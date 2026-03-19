Por qué Meta desactiva el cifrado en los chats de Instagram y desde cuándo ya no estará disponible

La retirada del cifrado no significa que las conversaciones de Instagram quedarán completamente expuestas. REUTERS/Dado Ruvic

Meta ha confirmado que eliminará la opción de cifrado de extremo a extremo en los mensajes privados de Instagram a partir del 8 de mayo de 2026. Este cambio implica que la función dejará de estar disponible en los chats directos, poniendo fin a una capa de seguridad que, hasta ahora, garantizaba que solo los participantes en una conversación pudieran acceder al contenido mediante una clave única.

Fin del cifrado en Instagram: razones y alternativas para los usuarios

A diferencia de WhatsApp, donde el cifrado de extremo a extremo está activado por defecto, en Instagram los usuarios debían habilitar manualmente esta protección desde la configuración de privacidad. Según Meta, la función fue poco utilizada desde su lanzamiento en 2023, lo que motivó la decisión de retirarla.

Un portavoz de Meta explicó: “Muy poca gente optaba por el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos, así que eliminaremos esta opción de Instagram en los próximos meses. Quien quiera seguir usando el cifrado de extremo a extremo puede hacerlo fácilmente en WhatsApp”. Estas declaraciones aparecieron en The Guardian.

Meta ha confirmado que eliminará la opción de cifrado de extremo a extremo en los mensajes privados de Instagram. REUTERS/Dado Ruvic

La retirada del cifrado no significa que las conversaciones de Instagram quedarán completamente expuestas. Los usuarios pueden seguir manteniendo chats privados, siempre que no compartan su sesión.

Además, existe la opción del modo de mensajería temporal: al deslizar la pantalla hacia arriba, los mensajes y archivos desaparecen después de ser vistos o tras 24 horas.

Aunque ambas funciones protegen la visualización del contenido, el cifrado de extremo a extremo impedía que Meta pudiera acceder a los mensajes bajo cualquier circunstancia, mientras que la mensajería temporal solo limita el tiempo de permanencia, pero los archivos siguen en los servidores de la empresa mientras estén activos.

En Instagram existe la opción del modo de mensajería temporal. (AP foto/Michael Dwyer)

Críticas y presión de las fuerzas de seguridad globales

La decisión de Meta coincide con un contexto de fuertes críticas por parte de agencias de seguridad internacionales. En 2024, el Grupo de Trabajo Global Virtual (VGT) se pronunció en contra del cifrado de mensajes, argumentando que, si bien protege la privacidad, dificulta la persecución de delitos y la protección de menores en las plataformas digitales.

El organismo citó directamente a Meta como ejemplo de lo que consideran un diseño que “degrada los sistemas de seguridad y debilita la capacidad de mantener seguros a los usuarios niños”.

La VGT ilustró este argumento con casos en los que se logró detener a abusadores gracias al acceso a registros de conversaciones en Facebook. Según el grupo, “en un entorno con cifrado, es muy poco probable que se haya detectado uno de estos casos”.

El cifrado de extremo a extremo impedía que Meta pudiera acceder a los mensajes bajo cualquier circunstancia. REUTERS/Dado Ruvic

Qué cambia para los usuarios de Instagram

A partir del 8 de mayo de 2026, los chats privados de Instagram ya no contarán con cifrado de extremo a extremo. Si los usuarios desean mantener la máxima privacidad en sus conversaciones, Meta recomienda migrar a WhatsApp, donde la función sí está habilitada por defecto.

Por ahora, quienes busquen una capa adicional de seguridad en Instagram pueden recurrir al modo de mensajería temporal para proteger la visualización de sus mensajes, aunque con una protección diferente a la que ofrecía el cifrado total.

Qué es el cifrado de extremo a extremo en WhatsApp

El cifrado de extremo a extremo en WhatsApp es una medida de seguridad que protege tus mensajes, archivos, llamadas y videollamadas para que solo tú y la persona con la que te comunicas puedan leer o escuchar el contenido. Cuando envías un mensaje, este se cifra automáticamente en tu dispositivo y solo puede ser descifrado por el dispositivo del destinatario mediante una clave única.

Ni WhatsApp, ni terceros, ni siquiera autoridades o la propia empresa, pueden acceder al contenido de la conversación, ya que no poseen esa clave. Esto garantiza que la comunicación sea privada y segura, incluso si los datos son interceptados durante la transmisión.