Qué significa el código 35800 en Netflix y qué películas desbloquea

Netflix ofrece códigos que permiten buscar categorías específicas de contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix dispone de una serie de códigos que, al ingresarse en el buscador, permiten acceder a categorías específicas de contenido. Por ejemplo, el código 35800 muestra una selección de películas románticas con contenido para adultos, como Cincuenta sombras de Grey, Caerás, El lado dulce de la traición y 365 días.

De manera similar, el código 11881 da acceso a una colección de películas dirigidas principalmente a adultos, donde se incluyen títulos como Cincuenta sombras de Grey, 365 días, La chica de al lado y El amante de Lady Chatterley, entre otros del mismo género.

Por su parte, al ingresar el código 9875, se presenta un catálogo de series y documentales de true crime, con producciones destacadas como El caso Watts, el padre homicida, MH370: El avión que desapareció y Expedientes de lo inexplicable.

El código 35800 da acceso a películas románticas para adultos, como Cincuenta sombras de Grey y 365 días. (Netflix)

Qué otros códigos de Netflix hay

Acción y aventuras: 1365

Comedias: 6548

Dramas: 5763

Terror: 8711

Ciencia ficción y fantasía: 1492

Documentales: 6839

Series de TV: 83

Películas de acción clásicas: 46576

Dramas basados en libros: 4961

Comedias románticas: 5475

Los llamados códigos ocultos de Netflix fueron creados para clasificar el catálogo en subgéneros más precisos. REUTERS/Dado Ruvic

Películas extranjeras de terror: 8654

Ciencia ficción de culto: 4734

Cine infantil: 783

Thrillers eróticos: 972

Películas románticas con escenas para adultos: 11881

Cine independiente de temática madura: 11079

Cuál es el origen de los códigos ocultos de Netflix

Los denominados códigos ocultos de Netflix surgieron para organizar su extenso catálogo en categorías mucho más detalladas.

Por defecto, la plataforma solo muestra al usuario una fracción del contenido, basada en su historial, ubicación y preferencias. Sin embargo, internamente utiliza códigos numéricos que agrupan miles de títulos en subgéneros específicos, como dramas románticos clásicos, películas de acción asiáticas o documentales espirituales.

Hay códigos que desbloquean película con temática más adulta. (Netflix)

Aunque estos códigos no estaban pensados inicialmente para el público, con el tiempo fueron identificados y compartidos en internet, dando lugar al concepto de códigos ocultos.

Al ingresar uno de estos números en la barra de búsqueda, aparece una selección concreta de películas o series asociadas a esa categoría, lo que facilita encontrar títulos que normalmente no se verían en las recomendaciones habituales.

Actualmente, estos códigos se han vuelto una herramienta muy utilizada por los suscriptores, ya que permiten explorar el catálogo de forma más organizada y personalizada, más allá de las sugerencias habituales del algoritmo de Netflix.

Los códigos también clasifican el contenido por país de origen. (Netflix)

Para qué sirven los códigos ocultos o secretos de Netflix

Los códigos ocultos o secretos de Netflix permiten acceder a categorías y subgéneros específicos dentro del catálogo de la plataforma.

Al ingresar uno de estos códigos en la barra de búsqueda, se despliega una selección precisa de películas o series que, de otro modo, no aparecerían fácilmente entre las recomendaciones personalizadas.

Netflix adquiere startup de Ben Affleck

Netflix ha adquirido InterPositive, una startup de inteligencia artificial fundada por Ben Affleck. Tras la operación, el equipo completo de InterPositive se incorpora a Netflix y Affleck ocupará el cargo de asesor sénior, reforzando la estrategia de la plataforma de impulsar la innovación centrada en los creadores y situando a los cineastas en el corazón del desarrollo.

Netflix compró InterPositive, una startup de inteligencia artificial fundada por Ben Affleck. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

La propuesta de InterPositive, enfocada en utilizar tecnología emergente para proteger y ampliar las capacidades creativas, coincide con la visión de Netflix de que la innovación debe servir a los narradores y al avance creativo.

InterPositive se distingue por el desarrollo de modelos de IA que respetan la coherencia visual, la consistencia editorial y los principios del lenguaje cinematográfico, lo que permite a los artistas conservar el control creativo frente a los desafíos de la producción.

Con esta adquisición, Netflix busca garantizar que los avances tecnológicos respondan a las demandas del proceso creativo, facilitando herramientas que resguarden la intención de los narradores y favorezcan a la comunidad de cineastas.

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