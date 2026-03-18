Facebook pagará hasta 3.000 dólares al mes a creadores: cómo inscribirse en el nuevo programa Creator Fast Track

Para acceder al programa Creator Fast Track de Facebook, se deben cumplir requisitos específicos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Facebook presentó Creator Fast Track, un programa de monetización dirigido a creadores de contenido. Quienes participen podrán ganar USD 1.000 mensuales si cuentan con al menos 100.000 seguidores en Instagram, TikTok o YouTube, y hasta USD 3.000 al mes si superan el millón de seguidores en alguna de estas plataformas.

Además, el programa otorga acceso inmediato a las herramientas de monetización de Facebook, lo que permite a los creadores seguir generando ingresos con su contenido elegible incluso una vez finalizado Creator Fast Track.

Actualmente, la monetización de contenido en Facebook solo está disponible por invitación.

Facebook lanzó Creator Fast Track, un programa de monetización para creadores. (Facebook)

Sin embargo, los creadores interesados pueden manifestar su interés desde el Panel de control profesional en la app móvil de Facebook: deben ingresar a la pestaña Monetización, seleccionar Monetización de contenido y completar el formulario correspondiente.

“Lanzamos Creator Fast Track, un nuevo programa diseñado para ayudar a los creadores a acelerar su crecimiento y éxito en Facebook, con pagos garantizados y mayor alcance de contenido”, señaló Facebook.

Cómo inscribirse en Creator Fast Track de Facebook

El paso a paso para inscribirse en el programa Creator Fast Track de Facebook es el siguiente:

Ingresa al Panel de control profesional en la aplicación móvil de Facebook. Selecciona la pestaña ‘Monetización’. Haz clic en ‘Monetización de contenido’. Completa y envía el formulario de interés para el programa Creator Fast Track. Espera la notificación de Facebook sobre la evaluación y posible selección para participar en el programa.

Los interesados pueden inscribirse desde el Panel de control profesional en la app móvil de Facebook. (Facebook)

Requisitos para ser parte de Creator Fast Track de Facebook

Para ser parte del programa Creator Fast Track de Facebook, es necesario cumplir con una serie de requisitos específicos.

El programa está dirigido a creadores que sean nuevos en la plataforma o que deseen reactivarla, y solo está disponible para residentes de Estados Unidos o Canadá mayores de 18 años.

Es indispensable tener una página de Facebook con al menos 30 días de antigüedad y no haber publicado reels en la plataforma durante los últimos seis meses.

Al postularse, es obligatorio informar el usuario de una cuenta de Instagram, TikTok o YouTube con al menos 20.000 seguidores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Durante la postulación, se debe proporcionar el nombre de usuario de una cuenta de Instagram, TikTok o YouTube que cuente con al menos 20.000 seguidores y haya registrado 30.000 reproducciones de video en los últimos 60 días. El contenido debe ser original y de alta calidad, producido por el propio creador.

Además, para ser elegibles, los reels deben subirse en 10 días diferentes dentro de cada período de 30 días, ser públicos y cumplir con las Normas comunitarias de Facebook. Meta se reserva el derecho de determinar la elegibilidad según su propio criterio.

“Creator Fast Track facilita el crecimiento y el éxito en la plataforma para creadores consolidados que son nuevos en Facebook o que están redescubriéndolo. Los participantes del programa obtendrán mayor alcance en sus reels elegibles, lo que acelerará el crecimiento de su audiencia, y recibirán tres meses de pago garantizado por compartir reels que cumplan con los requisitos en Facebook”, aseguró la plataforma.

En 2025, Facebook pagó cerca de 3.000 millones de dólares a creadores a través de sus programas de monetización. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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