Panamá

Panamá inaugura su pabellón en la Bienal de Venecia con la exposición “Hiperstición Tropical”

La propuesta panameña proyecta la voz artística del país en un encuentro que reúne a más de 80 naciones y destaca el talento de artistas y curadoras.

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bienal de venecia
La Bienal de Venecia es considerada el principal escaparate del arte contemporáneo internacional. EFE/EPA/ANDREA MEROLA

La segunda participación consecutiva de Panamá en la principal plataforma del arte contemporáneo mundial, la Exposición Internacional de Arte – La Biennale di Venezia, será inaugurada este 9 de mayo.

Con su participación en esta 61ª edición de la Bienal, el país consolida su presencia en uno de los escenarios culturales más relevantes a nivel internacional.

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Hiperstición Tropical” es la propuesta panameña que proyecta la voz artística del país en un encuentro que reúne a más de 80 naciones y destaca el talento de artistas y curadoras panameñas con una exposición que conecta memoria, historia, sonido y pensamiento contemporáneo.

La muestra artística a presentar en esta 61ª Exposición Internacional de Arte – La Biennale di Venezia es una creación de los artistas Antonio José Guzmán e Iva Jankovic, integrantes del dúo Mensajeros del Sol, y cuenta con la curaduría de Ana Elizabeth González, directora del Museo del Canal y Mónica Kupfer, presidenta de la Fundación Arte y Cultura de Panamá.

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Se informó que “Hiperstición Tropical” presenta una experiencia inmersiva compuesta por una instalación textil monumental de más de 20 metros, collages, imágenes históricas y una performance concebida como parte integral del proyecto artístico.

La participación panameña en la Bienal, de acuerdo con la ministra de Cultura, Maruja Herrera, reafirma la proyección internacional del arte nacional.
La participación panameña en la Bienal, de acuerdo con la ministra de Cultura, Maruja Herrera, reafirma la proyección internacional del arte nacional.

La exposición, de acuerdo con los participantes, evoca memorias vivas de comunidades afrocaribeñas y panameñas, explorando cómo los cantos de resistencia sobreviven, se transforman y encuentran nuevas formas de expresión a través del tiempo.

A partir de investigaciones de archivo y resonancias sonoras, la propuesta construye una lectura contemporánea de Panamá como territorio de memoria, creación y pensamiento crítico con resonancia global, afirman.

La participación panameña, de acuerdo con el Ministerio de Cultura de Panamá reafirma el compromiso del fortalecimiento de la diplomacia cultural y la proyección internacional del arte nacional.

“La Biennale di Venezia es una plataforma para mostrar que en Panamá existe un talento artístico de enorme profundidad y proyección, capaz de dialogar con el mundo”, expresó Gianni Bianchini, comisionado del pabellón panameño.

La inauguración del pabellón se realizará en Venecia como parte de esta edición bianual, considerada el principal escaparate del arte contemporáneo internacional.

Tapón del Darién
La participación del país en la Bienal de 2024 exploró la migración y la crisis en el Darién. - crédito EFE

El debut en 2024 de Panamá en la 60ª Bienal de Arte de Venecia fue un éxito rotundo, atrayendo a más de 45,000 visitantes a su pabellón “Surcos: En el cuerpo y en la tierra”.

La exposición exploró en esa oportunidad la migración y la crisis en el Darién a través de cuatro artistas destacados, logrando una significativa proyección internacional.

En 2024 el nombre de la exposición fue "Surcos: En el cuerpo y en la tierra" (Traces: On the Body and on the Land), y fue curada por Ana Elizabeth González y Mónica Kupfer.

Los artistas participantes fueron Brooke Alfaro, Isabel De Obaldía, Cisco Merel y Giana De Dier.

La temática giró en torno a la reflexión sobre la migración, la crisis del Tapón del Darién y las huellas de la diáspora afroantillana.

FOTO DE ARCHIVO. Este año se celebra la 61ª versión de la Exposición Internacional de Arte–La Biennale di Venezia. REUTERS/Stefano Rellandini
FOTO DE ARCHIVO. Este año se celebra la 61ª versión de la Exposición Internacional de Arte–La Biennale di Venezia. REUTERS/Stefano Rellandini

El impacto económico en cuanto a las visitas registró una recaudación de casi $300,000, entre apoyo mixto privado y público, mientras que el pabellón recibió a más de 45,000 personas.

Más de 70 publicaciones, siempre según los organizadores, destacaron la propuesta, que fue elogida por ArtReview y Artforum.

El pabellón se ubicó en el prestigioso contexto de la Bienal, marcando un hito cultural para Panamá, con miras a continuar su participación.

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