Este es el nuevo juego de Steam con temática similar a Diablo y más de 1.000 críticas positivas

Dragonkin: The Banished permite probar todas las clases en el tutorial antes de elegir una ruta de juego. (Steam)

Dragonkin: The Banished se ha convertido en el nuevo fenómeno dentro del género RPG de acción, acumulando más de mil valoraciones positivas en Steam tras su reciente lanzamiento en versión definitiva. El juego, desarrollado por Eko Software, apuesta por una fórmula que recuerda a clásicos como Diablo y Path of Exile, pero introduce novedades en la progresión y personalización de personajes que han captado la atención de la comunidad.

El mercado de los RPG de acción ha estado dominado por nombres como Diablo, Path of Exile y Last Epoch, lo que ha dificultado el surgimiento de propuestas originales. Sin embargo, Dragonkin: The Banished busca diferenciarse ofreciendo una experiencia donde el jugador puede probar todas las clases disponibles en el tutorial, antes de elegir entre Caballero, Bárbaro, Oráculo o Rastreador para avanzar en la historia.

El sistema de habilidades destaca por una mecánica de cuadrícula hexagonal, donde las habilidades y apoyos deben encajarse estratégicamente y nuevas ranuras se desbloquean al subir de nivel.

Disponible en Steam y consolas, el título cuenta con una promoción de lanzamiento en PC. (Europa Press)

Una de las principales quejas históricas de los títulos del género es la dificultad para cambiar de build una vez iniciada la aventura. En este aspecto, Dragonkin: The Banished permite crear, guardar y alternar entre múltiples configuraciones, facilitando la experimentación y adaptabilidad durante la partida. Si bien el juego presenta algunas asperezas propias de un estudio joven, la recepción inicial ha sido positiva, especialmente por su enfoque en la jugabilidad y el sólido desarrollo del contenido final.

¿Un lanzamiento que marca una nueva etapa?

Dragonkin: The Banished ha dado el salto a la versión 1.0 tras más de un año en acceso anticipado, lo que ha permitido a sus desarrolladores pulir mecánicas y expandir la experiencia de juego. La edición definitiva incorpora nuevos actos que permiten recorrer la historia completa, con misiones adicionales, escenarios inéditos, combates contra jefes y una narrativa reforzada.

Las clases jugables han recibido nuevas habilidades y talentos, ampliando las opciones estratégicas y de personalización. Además, el apartado multijugador ha sido optimizado, incorporando cooperativo local para quienes prefieren compartir la aventura. Mejoras en la interfaz, ajustes en el equilibrio y contenido adicional, como elementos cosméticos exclusivos, completan una oferta que busca conquistar tanto a veteranos del género como a nuevos jugadores.

El sistema de habilidades utiliza una cuadrícula hexagonal que fomenta la personalización y la estrategia. (Steam)

El lanzamiento también ha estado acompañado de una promoción especial: el título puede adquirirse en Steam por 22,49 dólares, un 10 % menos que su precio habitual, durante las primeras horas tras la salida de la versión final.

Crecimiento sostenido y recepción de la comunidad

El paso a la versión definitiva ha generado un fuerte aumento en la cantidad de usuarios activos y en las valoraciones positivas en Steam. En pocas horas, Dragonkin: The Banished pasó de cifras modestas a reunir miles de jugadores simultáneos y superar la barrera de las mil críticas favorables. Los elogios se centran en la flexibilidad del sistema de builds, la profundidad de la progresión y la mejora del contenido final, aspectos que incluso títulos consolidados han recibido críticas por descuidar.

Algunos usuarios consideran que el juego no logra desligarse por completo de la sombra de Diablo 2, pero la mayoría valora el enfoque renovador y el esfuerzo por ofrecer una experiencia robusta desde el primer día. El título está disponible en PC y consolas, aunque la versión para ordenadores cuenta con un precio promocional durante el lanzamiento.

La versión 1.0 incorpora nuevos actos, escenarios y enfrentamientos contra jefes. (Steam)

Dragonkin: The Banished se posiciona así como una opción a tener en cuenta para quienes buscan nuevas alternativas en un género competitivo, respaldado por una comunidad activa y un enfoque en la evolución constante del juego.