix, la popular plataforma streaming, obligando a quienes cuenten con dispositivos anteriores a 2015 a considerar opciones alternativas para seguir accediendo al catálogo de la empresa.

Esta decisión, fundamentada en la necesidad de mantener estándares elevados de calidad audiovisual y seguridad digital, afectará sobre todo a quienes utilicen modelos antiguos cuyos sistemas operativos y capacidades técnicas ya no cumplen con los requerimientos mínimos del servicio.

Cuáles televisores y dispositivos streaming no podrán ejecutar la app de Netflix

Entre los aparatos que quedarán excluidos de abrir la aplicación de Netflix figuran los Apple TV de primera, segunda y tercera generación, así como los Smart TV de Panasonic y LG fabricados antes de 2015.

Varias marcas de electrodomésticos con
Varias marcas de electrodomésticos con referencias antiguas perderán acceso a la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Samsung, la restricción afecta a los modelos de la serie EOS producidos entre 2012 y 2015. Además, será relevante el impacto sobre varias ediciones de la línea Bravia de Sony, en concreto los modelos identificados por los códigos KDL, XBR, W95 y X95.

Qué significa que Netflix ya no sea compatible con un Smart TV

La medida de Netflix implica que los Smart TV afectados dejarán de recibir actualizaciones y perderán la capacidad de abrir, instalar o descargar la aplicación, por limitaciones en memoria RAM, capacidad de procesamiento y protocolos de conexión que ya no pueden ser soportados por estos modelos.

Estos requerimientos técnicos son imprescindibles para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del servicio, así que los usuarios deberán buscar nuevas alternativas para seguir visualizando el contenido de la plataforma.

Cuáles teléfonos inteligentes dejarán de ser compatibles con la app de Netflix

Diferentes modelos de teléfonos lanzados
Diferentes modelos de teléfonos lanzados hace una década no podrán abrir o descargar la app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No solo los televisores se verán afectados. Una serie de teléfonos inteligentes quedarán fuera del alcance de la aplicación. Entre los modelos listados se encuentran el Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2.

Para los usuarios de Apple, solo aquellos que dispongan de iPhone o iPad actualizados al sistema operativo iOS 17 o iPadOS 17 mantendrán acceso. Quienes no puedan actualizar a estas versiones quedarán excluidos de la plataforma.

Cómo saber si un dispositivo está expuesto a quedarse sin algunas aplicaciones

La identificación de los dispositivos compatibles requiere examinar la fecha de fabricación y la versión del sistema operativo instalada. En televisores, estos datos suelen encontrarse en el menú principal, en áreas como “Acerca del dispositivo” o “Sistema”.

Es necesario revisar las configuraciones
Es necesario revisar las configuraciones del dispositivo para ver su fecha de fabricación y sistema operativo. (Imagen ilustrativa Infobae)

En los teléfonos, la información aparece en la sección “Información del teléfono”, donde se detallan los datos sobre el sistema Android o iOS vigente. Este procedimiento es clave para los usuarios que desean anticipar si su dispositivo permanecerá operativo y compatible con diferentes aplicaciones.

La restricción de Netflix responde a una tendencia del sector tecnológico: concentrar el soporte y la incorporación de funciones avanzadas en modelos recientes para facilitar mejoras en la experiencia de usuario y fortalecer la protección contra potenciales vulnerabilidades.

Modelos de dispositivos lanzados al
Modelos de dispositivos lanzados al mercado hace poco no tendrán problema en reproducir el contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta política, ya vista en servicios como WhatsApp, obliga a los consumidores a mantener sus dispositivos actualizados, tanto en hardware como en software, si desean seguir utilizando los servicios de streaming sin interrupciones.

Qué pueden hacer los usuarios con televisores o celulares afectados

Para quienes tengan dispositivos que perderán soporte, existen alternativas que permiten conservar el acceso a Netflix. Una opción es adquirir un televisor nuevo que garantice la compatibilidad plena con las últimas funciones de la plataforma de streaming.

Otra posibilidad es incorporar soluciones externas, como Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku o consolas de videojuegos conectadas por HDMI, que posibilitan el uso de versiones actuales de la aplicación de Netflix incluso en televisores antiguos.

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