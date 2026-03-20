Cómo conversar por WhatsApp con alguien que no tiene instalada la aplicación

Los invitados pueden participar desde el navegador sin registrar un número ni instalar la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp comenzó a probar una función que permite interactuar con personas que no tienen instalada la aplicación ni cuentan con un número registrado, a través de los llamados Guest Chats o Chats de Invitados. Esta novedad marca un cambio relevante para la plataforma, que tradicionalmente exigía una cuenta para cualquier tipo de comunicación.

Ahora, la aplicación busca ofrecer mayor flexibilidad y competir en igualdad de condiciones con otros servicios de mensajería que permiten chats puntuales sin registro.

Qué son los Chats de Invitados y cómo funcionan

Los Chats de Invitados están disponibles en fase de pruebas para usuarios seleccionados de Android, iOS y la versión web de WhatsApp. El funcionamiento es sencillo: desde la sección “Invitar a un amigo” o desde la lista de contactos, el usuario puede generar un enlace personalizado y compartirlo por SMS, correo electrónico u otras aplicaciones. El destinatario solo debe abrir el enlace en el navegador para elegir entre descargar WhatsApp o continuar como invitado.

Las conversaciones con invitados mantienen el cifrado de extremo a extremo habitual de WhatsApp. (Europa Press)

Si opta por la modalidad de invitado, WhatsApp Web crea un identificador único para esa persona, usado para mantener el cifrado de extremo a extremo en la conversación. El invitado ingresa un nombre (real o pseudónimo) y acepta los términos de servicio, tras lo cual puede ver el número de teléfono de quien envió la invitación. En la interfaz, el invitado aparece como “Guest” y no tiene cuenta registrada en la plataforma.

Las conversaciones mantienen el cifrado habitual de WhatsApp y, si se desea, pueden verificarse mediante código QR o cotejo manual de códigos de seguridad. Esta función abre la posibilidad de comunicaciones rápidas y temporales, útiles para soporte técnico, atención al cliente, o situaciones donde no se desea compartir un número personal ni instalar la aplicación.

Límites y consideraciones de seguridad

Aunque los mensajes están cifrados de extremo a extremo, los Guest Chats presentan limitaciones y desafíos de seguridad. Los invitados no pasan por un proceso de verificación, por lo que si el enlace se comparte de forma insegura, un tercero podría acceder a la conversación. Por este motivo, se recomienda enviar los enlaces solo a destinatarios de confianza y evitar su difusión en redes públicas o canales abiertos.

Los Guest Chats solo permiten el envío de mensajes de texto y no admiten archivos, llamadas ni grupos. (Reuters)

Otra diferencia relevante es que los Guest Chats no son compatibles con la extensión Code Verify, que permite comprobar que el código de WhatsApp Web es auténtico y no ha sido manipulado. Aunque esto no implica una vulnerabilidad grave, sí puede ser importante para usuarios que priorizan la máxima seguridad digital.

En cuanto a capacidades, los invitados solo pueden enviar y recibir mensajes de texto. No tienen acceso a fotos, videos, documentos, mensajes de voz, stickers, GIFs, llamadas ni grupos. Tampoco reciben notificaciones push, por lo que podrían perder mensajes si no revisan manualmente el chat.

Los Guest Chats tienen una duración limitada: expiran automáticamente tras diez días de inactividad y el enlace deja de ser válido. Si se desea reanudar la conversación después de ese plazo, será necesario generar un nuevo enlace. El bloqueo de invitados funciona igual que con cualquier contacto de WhatsApp, y solo quienes recibieron el enlace pueden participar en ese chat.

La función está en fase de pruebas y busca hacer WhatsApp más flexible y accesible para nuevos usuarios. (Reuters)

Un paso hacia una plataforma más abierta

Con el despliegue de los Guest Chats, WhatsApp busca ampliar su alcance y adaptarse a nuevas formas de comunicación, donde la privacidad y el control de la identidad digital son cada vez más relevantes. La posibilidad de conversar sin registrarse ni instalar la aplicación responde a demandas de usuarios que valoran la flexibilidad y la simplicidad, pero también obliga a repensar medidas de seguridad y gestión de identidad en la plataforma.

Por el momento, la función está disponible solo en pruebas y no hay fecha confirmada para su lanzamiento general. Aun así, representa un avance en la evolución de WhatsApp, que se acerca a modelos más abiertos y accesibles sin perder de vista la protección de los datos y la privacidad de las conversaciones.