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PlayStation en marzo: más de 1.000 juegos en descuento incluyendo Dragon Ball Z y Spiderman

Algunos de los juegos en promoción incluyen Gran Turismo 7 Edición Digital Deluxe 25.° Aniversario, Mortal Kombat X y Hello Kitty Island Adventure

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PlayStation lanzó una oferta especial
PlayStation lanzó una oferta especial con descuentos de hasta el 85% en títulos seleccionados. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

PlayStation ofrece descuentos de hasta el 75% en más de 1.000 juegos a través de su tienda digital durante el mes de marzo.

Entre los títulos destacados se encuentran DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through The Demon, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7 Edición Digital Deluxe 25.° Aniversario, Mortal Kombat X, Hello Kitty Island Adventure y The Last of Us Part II, entre otros.

Para acceder a estas promociones, solo es necesario ingresar a PlayStation Store desde la consola o la aplicación oficial.

Qué juegos están en descuento en PlayStation Store

Algunos de los juegos que están en descuento en PlayStation Store son:

  • Casa Bonita hasta el amanecer: 75% de descuento
  • Titanfall 2 Standard Edition: 75% de descuento
  • ASTRO BOT Rescue Mission: 50% de descuento
Más de 1.000 juegos tienen
Más de 1.000 juegos tienen precio reducido en la PlayStation Store durante esta promoción. (PlayStation)
  • Dragon Age: Inquisition - Edición: 75% de descuento
  • Paquete DLC Dragon Age: Inquisition: 50% de descuento
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon - Excalibur Premium Edition: 40% de descuento
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras: 20% de descuento
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon - Supporters Pack DLC: 20% de descuento
  • SHADOW OF THE COLOSSUS: 50% de descuento
  • Dying Light - Essentials Edition: 88% de descuento
Entre los juegos destacados se
Entre los juegos destacados se encuentran The Last of Us Part II, Far Cry 5 y Mortal Kombat X. (PlayStation)
  • Vigor - Wraith of The North: 80% de descuento
  • Vigor: Rise from the Dust Pack: 80% de descuento
  • Bloons TD 6: 40% de descuento
  • Assassin’s Creed Origins: Deluxe Edition: 85% de descuento
  • Assassin’s Creed Origins – The Curse of the Pharaohs: 85% de descuento
  • Assassin’s Creed Origins Season Pass: 85% de descuento
  • Las reliquias de Zaron: paquete de disfraces de South Park: 75% de descuento
  • Traer al Crunch de South Park: 75% de descuento
  • South Park: The Fractured but Whole Danger Deck: 75% de descuento
  • South Park: The Fractured but Whole Season Pass: 70% de descuento
  • Age of Empires II + Age of Mythology Premium: 40% de descuento
  • Age of Empires II: Definitive Edition: 35% de descuento
  • UFC 5 Edición Definitiva: 85% de descuento
Títulos populares como Assassin’s Creed
Títulos populares como Assassin’s Creed Odyssey y Marvel’s Spider-Man ofrecen descuentos superiores al 50%. (PlayStation)
  • Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered: 50% de descuento
  • Need for Speed Payback: 70% de descuento
  • Need for Speed Ultimate Bundle: 85% de descuento
  • DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT Digital Deluxe Edition: 50% de descuento
  • Assassin’s Creed Odyssey: Deluxe Edition: 80% de descuento
  • Pase de temporada de Assassin’s Creed Odyssey: 80% de descuento
  • Assassin’s Creed Odyssey Edición Gold: 80% de descuento
  • Far Cry 5: 85% de descuento
  • Far Cry 5 Deluxe Pack: 70% de descuento
  • Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: 75% de descuento
  • Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Extra: 80% de descuento
  • Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Season Pass: 80% de descuento
  • Trails in the Sky 1st Chapter: 25% de descuento
Hay opciones para todas las
Hay opciones para todas las edades, desde Hello Kitty Island Adventure hasta clásicos como Batman: Arkham Knight. (PlayStation)
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition: 40% de descuento
  • Paquete doble Digital Deluxe FINAL FANTASY VII REBIRTH: 40% de descuento
  • The Mortuary Assistant: 25% de descuento
  • Batman: Arkham Knight: 75% de descuento
  • Cities: Skylines - Remastered: 50% de descuento
  • The Last of Us Part II: 25% de descuento
  • Hello Kitty Island Adventure: 25% de descuento
  • Hello Kitty Island Adventure - Wheatflow Map: 20% de descuento
  • Hello Kitty Island Adventure: Deluxe Edition: 25% de descuento
  • Hello Kitty Island Adventure: Deluxe Element Pack: 25% de descuento
  • Warhammer 40,000: Darktide - Imperial Edition: 75% de descuento
  • UNCHARTED: Colección Legado de ladrones: 60% de descuento
  • Lote de juego Spyro + Crash: 75% de descuento
  • Spyro Reignited Trilogy: 65% de descuento
  • HITMAN World of Assassination - Deluxe Edition: 55% de descuento
  • House Flipper 2 - Scooby-Doo DLC: sin descuento
  • Crash Bandicoot 4: It’s About Time: 67% de descuento
  • Bully: 40% de descuento
  • Cult of the Lamb - Cultist Pack: 50% de descuento
  • Cult of the Lamb - Heretic Pack: 50% de descuento
  • Cult of the Lamb - Pilgrim Pack: 50% de descuento
Para acceder a los descuentos,
Para acceder a los descuentos, solo es necesario ingresar a la tienda digital desde la consola o la app oficial. REUTERS/Issei Kato/File Photo
  • EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition: 60% de descuento
  • Mortal Kombat X: 75% de descuento
  • Mortal Kombat X Pack XL: 85% de descuento
  • Sledders: 30% de descuento
  • Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition: 50% de descuento
  • Destiny 2: Colección de Legado (2025): 85% de descuento
  • Destiny 2: Los Confines del Destino: 60% de descuento
  • Destiny 2: Año de la Profecía: 50% de descuento
  • The Last Of Us Remastered: 50% de descuento
  • Warhammer 40,000: Darktide: 70% de descuento

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