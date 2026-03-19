PlayStation en marzo: más de 1.000 juegos en descuento incluyendo Dragon Ball Z y Spiderman

PlayStation ofrece descuentos de hasta el 75% en más de 1.000 juegos a través de su tienda digital durante el mes de marzo.
Entre los títulos destacados se encuentran DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through The Demon, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7 Edición Digital Deluxe 25.° Aniversario, Mortal Kombat X, Hello Kitty Island Adventure y The Last of Us Part II, entre otros.
Para acceder a estas promociones, solo es necesario ingresar a PlayStation Store desde la consola o la aplicación oficial.
Qué juegos están en descuento en PlayStation Store
Algunos de los juegos que están en descuento en PlayStation Store son:
- Casa Bonita hasta el amanecer: 75% de descuento
- Titanfall 2 Standard Edition: 75% de descuento
- ASTRO BOT Rescue Mission: 50% de descuento
- Dragon Age: Inquisition - Edición: 75% de descuento
- Paquete DLC Dragon Age: Inquisition: 50% de descuento
- Tainted Grail: The Fall of Avalon - Excalibur Premium Edition: 40% de descuento
- Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras: 20% de descuento
- Tainted Grail: The Fall of Avalon - Supporters Pack DLC: 20% de descuento
- SHADOW OF THE COLOSSUS: 50% de descuento
- Dying Light - Essentials Edition: 88% de descuento
- Vigor - Wraith of The North: 80% de descuento
- Vigor: Rise from the Dust Pack: 80% de descuento
- Bloons TD 6: 40% de descuento
- Assassin’s Creed Origins: Deluxe Edition: 85% de descuento
- Assassin’s Creed Origins – The Curse of the Pharaohs: 85% de descuento
- Assassin’s Creed Origins Season Pass: 85% de descuento
- Las reliquias de Zaron: paquete de disfraces de South Park: 75% de descuento
- Traer al Crunch de South Park: 75% de descuento
- South Park: The Fractured but Whole Danger Deck: 75% de descuento
- South Park: The Fractured but Whole Season Pass: 70% de descuento
- Age of Empires II + Age of Mythology Premium: 40% de descuento
- Age of Empires II: Definitive Edition: 35% de descuento
- UFC 5 Edición Definitiva: 85% de descuento
- Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered: 50% de descuento
- Need for Speed Payback: 70% de descuento
- Need for Speed Ultimate Bundle: 85% de descuento
- DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT Digital Deluxe Edition: 50% de descuento
- Assassin’s Creed Odyssey: Deluxe Edition: 80% de descuento
- Pase de temporada de Assassin’s Creed Odyssey: 80% de descuento
- Assassin’s Creed Odyssey Edición Gold: 80% de descuento
- Far Cry 5: 85% de descuento
- Far Cry 5 Deluxe Pack: 70% de descuento
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: 75% de descuento
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Extra: 80% de descuento
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Season Pass: 80% de descuento
- Trails in the Sky 1st Chapter: 25% de descuento
- FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition: 40% de descuento
- Paquete doble Digital Deluxe FINAL FANTASY VII REBIRTH: 40% de descuento
- The Mortuary Assistant: 25% de descuento
- Batman: Arkham Knight: 75% de descuento
- Cities: Skylines - Remastered: 50% de descuento
- The Last of Us Part II: 25% de descuento
- Hello Kitty Island Adventure: 25% de descuento
- Hello Kitty Island Adventure - Wheatflow Map: 20% de descuento
- Hello Kitty Island Adventure: Deluxe Edition: 25% de descuento
- Hello Kitty Island Adventure: Deluxe Element Pack: 25% de descuento
- Warhammer 40,000: Darktide - Imperial Edition: 75% de descuento
- UNCHARTED: Colección Legado de ladrones: 60% de descuento
- Lote de juego Spyro + Crash: 75% de descuento
- Spyro Reignited Trilogy: 65% de descuento
- HITMAN World of Assassination - Deluxe Edition: 55% de descuento
- House Flipper 2 - Scooby-Doo DLC: sin descuento
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time: 67% de descuento
- Bully: 40% de descuento
- Cult of the Lamb - Cultist Pack: 50% de descuento
- Cult of the Lamb - Heretic Pack: 50% de descuento
- Cult of the Lamb - Pilgrim Pack: 50% de descuento
- EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition: 60% de descuento
- Mortal Kombat X: 75% de descuento
- Mortal Kombat X Pack XL: 85% de descuento
- Sledders: 30% de descuento
- Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition: 50% de descuento
- Destiny 2: Colección de Legado (2025): 85% de descuento
- Destiny 2: Los Confines del Destino: 60% de descuento
- Destiny 2: Año de la Profecía: 50% de descuento
- The Last Of Us Remastered: 50% de descuento
- Warhammer 40,000: Darktide: 70% de descuento