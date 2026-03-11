Fortnite sube el precio de los paVos por costos de mantenimiento del juego en marzo 2026

Fortnite anunció que el valor de los paVos subirá en los próximos días. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Fortnite indicó que el precio de su moneda virtual, paVos, aumentará en los próximos días. Esta actualización responde, según la compañía, al incremento en los costes de mantenimiento del juego.

Con el ajuste, los nuevos precios de los paVos en Fortnite serán los siguientes:

Pack de 8,99 euros.

Antes: 1.000 paVos

Ahora: 800 paVos

Reembolso de Epic: +1,79 euros

Pack de 22,99 euros.

Antes: 2.800 paVos

Ahora: 2.400 paVos

Reembolso de Epic: +4,59 euros

Pack de 36,99 euros.

Antes: 5.000 paVos

Ahora: 4.500 paVos

Reembolso de Epic: +7,39 euros

Pack de 89,99 euros.

Antes: 13.500 paVos

Ahora: 12.500 paVos

Reembolso de Epic: +17,99 euros

Pack con cantidad exacta.

Antes: ~0,50 euros por 50 paVos

Ahora: 0,99 euros por 50 paVos

Sin reembolso de Epic

Los usuarios notarán un incremento en los precios de los trajes. (Créditos: Fortnite)

Qué otros cambios llegan a Fortnite con los paVos

Otros aspectos que debes conocer sobre el aumento de precios de los paVos en Fortnite:

Los usuarios recibirán un reembolso del 20% en recompensas de Epic por las compras realizadas en Fortnite, Fall Guys y Rocket League a través de la Epic Games Store, así como mediante el sistema de pago de Epic en PC, iOS, Android y la web, incluida la adquisición de paVos. Este reembolso podrá utilizarse en Fortnite, en otros juegos de Epic o en la Epic Games Store, siempre que se emplee el sistema de pago de Epic.

El pase de batalla de Fortnite ahora tendrá un costo de 800 paVos y, al completarlo, otorgará 800 paVos. Anteriormente, el pase costaba 1.000 paVos y permitía ganar 1.000 paVos, además de otros 500 paVos en recompensas adicionales.

Los precios de elementos y experiencias dentro del juego pueden elevarse. - crédito Fortnite

Costos actualizados de los pases especiales

A partir de los próximos ciclos, los precios de los diferentes pases serán los siguientes:

El pase de Orígenes costará 800 paVos (antes 1.000).

El pase musical tendrá un precio de 1.200 paVos (antes 1.400).

El pase de LEGO también tendrá un costo de 1.200 paVos (antes 1.400).

Cambios en el Club de Fortnite

La devolución de paVos para los miembros del Club de Fortnite pasará de 1.000 a 800 paVos. Los suscriptores recibirán un correo electrónico con el cronograma y detalles específicos sobre la actualización correspondiente a su región.

Cabe señalar que todos estos cambios de precios entrarán vigor a partir del 19 de marzo.

Los paVos permiten a los jugadores comprar trajes, accesorios, pases de batalla y otros objetos estéticos en la tienda de Fortnite. (Fortnite)

Qué son los paVos en Fortnite

En Fortnite, los paVos son la moneda virtual oficial del juego desarrollada por Epic Games. Los jugadores utilizan paVos para adquirir contenido digital, como trajes, accesorios, pases de batalla y otros artículos estéticos dentro de la tienda de Fortnite.

Por ejemplo, algunos elementos que se pueden comprar son:

Nike Air Max 90 “Infrared”: 800 paVos

Síntesis: 1.500 paVos

Caronte (traje estilo de Fortnite): 1.200 paVos

Surf salvaje: 500 paVos

Lote de Festival feroz (oferta): 1.400 paVos (precio anterior: 2.000 paVos)

Lupita: 1.200 paVos

Imprescindibles lupinos: 200 paVos

Garra luminosa: 800 paVos

Air Jordan 4 Retro “Metallic Gold”: 1.000 paVos

Arcángel: 2.000 paVos

Velocidad: 2.000 paVos

Divino (envoltorio): 500 paVos

La colaboración entre Solo Leveling y Fortnite trae las populares skins de Sung Jin-Woo y Cha Hae-In al universo Battle Royale.

Solo Leveling llega a Fortnite

Solo Leveling se ha incorporado a la lista de colaboraciones que Fortnite realiza con referentes de la cultura popular y comunidades con un gran número de seguidores. Este anime, que figura entre los más vistos en Crunchyroll, ahora es parte del nuevo contenido disponible en el juego.

La colaboración con Solo Leveling se implementa con la actualización v39.50 de Fortnite. El contenido destacado que está disponible en la tienda de objetos incluye la skin de Sung Jin-Woo, conocido como el “Monarca de las Sombras”.

Esta apariencia se distingue por el atuendo oscuro propio del personaje. La cazadora Cha Hae-In, reconocida en la serie como una de las figuras más poderosas y queridas, también cuenta con su propia skin.