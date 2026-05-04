El Ministerio de Educación anunció que el ajedrez será incluido en el currículo escolar guatemalteco

Estudiantes de nivel primario y básico en Guatemala participan activamente en una clase de ajedrez, como parte de la nueva integración del juego en la currícula educativa nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación de Guatemala anunció la creación del programa Ajedrez en el Aula, una nueva estrategia pedagógica nacional que busca potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales en los estudiantes de primaria y educación media a partir del ciclo escolar de 2026. La iniciativa, oficializada mediante el Acuerdo Ministerial 1884-2026, implica la integración del ajedrez en el currículo como herramienta formativa complementaria, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y mejorar los resultados académicos, según el contenido del Acuerdo Ministerial publicado en el Diario Oficial.

A diferencia de otras intervenciones educativas recientes, el acuerdo ministerial establece que solo los centros educativos públicos recibirán suministros para la implementación del programa. El proceso será progresivo, determinado por la disponibilidad presupuestaria y las estrategias definidas en el cronograma oficial, de acuerdo con el propio Acuerdo emiitido por el Ministerio de Educación.

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El programa Ajedrez en el Aula será implementado a partir del 5 de mayo. La iniciativa está orientada a desarrollar el pensamiento lógico, crítico y estratégico en los estudiantes, promoviendo también la toma de decisiones, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Este esfuerzo tiene como propósito central integrar el ajedrez en la formación integral de los escolares dentro del marco de las áreas curriculares del Currículo Nacional Base (CNB), según detalló el Ministerio.

Niños y niñas de una escuela en Guatemala participan activamente en un juego de ajedrez, demostrando concentración y aprendizaje estratégico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajedrez, herramienta transversal para fortalecer competencias académicas y sociales

Entre las actividades obligatorias que contempla el programa, el acuerdo ministerial dispone la aplicación de estrategias pedagógicas que relacionen las reglas y dinámicas del ajedrez con los contenidos específicos del currículo nacional. Esto implica vincular el juego con metodologías como el aprendizaje significativo, el aprendizaje basado en problemas y enfoques de colaboración entre pares.

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El desarrollo de actividades interdisciplinarias se destaca como una característica central del programa. De acuerdo con el texto oficial, los docentes deben diseñar ejercicios que permitan emplear el ajedrez como recurso para abordar temáticas de matemáticas —en especial, geometría y razonamiento lógico—, comunicación y lenguaje, así como educación física y otras asignaturas. El propósito es adecuar las actividades al nivel de cada grado e incentivar la integración de contenidos.

La Dirección General de Educación Física (DIGEF) y la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (DIGECADE), en coordinación con las Direcciones Departamentales de Educación, serán responsables de impulsar procesos de formación y actualización docente en el uso del ajedrez como herramienta educativa.

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Seguimiento, evaluación y competencias escolares de ajedrez

Con el inicio del programa, se aplicarán pruebas diagnósticas a estudiantes de primaria y media. Estas evaluaciones permitirán establecer una línea base sobre el nivel de conocimiento y las habilidades adquiridas en áreas como matemáticas, comunicación y educación física, para luego medir el avance registrado durante el ciclo escolar. La Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca) será responsable de coordinar el seguimiento, la evaluación y la emisión de informes que contribuyan a la mejora continua del programa.

El acuerdo prevé la organización de competencias interescolares de ajedrez con eliminatorias por distrito y un festival anual que reunirá a ganadores departamentales. Estas actividades buscan incentivar la sana competencia, fortalecer habilidades sociales y promover el respeto por las normas, en consonancia con los objetivos declarados por el Mineduc.

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El programa Ajedrez en el Aula consolida, a partir del 5 de mayo, la apuesta del Ministerio de Educación por herramientas didácticas innovadoras en el sistema público, orientadas a mejorar la calidad de la formación en Guatemala y a responder a los retos del aprendizaje contemporáneo.

El ajedrez es reconocido como deporte internacional

El ajedrez es un deporte reconocido por el COI en el que dos jugadores compiten al mover dieciséis piezas sobre un tablero, con el objetivo de lograr el jaque mate al rey adversario. La precisión en las reglas, como la ubicación inicial de las piezas y los movimientos particulares de peones, torres, caballos, alfiles, reina y rey, es esencial para el desarrollo del juego.

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Su práctica favorece la concentración, la memoria, el razonamiento lógico y la inteligencia emocional, facultades cada vez más valoradas en ámbitos educativos y terapéuticos. Participar en competiciones de ajedrez suele implicar partidas que pueden prolongarse durante varias horas, lo que exige tanto resistencia física como fortaleza mental.

La disciplina exige un trabajo constante de estudio y mejora, contribuye al desarrollo de la honestidad y el autocontrol, y actúa como una herramienta para el entrenamiento cognitivo y la gestión emocional.

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