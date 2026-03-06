Netflix adquiere una startup de IA para cineastas fundada por Ben Affleck

Netflix adquirió InterPositive, una startup de inteligencia artificial fundada por Ben Affleck. REUTERS/Jeenah Moon

Con esta compra, todo el equipo de InterPositive se suma a Netflix y Affleck asume el rol de asesor sénior, reforzando la apuesta de la plataforma streaming por la innovación liderada por creadores y colocando a los cineastas en el centro del proceso.

La misión de InterPositive —emplear tecnología emergente para proteger y expandir las posibilidades creativas— se alinea con la convicción de Netflix de que la innovación debe estar al servicio de los narradores y del desarrollo creativo.

Por qué Netflix adquirió la startup de Ben Affleck

Netflix anunció la adquisición de InterPositive, la startup de tecnología cinematográfica fundada por Ben Affleck, con el objetivo de fortalecer su apuesta por la innovación al servicio de los creadores.

InterPositive desarrolla herramientas de inteligencia artificial diseñadas específicamente para cineastas, priorizando la protección y expansión de las opciones creativas, principio que coincide plenamente con la filosofía de Netflix.

La integración del equipo de InterPositive, junto con Affleck como asesor sénior, refuerza el compromiso de Netflix de que la tecnología acompañe y potencie la visión artística, sin reemplazar el juicio y la experiencia humana.

InterPositive destaca por haber desarrollado modelos de IA que respetan la lógica visual, la consistencia editorial y las reglas cinematográficas, permitiendo a los artistas mantener el control creativo ante los desafíos reales de la producción.

Con esta adquisición, Netflix busca asegurar que la innovación tecnológica esté alineada con las necesidades del proceso creativo, ampliando el acceso a herramientas que protejan la intención de los narradores y beneficien directamente a la comunidad de cineastas.

Netflix convierte sus series en oportunidades de negocio fuera de la pantalla

Netflix ha evolucionado más allá de su papel inicial como plataforma streaming y ahora apuesta por consolidar una estrategia integral que extiende el alcance de sus producciones más allá de la pantalla.

La compañía ya no se centra únicamente en sumar suscriptores, sino que busca transformar cada éxito audiovisual en una franquicia global con capacidad para generar nuevas fuentes de ingresos y fortalecer el compromiso de sus audiencias.

En un mercado donde captar la atención es cada vez más desafiante, Netflix se posiciona como creadora de universos narrativos que traspasan los límites del formato tradicional.

Su actual enfoque de diversificación apunta a que series y películas puedan desarrollarse en torno a productos físicos, colaboraciones con marcas, experiencias inmersivas y espacios temáticos, expandiendo así el vínculo entre sus historias y el público.

Un ejemplo destacado es Bridgerton, cuya cuarta temporada superó los 40 millones de visualizaciones y lideró el Top 10 en 91 países. Más allá del éxito televisivo, la serie se consolidó como una franquicia cultural gracias a más de 35 alianzas con reconocidas marcas internacionales.

Este universo abarca desde la creación de la primera fragancia oficial junto a Coty, líneas de cuidado personal con Dove, hasta colecciones de joyería exclusiva con Pandora, que se agotaron rápidamente.

Además, la franquicia llegó al mundo de los coleccionables con el lanzamiento del primer Polly Pocket inspirado en la serie y desarrolló experiencias digitales interactivas y búsquedas temáticas en Google.

La estrategia de expansión de Netflix no se limita a Bridgerton. El caso de la película animada KPop Demon Hunters ejemplifica cómo la plataforma conecta con públicos jóvenes y seguidores del K-pop, superando las 500 millones de visualizaciones y obteniendo reconocimientos internacionales.

Esta producción impulsó alianzas con gigantes del juguete como Lego, Mattel y Hasbro, dando lugar a sets de construcción y colecciones exclusivas.

Con este modelo, Netflix demuestra que su futuro va mucho más allá del streaming: aspira a convertir cada contenido exitoso en una franquicia capaz de generar experiencias, productos y alianzas que trascienden la pantalla, compitiendo de manera innovadora en la industria global del entretenimiento.