Un ataque con drones lanzados desde Irán provocó un gran incendio en la Zona Industrial Petrolera emiratí de Fujairah

FOTO DE ARCHIVO: Una vista aérea Puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos en el estrecho de Ormuz, 10 de diciembre de 2023. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Un ataque con drones lanzados desde Irán provocó este lunes un “gran incendio” en la Zona Industrial Petrolera de Fujairah (FOIZ), confirmó la Oficina de Medios del emirato en un comunicado. Los equipos de Defensa Civil respondieron de inmediato y continuaban trabajando para controlar el fuego, sin que se informaran víctimas ni se precisara el alcance de los daños materiales. El Ministerio de Defensa emiratí indicó previamente que estaba interceptando misiles y aeronaves no tripuladas.

Ubicado sobre la costa este de los Emiratos, frente al mar de Omán, el emirato de Fujairah alberga un puerto, un oleoducto e instalaciones petroleras que permiten exportar crudo eludiendo el estrecho de Ormuz.

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Desde el inicio de la guerra, esa infraestructura adquirió un valor estratégico adicional, en un contexto en que el bloqueo iraní mantiene paralizado el tránsito de buques por el estrecho. El ataque del lunes encadena el segundo episodio contra el emirato desde el comienzo del conflicto, después del incidente del 14 de marzo de 2026, en los primeros compases de la guerra.

La jornada acumuló otro incidente de envergadura. Los Emiratos Árabes Unidos denunciaron un ataque “terrorista iraní” con dos drones contra un buque cisterna de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, sin causar heridos.

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La agencia británica UKMTO, que monitorea la seguridad marítima, había alertado previamente de que un “proyectil desconocido” alcanzó un buque cisterna a las 19:40 GMT del domingo, a 78 millas náuticas al norte de Fujairah, sin identificar la bandera de la embarcación. El Ministerio de Exteriores emiratí condenó el ataque y lo calificó como una “flagrante violación” de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad y un “acto de piratería” de la Guardia Revolucionaria iraní.

Así está el estrecho de ormuz en las primeras horas del operativo “Proyecto Libertad”

Como respaldo a sus operaciones en el estrecho, la Guardia Revolucionaria publicó este lunes un nuevo mapa que delimita las zonas que Irán considera bajo su control, según la agencia iraní Tasnim. El mapa traza una línea que une el monte Mubarak, en territorio iraní, con la ciudad de Fujairah al este del estrecho, mientras que al oeste extiende el control persa desde la isla iraní de Qeshm hasta la ciudad emiratí de Umm al Quwain. La publicación del mapa funciona como una declaración territorial explícita sobre el paso, en momentos en que Washington intenta forzar la reapertura del tráfico comercial.

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Los incidentes se produjeron en el contexto del lanzamiento del “Proyecto Libertad” del presidente estadounidense Donald Trump, la operación de escolta naval activada este fin de semana que, según el Comando Central, podría involucrar destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y 15.000 efectivos para reabrir el paso a los buques comerciales.

El Comando Central confirmó este lunes que dos buques mercantes de bandera estadounidense lograron completar el tránsito por el estrecho. Sin embargo, agencias de noticias iraníes —entre ellas las semioficiales Fars e ILNA— afirmaron que Teherán había golpeado un buque de la Marina estadounidense cerca de un puerto iraní al sureste del estrecho, versión que el Comando Central desmintió categóricamente al sostener que “ningún buque de la Marina estadounidense ha sido alcanzado”.

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Pese a que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán lleva tres semanas en vigor, ambas partes mantienen un bloqueo selectivo del estrecho, una vía por la que en tiempos de paz circula alrededor del 20% de las energías fósiles mundiales.

La acumulación de incidentes en una sola jornada —el incendio en Fujairah, el ataque al buque de la ADNOC, la alerta de emergencia por misiles emitida por los EAU y las versiones cruzadas sobre un supuesto golpe iraní a la Marina estadounidense— configura el escenario más tenso desde la firma de la tregua y deja en duda la viabilidad inmediata del operativo de escolta lanzado por Washington.

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