Fortnite volverá a estar disponible en Play Store en todo el mundo: esta es la fecha oficial

Fortnite volverá a estar disponible en Google Play. (X: Fortnite)

Fortnite volverá a estar disponible en Google Play Store a nivel mundial a partir del 19 de marzo de 2026, tras haber sido retirada de la tienda durante varios años. El regreso global se produce después de su reincorporación inicial a la tienda de aplicaciones de Google en Estados Unidos en diciembre de 2025.

Epic Games retiró el juego en 2020 al rechazar las políticas de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, lo que obligó a los usuarios de Android a descargarlo por vías alternativas. En ese momento, Epic Games comunicó en X (antes Twitter):

“Fortnite está de vuelta en Google Play Store en Estados Unidos tras el cumplimiento por parte de Google de la orden judicial del Tribunal de Distrito de EE. UU. Seguimos trabajando con Google para obtener la aprobación judicial de nuestro acuerdo. Manténganse al tanto de las novedades sobre el regreso de Fortnite a Google Play en el resto del mundo”.

Fortnite había regresado inicialmente a la tienda de aplicaciones de Google en Estados Unidos. (X)

Una situación similar se presentó con iOS; actualmente, el juego ya puede descargarse nuevamente desde la App Store.

Aunque la noticia del regreso de Fortnite a Google Play fue bien recibida, varios usuarios aprovecharon para manifestar su preocupación por el aumento de precios en la moneda digital del juego. “Nos importan más los cambios en los precios” comentó un usuario.

Fortnite sube el precios de los paVos

Fortnite anunció que el precio de su moneda virtual, paVos, se incrementará en los próximos días debido al aumento de los costos de mantenimiento del juego, según explicó la compañía.

Los usuarios aprovecharon para compartir su descontento con las recientes subidas de los paVos. (X)

Con esta modificación, los nuevos valores de los paquetes de paVos serán los siguientes:

Pack de 8,99 euros: antes 1.000 paVos, ahora 800 paVos, con un reembolso de Epic Games de 1,79 euros.

Pack de 22,99 euros: antes 2.800 paVos, ahora 2.400 paVos, reembolso de 4,59 euros.

Pack de 36,99 euros: antes 5.000 paVos, ahora 4.500 paVos, reembolso de 7,39 euros.

Pack de 89,99 euros: antes 13.500 paVos, ahora 12.500 paVos, reembolso de 17,99 euros.

Pack con cantidad exacta: antes ~0,50 euros por 50 paVos, ahora 0,99 euros por 50 paVos, sin reembolso.

Los paVos de Fortnite funcionan para comprar artículos dentro del juego. (Fortnite)

Qué otros cambios llegan a Fortnite con los paVos

Otros cambios relevantes sobre el incremento de precios de los paVos en Fortnite:

Los usuarios recibirán un reembolso del 20% en recompensas de Epic por compras realizadas en Fortnite, Fall Guys y Rocket League desde la Epic Games Store o mediante el sistema de pago de Epic en PC, iOS, Android y la web, incluido el saldo de paVos.

Este reembolso podrá usarse en Fortnite, otros títulos de Epic o en la tienda, siempre que se utilice el sistema de Epic.

El pase de batalla de Fortnite costará ahora 800 paVos y, al completarlo, otorgará la misma cantidad. Antes, costaba 1.000 paVos y permitía obtener 1.000 paVos más 500 adicionales en recompensas.

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En cuanto a los pases especiales, los nuevos precios serán: el pase de Orígenes a 800 paVos (antes 1.000), el pase musical y el pase de LEGO a 1.200 paVos cada uno (antes 1.400).

Respecto al Club de Fortnite, la devolución mensual de paVos a los suscriptores disminuirá de 1.000 a 800 paVos. Los miembros recibirán un correo con detalles y fechas específicas según su región. Todos estos ajustes entrarán en vigor el 19 de marzo.

Por qué Fortnite no estaba en la Play Store

Fortnite permaneció fuera de la Play Store de Google durante cinco años por un conflicto relacionado con las políticas comerciales de la tienda.

El desacuerdo comenzó en 2020, cuando Epic Games optó por incorporar su propio sistema de pagos en Fortnite, eludiendo así el sistema de Google que exige una comisión del 30% en las compras dentro de la aplicación.

Ante esta situación, Epic retiró el juego de la tienda oficial y lo ofreció para descarga directa desde su página web y otras plataformas.