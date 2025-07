GTA, Minecraft y otros juegos fueron utilizados por ciberdelincuentes para propagar malware

La investigación se centró en 20 de los videojuegos más populares entre la Generación Z. (Composición Infobae: tvtropes.org / ikusi.com)

Una nueva advertencia de la firma de ciberseguridad Kaspersky ha encendido las alarmas entre millones de jugadores en todo el mundo. Según un informe reciente, ciberdelincuentes están utilizando videojuegos de enorme popularidad como Grand Theft Auto (GTA), Minecraft, Call of Duty, entre otros, para distribuir malware, poniendo en riesgo a cientos de miles de usuarios.

Entre abril de 2024 y marzo de 2025, se detectaron más de 19 millones de intentos de descarga de archivos maliciosos o no deseados camuflados en estos títulos, lo que evidencia la magnitud y el alcance global de la amenaza. La información, publicada por Kaspersky, subraya el impacto potencial de estas prácticas, especialmente entre los jóvenes de la Generación Z, quienes constituyen una parte significativa de la comunidad gamer.

Cifras y juegos más afectados

El informe de Kaspersky detalla que, durante el periodo comprendido entre el segundo trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025, más de 400.000 personas en todo el mundo resultaron afectadas por amenazas disfrazadas de contenido relacionado con videojuegos. Marzo de 2025 se destacó como el mes con mayor incidencia, con 1.842.370 intentos de ataque registrados.

La pantalla de una laptop muestra una inquietante imagen de una calavera roja, símbolo de un virus o malware. (Imagen ilustrativa Infobae)

La investigación se centró en 20 de los videojuegos más populares entre la Generación Z, utilizando palabras clave como GTA, NBA, FIFA, Los Sims y Genshin Impact. Entre estos, la franquicia Grand Theft Auto se posicionó como la más explotada por los ciberdelincuentes, con 4.456.499 intentos de ataque detectados en archivos camuflados como contenido relacionado con GTA.

A pesar de que GTA V fue lanzado hace más de una década, su comunidad activa y las posibilidades de modificación que ofrece el juego lo mantienen como un objetivo atractivo para los atacantes.

Minecraft ocupó el segundo lugar en la lista, con 4.112.493 intentos de ataque. Su ecosistema de mods y la constante popularidad entre los jugadores jóvenes lo convierten en un terreno fértil para la propagación de software malicioso.

Call of Duty y The Sims también figuran entre los más afectados, con 2.635.330 y 2.416.443 intentos de ataque, respectivamente. Según el reporte de Kaspersky, la demanda de trucos, mods y versiones pirateadas en torno a lanzamientos competitivos como Modern Warfare III fomenta la actividad maliciosa, mientras que los seguidores de The Sims, en su búsqueda de contenido personalizado o expansiones inéditas, pueden descargar inadvertidamente archivos dañinos.

(Kaspersky)

Cómo se camufla el malware en los videojuegos

El auge de los videojuegos y la búsqueda constante de nuevas experiencias han generado un entorno propicio para que los ciberdelincuentes exploten la confianza de los usuarios. Los atacantes aprovechan los hábitos de descarga de los jugadores, quienes suelen buscar mods, trucos, expansiones o acceso anticipado a contenido exclusivo. En este contexto, los archivos maliciosos se presentan como instaladores falsos, ofertas de acceso anticipado o incluso invitaciones a betas de juegos muy esperados.

Los ciberdelincuentes emplean diversas técnicas para camuflar el malware. Por ejemplo, en el caso de GTA, la comunidad activa de modificación y la expectativa por el lanzamiento de GTA VI, previsto para 2026, han incrementado la circulación de instaladores fraudulentos y archivos que prometen acceso anticipado.

Los expertos de la firma de ciberseguridad predicen que la llegada de GTA VI podría desencadenar un aumento significativo en este tipo de ataques, ya que los delincuentes buscarán aprovechar la publicidad y el interés generado por el nuevo título.

Imagen de archivo de gente jugando a videojuegos en línea en un internet café de Fuyang, China. REUTERS/Stringer

En el caso de Minecraft, la vasta oferta de mods y contenido personalizado facilita la distribución de archivos dañinos. Los jugadores, en su afán por mejorar la experiencia de juego, pueden descargar sin saberlo software malicioso disfrazado de mejoras o expansiones. Call of Duty y The Sims presentan escenarios similares, donde la búsqueda de ventajas competitivas o contenido exclusivo expone a los usuarios a riesgos considerables.

Tipos de malware y consecuencias para los jugadores

Los archivos maliciosos distribuidos a través de videojuegos pueden contener una amplia variedad de amenazas. Los usuarios afectados pueden ver sus dispositivos infectados con descargadores, troyanos, ransomware y otros tipos de software no deseado. Los descargadores permiten la instalación de programas dañinos adicionales, mientras que los troyanos pueden robar contraseñas, monitorear la actividad del usuario, otorgar acceso remoto a los atacantes o incluso cifrar archivos mediante ransomware.

Uno de los objetivos más frecuentes de estos ataques es el robo de cuentas de juegos. Los ciberdelincuentes buscan obtener credenciales de acceso para luego venderlas en mercados clandestinos. El robo de cuentas y objetos digitales se ha convertido en una amenaza cada vez más común para los jugadores, quienes pueden perder el acceso a sus perfiles, progresos y compras realizadas dentro de los juegos.