Tecno

Así puedes desinstalar la clave de Windows para usarla en otra computadora

Reutilizar la clave de Windows evita comprar una nueva licencia y maximiza la inversión en software

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La desinstalación de la clave
La desinstalación de la clave se realiza desde la línea de comandos usando permisos de administrador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cambiar de computadora, muchos usuarios desean aprovechar la licencia de Windows que ya poseen en su equipo anterior. Para lograrlo de manera correcta, resulta fundamental conocer el tipo de licencia instalada y seguir los pasos adecuados para desinstalarla antes de vender o regalar el dispositivo.

Este proceso garantiza que la clave pueda utilizarse en el nuevo equipo, optimizando el valor de la licencia adquirida.

Tipos de licencias de Windows

De acuerdo con el portal HardZone, existen dos tipos principales de licencias de Windows que determinan la posibilidad de transferir la clave a otra computadora:

  • Licencias OEM: Estas licencias, que suelen encontrarse en tiendas online a precios bajos, quedan asociadas de manera permanente al hardware del primer equipo donde se activan. No pueden transferirse a otro dispositivo bajo ninguna circunstancia.
  • Licencias Retail: Son las licencias oficiales que vende Microsoft o sus distribuidores autorizados. Su precio varía según la edición: desde unos 149 euros para la versión Home hasta 259 euros para la versión Pro. A diferencia de las OEM, las licencias Retail pueden transferirse libremente de un equipo a otro, siempre que primero se desinstalen del equipo anterior.
Las licencias Retail de Windows
Las licencias Retail de Windows pueden transferirse a otro equipo tras desinstalarlas correctamente del PC original. (Europa Press)

Antes de proceder con la transferencia, es importante identificar qué tipo de licencia tiene el equipo. Esto no puede confirmarse desde las opciones de configuración de Windows, pero sí mediante una herramienta nativa.

Cómo averiguar el tipo de licencia instalada

Para comprobar si la licencia de Windows es OEM o Retail, se debe acceder al menú Ejecutar presionando Win + R y escribiendo el comando:

slmgr.vbs /dli

Aparecerá una ventana que indica el tipo de licencia instalada. Si es Retail, se puede transferir; si es OEM, la clave no será reutilizable en otro equipo.

Preparar la clave para su uso en otro equipo

Si la licencia es Retail, es posible desinstalarla y reutilizarla en un nuevo ordenador. Este procedimiento no se realiza desde el menú de configuración, sino mediante la línea de comandos con privilegios de administrador.

Asociar la licencia a una
Asociar la licencia a una cuenta de Microsoft facilita la activación automática en el nuevo equipo. (Europa Press)

Pasos para desinstalar la clave de Windows:

  1. Abrir la línea de comandos como administrador: buscar “cmd” en el menú Inicio, hacer clic derecho y seleccionar “Ejecutar como administrador”.
  2. Desinstalar la clave de producto: escribir el comando slmgr /upk. Esto elimina la clave de producto activa en el equipo.
  3. Eliminar rastros de la clave: ejecutar el siguiente comando para borrar cualquier registro de la clave en el sistema: slmgr /cpky. Así se evita que la clave pueda recuperarse posteriormente desde ese equipo.
  4. Restablecer el equipo: reiniciar la computadora y, si se va a seguir utilizando, iniciar sesión con una cuenta local. Si se vuelve a usar la cuenta de Microsoft y la licencia está asociada a ella, Windows podría volver a activarla automáticamente.

Si el equipo está vinculado a una cuenta de Microsoft y la licencia se asocia a esa cuenta, al instalar Windows en el nuevo equipo e iniciar sesión con la misma cuenta, la activación suele completarse de forma automática. Para equipos con cuentas locales, es recomendable extraer la clave antes de desinstalar, utilizando herramientas gratuitas como ProductKey.

Las licencias OEM quedan vinculadas
Las licencias OEM quedan vinculadas al hardware y no permiten su uso en una nueva computadora. (Europa Press)

Instalar y activar la licencia en la nueva computadora

Una vez desinstalada la clave en el PC anterior, se puede instalar Windows en el nuevo equipo. Al iniciar sesión con la cuenta de Microsoft asociada, el sistema detectará la licencia y la activará automáticamente. Si la clave es de tipo Retail y se introduce manualmente durante la instalación, el proceso de activación también quedará completado.

Este procedimiento permite aprovechar la inversión realizada en una licencia de Windows, evitando la compra de una nueva clave al cambiar de equipo y asegurando el cumplimiento de las políticas de uso de Microsoft.

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