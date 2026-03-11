Sony confirma los juegos que llegarán a PlayStation Plus Extra y Deluxe en marzo de 2026

La actualización de marzo en PlayStation Plus Extra y Deluxe amplía el catálogo con opciones para todos los perfiles de jugadores. (Composición Infobae)

Sony confirmó la incorporación de nuevos videojuegos a los servicios PlayStation Plus Extra y Deluxe desde el 17 de marzo, una selección que abarca lanzamientos recientes, clásicos renovados y propuestas aclamadas. La lista contempla títulos de acción, deportes, rol y aventuras cooperativas, consolidando la apuesta de la compañía por ofrecer variedad a sus suscriptores.

Estrenos destacados y clásicos renovados

La plataforma recibirá Warhammer 40.000: Space Marine 2 para PS5, una entrega que transporta a los jugadores al universo de ciencia ficción donde el combate y la cooperación online resultan centrales. Esta secuela mantiene la esencia de la saga, con misiones orientadas a la supervivencia frente a hordas de enemigos.

Otro de los lanzamientos clave es EA Sports Madden NFL 26, también para PS5. El videojuego de Electronic Arts permite a los usuarios experimentar la intensidad del fútbol americano, ya sea en los modos Ultimate Team, Franquicia o carrera individual. El objetivo principal consiste en liderar a uno de los 30 equipos de la NFL hasta la conquista del Super Bowl.

Madden NFL 26 permitirá a los jugadores competir por el Super Bowl desde su consola. (PlayStation)

Entre los clásicos, destaca la llegada de TEKKEN Dark Resurrection a PlayStation Plus Deluxe. Esta versión final de la quinta entrega incluye mejoras en la jugabilidad, personajes adicionales y modos variados, como Batalla de historia, Arcade y Tekken Bowl. La personalización de luchadores sigue siendo un elemento distintivo de la serie desarrollada por Bandai Namco.

Experiencias de rol, acción y exploración

El catálogo de marzo incorpora Persona 5 Royal para PS4 y PS5, una de las entregas más reconocidas de la franquicia de Atlus. Los usuarios podrán acceder también a la Ultimate Edition, que suma todos los contenidos descargables lanzados hasta la fecha. El sistema de juego combina combates por turnos, gestión de relaciones con personajes no jugables y una narrativa inmersiva.

Blasphemous 2, disponible en PS4 y PS5, propone una estética inspirada en los metroidvania clásicos. El título continúa la historia del primer juego y desafía al usuario con combates de dificultad elevada en un entorno oscuro y pixelado.

Blasphemous 2 desafía con su estética retro y combates exigentes en PS4 y PS5. (PlayStation)

Por su parte, Metal Eden para PS5 explora la ciencia ficción y el cyberpunk a través de una jugabilidad centrada en shooters en primera persona. Reikon Games, el estudio responsable, diseñó escenarios en los que los reflejos y la capacidad de adaptación serán determinantes para avanzar.

Opciones cooperativas y universos fantásticos

El universo de El Señor de los Anillos regresa a la consola con Return to Moria, un juego de supervivencia y construcción ambientado en las tierras de los enanos de Middle-Earth. La propuesta combina exploración, gestión de recursos y modos cooperativos, lo que permite a los jugadores crear su propia experiencia dentro de la franquicia inspirada en la obra de J. R. R. Tolkien.

Para los interesados en aventuras espaciales, Astroneer llega a PS4. El videojuego invita a explorar planetas, recolectar materiales y gestionar bases, todo bajo un esquema cooperativo que incentiva la colaboración entre usuarios.

Astroneer propone exploración planetaria y gestión de recursos en modo cooperativo. (PlayStation)

Acceso y disponibilidad para suscriptores

Todos los títulos anunciados estarán disponibles a partir del 17 de marzo para quienes cuenten con suscripciones activas a PlayStation Plus Extra y Deluxe. La estrategia de Sony busca consolidar su posición frente a otras plataformas, reforzando la propuesta de valor mediante la incorporación de novedades y clásicos de renombre.

La actualización de marzo incluye experiencias para distintos perfiles de jugadores, desde quienes buscan acción y deportes hasta quienes prefieren la exploración o el rol narrativo. Con estos lanzamientos, Sony continúa ampliando el catálogo de su servicio, al tiempo que responde a las expectativas de su comunidad global.