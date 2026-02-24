Steam sorprende con 8 títulos gratuitos para sumar a tu biblioteca hoy mismo

Steam continúa ampliando su oferta de títulos gratuitos con una selección que abarca distintos géneros y estilos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última semana de febrero llega con buenas noticias para los jugadores de PC: Steam ha incorporado ocho juegos gratuitos a su catálogo, abriendo la puerta a nuevas experiencias de acción, fantasía y propuestas independientes sin coste alguno.

Desde RPGs oscuros hasta aventuras relajantes o shooters arcade, esta selección permite ampliar tu biblioteca y descubrir proyectos emergentes sin gastar dinero.

Juegos gratis en Steam: ocho nuevas propuestas para descargar hoy

Steam continúa ampliando su oferta de títulos gratuitos con una selección que abarca distintos géneros y estilos. Los jugadores pueden añadir estos juegos a su cuenta de inmediato, explorando aventuras de fantasía, desafíos de plataformas y combates llenos de acción. A continuación, el detalle de cada uno:

Vampire’s Fall 2: RPG de combate por turnos con ambientación oscura. Propone explorar un mundo sombrío, mejorar habilidades y enfrentarse a criaturas desafiantes y jefes imponentes.

Vampire’s Fall 2 es un RPG de fantasía oscura en 2D. (store.steampowered.com)

Monday Meltdown: Shooter arcade de acción rápida, ideal para partidas intensas donde la supervivencia depende de la agilidad y los reflejos del jugador.

Polyarmory: High Calibre Love: Título desenfadado que mezcla disparos y humor en un entorno visualmente llamativo y poco convencional.

Witch You Want: Aventura de fantasía que invita a explorar escenarios mágicos, con toques de exploración y personalidad propia en cada rincón.

Mellow’s PillowLand: Experiencia relajada y onírica, ambientada en escenarios suaves y coloridos, pensada para quienes buscan desconectar y recorrer paisajes tranquilos.

Mellow’s PillowLand es un acogedor videojuego gratuito de gestión y construcción de ciudades. (store.steampowered.com)

Love in an Enchanted Realm: Historia interactiva en un mundo fantástico donde las decisiones del jugador modifican el rumbo de la trama y el desenlace.

GravBoost: Juego de plataformas donde la gravedad es el elemento clave, obligando a dominar el movimiento y la habilidad para superar los niveles.

Small Cave Action: Propuesta de acción directa en escenarios cerrados, con un enfoque clásico y desafiante para quienes buscan rapidez y precisión.

Todos estos títulos están disponibles para descargar gratuitamente desde sus respectivas páginas oficiales en Steam. Es importante revisar si cada juego es free-to-play permanente o si forma parte de promociones por tiempo limitado.

Steam es una plataforma de distribución digital, gestión y red social para videojuegos de PC. VALVE

Estas novedades representan una oportunidad para experimentar con proyectos independientes, muchos de ellos creados por desarrolladores emergentes que buscan posicionarse en el competitivo mercado del videojuego.

La variedad de géneros —que va desde el RPG hasta el plataformas, pasando por shooters y aventuras narrativas— garantiza opciones para todos los gustos y estilos de juego.

Call of Duty: Mobile lleva toda la acción de la emblemática saga de disparos a los dispositivos móviles. ACTIVISION.

Los 3 mejores juegos gratuitos en Android para 2026

Call of Duty: Mobile lleva toda la acción de la emblemática saga de disparos a los dispositivos móviles. Este juego, diseñado en formato shooter en primera persona, ofrece controles que puedes personalizar según tus preferencias. La experiencia multijugador se enriquece con la integración de chat de voz y texto, facilitando la comunicación estratégica durante las partidas en línea.

Los usuarios pueden disfrutar de modos clásicos como duelo por equipos, batalla real y retos especiales por temporadas. Aunque el acceso es completamente gratuito, existe la opción de adquirir objetos cosméticos y contenido adicional mediante micropagos.

Gracias a sus gráficos de alta calidad y su jugabilidad fluida, se posiciona como una de las mejores propuestas de acción en el entorno móvil.

Genshin Impact es un popular juego de rol de acción (ARPG) de mundo abierto y estilo anime.

Genshin Impact se ha consolidado como uno de los RPG de mundo abierto más populares en la plataforma. Ambientado en el mundo de Teyvat, invita a los jugadores a explorar vastos escenarios llenos de secretos y desafíos, con una inspiración artística que recuerda a sagas legendarias del género.

Es posible disfrutar la aventura en solitario o en modo cooperativo junto a otros usuarios, enfrentando juntos a jefes y recorriendo mazmorras. El sistema de combate destaca por su combinación de acción, estrategia y magia, permitiendo experimentar con múltiples personajes.

Todo ello, acompañado de una calidad gráfica y sonora sobresaliente, genera una experiencia inmersiva y envolvente.

Rocket League Sideswipe es un videojuego de fútbol con coches diseñado para dispositivos móviles (iOS y Android). (Foto: Psyonix)

Rocket League Sideswipe adapta a móviles el aclamado título que mezcla fútbol con vehículos motorizados. El objetivo es sencillo: controlar autos equipados con potenciadores para marcar goles en duelos frenéticos de uno contra uno o dos contra dos.

Los controles están optimizados para pantallas táctiles, garantizando partidas breves, ágiles e intensas, perfectas para sesiones rápidas en cualquier momento. El juego promueve la progresión a través de recompensas visuales, opciones de personalización de los autos y eventos especiales.

Su propuesta combina habilidad y estrategia en enfrentamientos tanto casuales como competitivos, con la opción de retar a amigos o jugadores de todo el mundo.