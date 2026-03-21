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Game of Thrones llega a Fortnite: así lucen las skins de Jon Snow y Daenerys

Esta es la primera colaboración de Fortnite que se presenta tras el aumento en el precio de los paVos y el regreso global del juego a la Google Play Store

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Jon Snow y Daenerys Targaryen apareden en esta colaboración de la recordada serie y videojuego. (Instagram: fortnite)

Game of Thrones llega a Fortnite con tres nuevas skins inspiradas en la reconocida serie. En este primer lanzamiento, los personajes disponibles serán Daenerys Targaryen, Jon Snow y el Night King. A diferencia de otras colaboraciones, estas apariencias no estarán incluidas en el pase de batalla.

Hasta el momento, no existe información oficial confirmada sobre la colaboración, más allá de un adelanto difundido por el videojuego en sus redes sociales. Sin embargo, el filtrador conocido como Fortnite Soul adelantó los siguientes contenidos:

  • Skin de Daenerys Targaryen (con tres atuendos)
  • Skin de Jon Snow (con capa desmontable)
  • Skin del Night King
  • Mochila de Huevos de Dragón
  • Mochila de guadaña del Night King
  • Mochila del escudo Stark
  • Emote “Madre de Dragones”
  • Emote “Reclama el Trono”
  • Pico Dragonglass Blade
  • Pico guadaña del Night King
  • Pico Longclaw
  • Ala delta de Drogon
Game of Thrones debuta en
Game of Thrones debuta en Fortnite con tres skins inspiradas en la serie: Daenerys Targaryen, Jon Snow y el Night King. (Instagram: Fortnite)

Se estima que el paquete completo tendrá un precio de 3.000 V, mientras que las skins individuales podrían costar 1.500 V. Los picos estarían disponibles por 800 V, las mochilas por 400 V, los emotes por 500 V y el ala delta por 800 V.

Esta es la primera colaboración de Fortnite que se lance tras el ajuste al alza en el precio de los paVos y del lanzamiento mundial del juego a la tienda de aplicación de Google.

Fortnite sube el precio de los paVos

Fortnite anunció un aumento en el precio de su moneda virtual, los Pavos, como respuesta al incremento en los costos de mantenimiento del juego. Con esta actualización, los nuevos precios de los Pavos en Fortnite son los siguientes:

Pack de 8,99 euros.

  • Antes: 1.000 paVos
  • Ahora: 800 paVos
  • Reembolso de Epic: +1,79 euros

Pack de 22,99 euros.

  • Antes: 2.800 paVos
  • Ahora: 2.400 paVos
  • Reembolso de Epic: +4,59 euros
Esta será la primera colaboración
Esta será la primera colaboración de Fortnite tras el reciente aumento en el precio de los Pavos. (Instagram: Fortnite)

Pack de 36,99 euros.

  • Antes: 5.000 paVos
  • Ahora: 4.500 paVos
  • Reembolso de Epic: +7,39 euros

Pack de 89,99 euros.

  • Antes: 13.500 paVos
  • Ahora: 12.500 paVos
  • Reembolso de Epic: +17,99 euros

Pack con cantidad exacta.

  • Antes: ~0,50 euros por 50 paVos
  • Ahora: 0,99 euros por 50 paVos
  • Sin reembolso de Epic
El pase de Orígenes ahora
El pase de Orígenes ahora cuesta 800 Pavos (antes 1.000), mientras que los pases musical y de LEGO tienen un precio de 1.200 Pavos cada uno (antes 1.400). (Fortnite)

En cuanto a los pases especiales, los nuevos precios serán: el pase de Orígenes a 800 paVos (antes 1.000), el pase musical y el pase de LEGO a 1.200 paVos cada uno (antes 1.400).

Respecto al Club de Fortnite, la devolución mensual de paVos a los suscriptores disminuirá de 1.000 a 800 paVos. Los miembros recibirán un correo con detalles y fechas específicas según su región. Todos estos ajustes entrarán en vigor el 19 de marzo.

Fortnite llega a la tienda de aplicaciones de Google a nivel mundial

Fortnite estará nuevamente disponible en Google Play Store a nivel mundial, tras varios años fuera de la plataforma. Este regreso global ocurre después de que el juego fuera reincorporado inicialmente a la tienda de aplicaciones de Google en Estados Unidos en diciembre de 2025.

Fortnite vuelve a estar disponible
Fortnite vuelve a estar disponible en Google Play Store a nivel mundial después de varios años de ausencia. (X)

Epic Games retiró el título en 2020 tras rechazar las políticas de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, lo que llevó a que los usuarios de Android tuvieran que instalar el juego por otros medios. En ese entonces, Epic Games informó a través de X (anteriormente Twitter):

“Fortnite está de vuelta en Google Play Store en Estados Unidos tras el cumplimiento por parte de Google de la orden judicial del Tribunal de Distrito de EE. UU. Seguimos trabajando con Google para obtener la aprobación judicial de nuestro acuerdo. Manténganse al tanto de las novedades sobre el regreso de Fortnite a Google Play en el resto del mundo”.

Una situación similar se presentó con iOS; actualmente, el juego ya puede descargarse nuevamente desde la App Store.

Aunque el regreso de Fortnite a Google Play fue celebrado, muchos usuarios expresaron su inquietud por el incremento en el precio de la moneda virtual del juego. “Nos preocupan más los cambios en los precios”, señaló uno de ellos.

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