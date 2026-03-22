Meta decide no cerrar Horizon Worlds: la plataforma seguirá activa en realidad virtual para juegos existentes

Horizon Worlds es una plataforma gratuita de realidad virtual y un videojuego social desarrollado por Meta. (Meta)

Meta ha dado marcha atrás en su decisión inicial de cerrar Horizon Worlds, su plataforma de realidad virtual, el próximo 15 de junio. El cambio de rumbo fue confirmado por el director de tecnología de la compañía, Andrew Bosworth, quien a través de su cuenta de Instagram aclaró que Horizon continuará disponible en realidad virtual para los juegos ya existentes, al menos durante un periodo adicional.

La decisión responde al apoyo y las peticiones de la comunidad de usuarios que se manifestaron tras el anuncio original de cierre.

Horizon Worlds seguirá operativo en realidad virtual, pero con reservas

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Andrew Bosworth explicó: “Hemos decidido, de hecho hoy mismo, que Horizon Worlds seguirá funcionando en realidad virtual para los juegos existentes, con el fin de apoyar a los fans que se han puesto en contacto con nosotros”.

20/02/2026 Horizon Worlds en el metaverso. POLITICA META

No obstante, el directivo precisó que esta continuidad tiene carácter temporal y que los usuarios podrán seguir descargando y utilizando la aplicación en realidad virtual “durante un tiempo”.

Esto deja abierta la posibilidad de que, en algún momento futuro, la plataforma pueda dejar de estar disponible en los dispositivos Quest.

Un portavoz de Meta confirmó las declaraciones de Bosworth a TechCrunch, ratificando el compromiso temporal con la comunidad de jugadores. Este giro en la estrategia implica que la compañía, por ahora, no se desvinculará completamente de la realidad virtual para centrarse exclusivamente en los dispositivos móviles, como había anunciado en febrero.

La rectificación de Meta llega después de haber comunicado su intención de separar Horizon Worlds de la realidad virtual para enfocarse en el entorno móvil.

Sin embargo, la reacción de los usuarios y la importancia de mantener el soporte para los juegos existentes han motivado a la empresa a mantener la plataforma activa, aunque sea provisionalmente.

Razones por las que Meta elimina el cifrado en los mensajes privados de Instagram

Meta ha anunciado que a partir del 8 de mayo de 2026 eliminará la opción de cifrado de extremo a extremo en los mensajes privados de Instagram. Esto significa que los chats directos ya no contarán con esta capa adicional de seguridad, que hasta ahora garantizaba que solo los participantes en una conversación pudieran acceder a su contenido mediante una clave exclusiva.

En la imagen de archivo, el logotipo de Instagram en la convención Gamescom, en Colonia, Alemania. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

A diferencia de WhatsApp, donde el cifrado de extremo a extremo está activado por defecto, en Instagram era necesario habilitarlo manualmente desde la configuración de privacidad.

Según explicó un portavoz de Meta a The Guardian, esta función fue poco utilizada desde su lanzamiento en 2023, lo que motivó su retirada: “Muy poca gente optaba por el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos, así que eliminaremos esta opción de Instagram en los próximos meses. Quien quiera seguir usando el cifrado de extremo a extremo puede hacerlo fácilmente en WhatsApp”.

La eliminación del cifrado no deja completamente desprotegidas las conversaciones de Instagram. Los chats privados seguirán existiendo, siempre que el usuario no comparta su sesión con terceros. Además, los usuarios pueden activar el modo de mensajería temporal, que permite que los mensajes y archivos desaparezcan tras ser vistos o después de 24 horas.

Sin embargo, mientras el cifrado de extremo a extremo impedía cualquier acceso de Meta a los mensajes, la mensajería temporal solo limita el tiempo que los archivos permanecen en los servidores de la empresa, pero no impide que estén almacenados mientras estén activos.

Si los usuarios desean mantener la máxima privacidad en sus conversaciones, la compañía de Mark Zuckerberg recomienda migrar a WhatsApp, donde la función sí está habilitada por defecto.