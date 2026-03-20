Google presenta una IA capaz de crear aplicaciones a partir de comandos de voz

Google cuenta con plataforma que crea aplicaciones a partir de indicaciones de voz.

Google anunció una actualización clave para Stitch, su herramienta de diseño de interfaces impulsada por inteligencia artificial, que ahora permite crear aplicaciones y prototipos a partir de comandos de voz y descripciones en lenguaje natural.

La nueva versión transforma la plataforma en un “lienzo de diseño nativo de IA”, con el objetivo de simplificar el desarrollo de productos digitales y acelerar los procesos creativos.

La principal novedad radica en que los usuarios ya no necesitan conocimientos técnicos avanzados para diseñar interfaces. Basta con describir lo que se quiere construir —desde el objetivo de una aplicación hasta la experiencia que se desea generar— para que la inteligencia artificial genere automáticamente propuestas visuales e interactivas.

Usando comandos de voz y texto, una IA de Google puede crear apps para celulares.

Este enfoque, al que la compañía denomina “vibe design”, traslada la lógica conversacional de la IA al terreno del diseño digital. En la práctica, Stitch funciona como un asistente creativo capaz de interpretar intenciones.

A diferencia de las herramientas tradicionales, donde el proceso comienza con bocetos o estructuras predefinidas, aquí el punto de partida puede ser una idea abstracta, un objetivo de negocio o incluso una emoción que se quiera transmitir al usuario final.

Uno de los cambios más visibles es la incorporación de un lienzo infinito, que permite desarrollar proyectos desde sus primeras ideas hasta prototipos funcionales dentro de un mismo entorno. Este espacio admite múltiples tipos de entrada, como texto, imágenes y fragmentos de código, lo que ayuda a la IA a comprender mejor el contexto y generar resultados más precisos.

Google cuenta con una IA que puede crear apps a partir de comandos de voz.

Además, la herramienta introduce un sistema de agentes que permite trabajar en varias ideas de manera simultánea. Esto significa que los usuarios pueden explorar distintas versiones de un mismo proyecto sin perder el progreso, delegando tareas específicas a la inteligencia artificial.

A esto se suma la posibilidad de exportar e importar reglas de diseño mediante archivos en formato Markdown, facilitando la integración con otros flujos de trabajo.

Otra función destacada es la capacidad de convertir diseños estáticos en prototipos interactivos de forma inmediata. Stitch permite enlazar pantallas y simular el recorrido de un usuario con solo unos clics. La IA incluso genera automáticamente las transiciones entre pantallas, lo que reduce significativamente el tiempo necesario para validar una idea.

Con solo instrucciones de voz, un usuario puede crear la interfaz de una app.

Sin embargo, el elemento más innovador es el soporte para voz. Los usuarios pueden interactuar con la herramienta hablando directamente, recibiendo sugerencias, críticas de diseño y nuevas propuestas en tiempo real. En este modelo, la IA no solo ejecuta tareas, sino que actúa como un “socio creativo dinámico”, capaz de colaborar durante todo el proceso.

La actualización de Stitch se enmarca en una tendencia más amplia dentro de la industria tecnológica: la integración de la inteligencia artificial en herramientas cotidianas para reducir barreras de entrada y democratizar el acceso a procesos complejos.

En este caso, el diseño de interfaces, tradicionalmente reservado a perfiles técnicos o especializados, se vuelve más accesible para equipos multidisciplinarios.

La herramienta permite generar interfaces a partir de esquemas, bocetos o wireframes cargados por los usuarios en la plataforma. (Google)

El impacto potencial de esta herramienta ya comienza a sentirse en el sector. Tras el anuncio, las acciones de Figma registraron caídas, lo que refleja la preocupación del mercado ante la posibilidad de que soluciones basadas en IA redefinan el ecosistema de diseño digital.

Stitch está disponible actualmente como una herramienta experimental dentro de Google Labs, lo que indica que aún se encuentra en fase de desarrollo. No obstante, el alcance de sus nuevas funciones sugiere que podría convertirse en un componente central dentro de la estrategia de inteligencia artificial de la compañía.

En paralelo, estos avances refuerzan una transformación más profunda: la manera en que las personas interactúan con la tecnología está cambiando. Si antes era necesario aprender a usar herramientas, ahora son las herramientas las que se adaptan al lenguaje y a las intenciones de los usuarios.

Stitch es la herramienta de Google. (Google)

Este cambio no solo redefine el diseño de aplicaciones, sino que también anticipa un escenario en el que crear software podría ser tan simple como mantener una conversación.