Hytale sorprende con una gran actualización, mientras Minecraft prepara novedades para 2026

Hytale se prepara para lanzar la Actualización 4 el próximo 26 de marzo. (Composición Infobae: Hytale / Mojang)

El universo de los juegos sandbox vive un momento vibrante. Mientras miles de jugadores disfrutaban del evento Minecraft Live 2026 y de los anuncios para el futuro de la saga, Hytale, el título de Hypixel Studios, ultima detalles para lanzar una de sus mayores actualizaciones hasta la fecha.

Ambas franquicias apuestan por ofrecer contenido fresco y creativo durante los próximos meses, consolidando su rivalidad y manteniendo a sus comunidades expectantes.

Minecraft Live 2026: nuevos biomas, mobs y más

Durante el evento Minecraft Live 2026, Mojang presentó una hoja de ruta plagada de novedades. Entre los anuncios destacados figura Minecraft Dungeons 2 y la llegada de Chaos Cubed, el segundo gran paquete de contenido previsto para el verano.

Minecraft es un videojuego tipo sandbox (caja de arena) de mundo abierto, enfocado en la exploración, construcción y supervivencia. (Europa Press)

Sin embargo, el gran foco de atención recayó en el nuevo bioma subterráneo, las Cuevas de Azufre (Sulfur Caves), que aportan un entorno tan atractivo como peligroso: además de estar iluminadas, esconden piscinas tóxicas que pueden desorientar al personaje al acercarse.

Este bioma introduce dos conjuntos de bloques nuevos, el azufre (amarillo) y el cinabrio (rojo), y da la bienvenida a una criatura inédita, el Sulfur Cube. Este mob, con un aspecto similar a un Slime, tiene la particularidad de absorber bloques de su entorno y modificar sus propiedades según el material ingerido, añadiendo una capa estratégica a la exploración y la supervivencia.

Antes de Chaos Cubed, el primer drop de 2026 llegará el 24 de marzo a las versiones Java y Bedrock. La actualización incluirá rediseños de los mobs bebé, el nuevo objeto Diente de León Dorado —que permite mantener animales en estado juvenil de forma permanente— y la incorporación de trompetas musicales, ampliando la interacción y la personalización en el juego.

Hytale es un videojuego de aventura, sandbox y rol (RPG). (Hytale)

Actualización 4 de Hytale

Por su parte, Hytale se prepara para lanzar la Actualización 4 el próximo 26 de marzo, presentando más de 500 bloques nuevos, de los cuales la mitad serán crafteables y el resto estarán disponibles en modo creativo.

Entre los nuevos materiales se encuentran la piedra caliza, pizarra, tiza y magma enfriada, así como nuevas opciones de escaleras, semibloques, telas y estructuras para tiendas de campaña. Destaca el set creativo de Cybercity, que introduce una estética urbana futurista para aquellos que quieran dar vida a ciudades modernas dentro del juego.

Las novedades no se limitan a la construcción. La actualización incluye mejoras en el chat de voz por proximidad, que ahora permitirá comunicaciones más fluidas acorde a la cercanía entre jugadores.

Los jugadores recorren "Orbis", un universo repleto de biomas variados, mazmorras y criaturas con comportamientos propios. (Hytale)

También se han implementado ajustes para los NPC y su editor visual, nuevos emotes, revisiones al sistema de agricultura y cambios en la inteligencia artificial de los lobos.

La competencia entre Hytale y Minecraft se traduce en una constante evolución y en la búsqueda de nuevas formas de atraer y retener a sus comunidades. Mientras Minecraft apuesta por biomas desafiantes, criaturas originales y objetos innovadores, Hytale refuerza su apuesta por la creatividad, la narrativa y la colaboración entre jugadores.

Minecraft: cómo funcionan los modos Supervivencia y Creativo

Minecraft ofrece una experiencia de juego distinta a la mayoría de los videojuegos tradicionales, ya que no impone reglas estrictas ni un objetivo único. Se trata de un mundo abierto, conocido como sandbox, completamente construido a base de bloques, donde cada jugador elige libremente cómo interactuar y qué objetivos perseguir.

El propio nombre del juego lo explica: “Mine” hace referencia a excavar o recolectar recursos, mientras que “Craft” significa fabricar o construir objetos y estructuras.

Minecraft ofrece una experiencia de juego distinta a la mayoría de los videojuegos tradicionales. (Minecraft)

Existen dos formas principales de disfrutar Minecraft:

En el modo Supervivencia, el jugador aparece en un mundo infinito sin ningún recurso inicial. La meta es sobrevivir, explorar y mejorar el equipo recogiendo materiales y fabricando herramientas. El primer día es crucial: hay que talar árboles para obtener madera, abrir el inventario y crear una mesa de trabajo, elemento central para fabricar todo tipo de objetos como picos, antorchas o espadas.

Cuando llega la noche, aparecen monstruos y es necesario tener un refugio o una cama para protegerse y pasar al día siguiente. A medida que se avanza, se comienza a excavar en busca de carbón, hierro y, con suerte, diamantes.

Por otro lado, el modo Creativo está pensado para quienes prefieren centrarse en la construcción y la creatividad. Aquí, todos los bloques y objetos están disponibles desde el principio y el jugador puede volar, no tiene barra de vida ni de hambre, y es invencible. Este modo es perfecto para quienes desean construir libremente, diseñar ciudades, castillos o cualquier creación sin restricciones.