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Steam suma nuevos juegos gratis: lista completa y cómo descargarlos

Los usuarios pueden encontrar títulos como The Raid of Brunswick inspirado en Segunda Guerra Mundial y otros como Euro3v3 o Guns & Thorns

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Steam incorporó nuevos juegos de
Steam incorporó nuevos juegos de varios géneros, ideal para quienes buscan variedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ha sumado nuevos juegos gratis de distintos géneros, algo beneficioso para quienes disfrutan explorando diferentes propuestas.

Entre las novedades destaca The Raid of Brunswick, un título ambientado en la Segunda Guerra Mundial donde los jugadores asumen el rol de la tripulación de un bombardero Lancaster. También se encuentra Guns & Thorns, un juego de plataformas en 2D con estética pixelada y una jugabilidad ágil.

Para descargarlos, solo debes ingresar a la tienda de Steam y buscar los títulos que te interesen.

Solo tienes que entrar a
Solo tienes que entrar a la tienda de Steam y elegir los juegos que prefieras para descargarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué nuevos juegos gratuitos hay en Steam

La lista completa de nuevos juegos gratuitos en Steam es la siguiente:

  • The Raid of Brunswick: juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial que pone a los jugadores en el rol de la tripulación de un bombardero Lancaster. Registra un 75% de valoraciones positivas sobre 12 reseñas.
  • PAGUI-Battle: título multijugador asimétrico basado en el folclore taiwanés. Un jugador controla al Malevolent y otros tres forman el equipo de Exorcistas.
  • Euro3v3: shooter táctico por equipos de 3 contra 3 que incorpora mecánicas de construcción de bases y entrenamiento estratégico con robots.
  • BYTEWORLD: sandbox en acceso anticipado diseñado para unir a streamers y espectadores en una experiencia interactiva. Registra un 84% de valoraciones positivas en 13 reseñas.
Una de las novedades es
Una de las novedades es The Raid of Brunswick, ambientado en la Segunda Guerra Mundial y centrado en la tripulación de un bombardero Lancaster. (Steam )
  • Guns & Thorns: plataforma 2D con arte pixelado, donde controlas a Vaati, un demonio espinoso decidido a vengarse en el “Red Centre” australiano. El juego combina combates, exploración y gestión de recursos, con un 100% de valoraciones positivas en 11 reseñas.
  • Ling and the Corrupted Hollow: aventura de plataformas 3D gratuita en Steam, situada en un mundo mítico. Acompaña a Ling y a los espíritus para restaurar el equilibrio de los Hollow Woods.
  • Trick Or Beat: juego de cartas de batalla 1 vs 1, con mazo compartido y sin elementos de pago. Propone descubrir estrategias para superar al rival, con un 89% de valoraciones positivas en 19 críticas.
  • Sujefa: cooperativo de puzles y plataformas para dos jugadores, donde cada uno asume el papel de piedra, papel o tijera para resolver desafíos en 40 niveles. Admite partidas locales u online y ostenta un 93% de valoraciones positivas en 31 reseñas.
Sujefa es un cooperativo de
Sujefa es un cooperativo de puzles y plataformas para dos jugadores, donde cada uno representa piedra, papel o tijera para superar 40 niveles. (Steam)
  • Go Ape Ship!: multijugador cooperativo de 1 a 8 jugadores, donde la tripulación debe coordinarse para gestionar tareas, responder a emergencias y explorar una nave espacial.
  • Mona and the Witch’s Hat Deluxe: plataforma 2D inspirada en la estética de Game Boy Color, donde la protagonista explora y supera niveles en un entorno retro.

Cómo descargar estos juegos gratis de Steam

El paso a paso para descargar estos juegos gratis de Steam es el siguiente:

  1. Abre la aplicación de Steam en tu computadora o accede al sitio web oficial.
  2. Inicia sesión con tu cuenta de Steam. Si no tienes una, crea una nueva de forma gratuita.
  3. Utiliza la barra de búsqueda para encontrar el juego que deseas descargar.
  4. Haz clic en el nombre del juego dentro de los resultados de búsqueda.
  5. En la página del juego, selecciona el botón ‘Jugar’ o ‘Añadir a la biblioteca’.
  6. Una vez añadido, haz clic en ‘Instalar’ para iniciar la descarga.
  7. Espera a que la descarga y la instalación finalicen. El juego estará listo para jugar desde tu biblioteca de Steam.
Epic Games es otra opción
Epic Games es otra opción para descargar juegos gratis en PC, además de Steam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otra plataforma descargar juegos gratis para PC

Otra plataforma para descargar juegos gratis para PC es Epic Games. En este sitio, los usuarios pueden encontrar títulos gratuitos que se renuevan semanalmente, añadirlos a su biblioteca y descargarlos sin costo desde el Epic Games Launcher.

Además, la tienda suele ofrecer promociones especiales y descuentos en una amplia variedad de juegos para PC.

Cabe señalar que Epic Games cuenta con una aplicación para móviles que permite a los usuarios gestionar su biblioteca, recibir notificaciones sobre nuevas ofertas y descargar juegos.

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