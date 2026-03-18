Estos son los cuatro nuevos juegos en Steam que puedes conseguir sin pagar nada

A través de Steam, los usuarios pueden comprar, descargar y gestionar una amplia variedad de títulos de diferentes géneros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ofrece cuatro nuevos juegos gratuitos para descargar: Metal Goose, Blooming Ashes, Mainframe Men y Dungeon Armory.

Para obtenerlos, solo es necesario ingresar a la plataforma, buscar cada título en la tienda y hacer clic en ‘Añadir a la biblioteca’. Una vez agregados, los juegos quedarán disponibles de forma permanente en la cuenta del usuario.

De qué tratan los nuevos juegos de Steam

Los nuevos juegos de Steam tratan de:

Metal Goose.

Es un shooter retro de ritmo acelerado, inspirado en títulos como ULTRAKILL y Doom Eternal, que combina combate cuerpo a cuerpo y acción frenética.

La tienda de Steam cuenta con ofertas diarias, descuentos de temporada y eventos especiales como las rebajas de verano e invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juego se desarrolla en un mundo devastado por una guerra global de 68 años, donde el jugador debe servir a la Nación Ganso y enfrentarse a ejércitos de pollos en intensas batallas. Los niveles están diseñados para explorar, encontrar secretos y mejorar estrategias en cada partida.

Blooming Ashes.

Transcurre en un mundo postapocalíptico afectado por la pandemia de Lavanda, que infecta con solo respirar. Esta novela gráfica, ambientada dos años después del estallido, permite tomar decisiones como Char, uno de los protagonistas, e introduce el universo de la Lavanda en una experiencia breve y envolvente.

Mainframe Men.

Es una novela visual ambientada en el Museo de Historia de la Computación, donde el jugador interactúa con versiones personificadas de computadoras históricas como ENIAC. Tras recibir un pase VIP, descubrirá que las exposiciones son mucho más interactivas de lo esperado.

Dungeon Armory.

Pone al jugador en la piel de un herrero novato, encargado de crear armas, explorar mazmorras y enfrentarse a monstruos. El ciclo principal consiste en fabricar, explorar, recolectar y mejorar, utilizando herramientas de forja para diseñar armas que luego pueden probarse en combate y perfeccionarse con materiales obtenidos en las mazmorras.

Steam incluye la opción de guardar partidas en la nube, facilitando el acceso desde distintos dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo descargar estos juegos

Para descargar estos juegos gratuitos en Steam, sigue estos pasos:

Ingresa a tu cuenta de Steam desde la aplicación de escritorio o el sitio web oficial. En la barra de búsqueda, escribe el nombre del juego que deseas (Metal Goose, Blooming Ashes, Mainframe Men o Dungeon Armory). Selecciona el juego en los resultados y haz clic en la página del producto. Presiona el botón “Jugar” o “Añadir a la biblioteca”. Una vez añadido, el juego quedará disponible en tu biblioteca de Steam y podrás instalarlo en tu PC cuando quieras.

Estos títulos son gratuitos, por lo que no requieren ningún pago para descargarlos y jugarlos.

Cómo encontrar más juegos gratis en Steam

Para encontrar más juegos gratuitos en Steam, accede a la plataforma desde tu PC o navegador web e ingresa a la sección ‘Tienda’.

Steam es compatible con Windows, macOS y Linux, ampliando su alcance a millones de jugadores en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el menú principal, selecciona la categoría ‘Gratis‘ o utiliza la barra de búsqueda y filtra los resultados por ‘Gratuito para jugar‘ (‘Free to Play‘). También puedes explorar listas como ‘Juegos populares gratuitos‘ o ‘Nuevos lanzamientos gratuitos‘ para descubrir títulos actualizados.

Una vez que encuentres un juego de tu interés, haz clic en ‘Añadir a la biblioteca‘ para incorporarlo a tu cuenta y descargarlo cuando desees.

En qué otro sitio encontrar juegos gratis

Además de Steam, Epic Games Store es una de las plataformas más populares para conseguir juegos gratis de manera legal. Epic ofrece títulos gratuitos cada semana, que los usuarios pueden reclamar y añadir a su biblioteca de forma permanente.

Solo es necesario crear una cuenta gratuita, ingresar a la tienda desde la aplicación de Epic o su sitio web oficial, y buscar la sección de “Juegos gratuitos”. Allí se publican tanto lanzamientos recientes como clásicos, disponibles por tiempo limitado. Esta dinámica ha convertido a Epic Games Store en una alternativa destacada para quienes buscan ampliar su colección sin costo.