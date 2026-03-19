Meta lanza asistente con IA para soporte técnico en Facebook e Instagram

Inicialmente, este asistente con IA se encontrará en Facebook e Instagram. (Meta)

Meta ha lanzado un asistente basado en inteligencia artificial que ofrece soporte técnico en Facebook e Instagram para dispositivos iOS, Android y a través del Centro de ayuda en computadoras.

El nuevo asistente de soporte Meta AI está diseñado para acompañar al usuario en la resolución de inconvenientes relacionados con sus cuentas. Responde a consultas sobre configuraciones de notificaciones, funciones nuevas y otros temas frecuentes.

Además, puede realizar ciertas acciones directamente en Facebook y, próximamente, también en Instagram.

Los usuarios pueden realizarle cualquier tipo de consulta a Meta AI para recibir soporte técnico. REUTERS/Yves Herman/File Photo

“A medida que avanza la tecnología, estamos integrando la IA de más maneras para que puedas obtener ayuda confiable y efectiva cuando la necesites, y para que podamos detectar infracciones graves, como estafas, más rápido, con mayor precisión y con menos errores”, indicó Meta.

Qué puede hacer el asistente con IA para soporte técnico en Facebook e Instagram

El asistente de Meta AI permite realizar una variedad de gestiones útiles para los usuarios de Facebook e Instagram. Entre sus funciones, facilita reportar estafas, cuentas que suplantan la identidad de otras personas o cualquier contenido problemático.

También ayuda a entender por qué se eliminó cierto contenido, informa sobre las opciones de apelación y permite dar seguimiento al estado de cada caso.

Además, este asistente permite administrar los ajustes de privacidad, restablecer contraseñas en caso de olvido o sospecha de acceso no autorizado, y actualizar la configuración del perfil de manera rápida y sencilla.

Meta AI está detrás de esta nueva función para Facebook e Instagram. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De este modo, Meta AI se convierte en una herramienta integral para mantener la seguridad y el control de la cuenta.

Cómo acceder al asistente con IA para soporte técnico

Para acceder al asistente con IA para soporte técnico en Facebook, debes seguir estos pasos:

Abre la aplicación móvil. Ve a ‘Ajustes’. Pulsar ‘Ayuda y soporte’. Seleccionar ‘Asistente técnico Meta AI’.

En el caso de Instagram, los pasos a seguir son:

Abre la aplicación móvil e ir a tu perfil. Dirigirse a los ‘Ajustes’. En el buscador, seleccionar ‘Asistente técnico Meta AI’.

Los usuarios pueden realizar consultas a la IA desde la app de Facebook e Instagram. (Meta)

Cuál es el plan de Meta con este nuevo asistente de IA

El plan de Meta con su nuevo asistente de inteligencia artificial es transformar progresivamente la gestión de contenido y el soporte en sus plataformas, implementando sistemas de IA más avanzados a medida que demuestren superar en eficacia a los métodos actuales.

En los próximos años, Meta planea reducir su dependencia de proveedores externos para la aplicación de políticas de contenido, fortaleciendo sus sistemas internos y su equipo humano.

Aunque se incrementará el uso de IA para tareas como la revisión repetitiva de contenido gráfico o la detección de actividades ilícitas y estafas, las personas seguirán siendo fundamentales en la supervisión y la toma de decisiones complejas, como la resolución de apelaciones o las gestiones que requieren intervención directa, explica la empresa tecnológica.

El plan de Meta es integrar aún más inteligencia artificial de cara a los usaurios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Los expertos serán responsables de diseñar, entrenar y evaluar los sistemas de IA, asegurando su precisión y detectando posibles sesgos.

Meta está sometiendo estos sistemas a pruebas rigurosas, incorporando salvaguardas y evaluando su desempeño para garantizar coherencia y exactitud, sin modificar sus Normas Comunitarias.

Herramientas como el asistente de soporte Meta AI permitirán mejorar los procesos de reporte de contenido y apelación de errores, combinando la capacidad de escala de la inteligencia artificial con el criterio humano para optimizar la gestión y la experiencia en sus plataformas.

Facebook incorpora un nuevo plan de monetización

Facebook lanzó Creator Fast Track, un programa de monetización pensado para creadores de contenido.

Para acceder al programa Creator Fast Track de Facebook, se deben cumplir requisitos específicos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los participantes pueden recibir USD 1.000 mensuales si tienen al menos 100.000 seguidores en Instagram, TikTok o YouTube, y hasta USD 3.000 al mes para quienes superen el millón de seguidores en alguna de estas plataformas.

El programa brinda acceso inmediato a las herramientas de monetización de Facebook, lo que permite a los creadores continuar generando ingresos con su contenido elegible incluso después de concluir su participación en Creator Fast Track.

Por ahora, la monetización de contenido en Facebook funciona solo por invitación. No obstante, quienes estén interesados pueden postularse desde el Panel de control profesional en la app móvil de Facebook, accediendo a la pestaña Monetización, eligiendo Monetización de contenido y completando el formulario correspondiente.