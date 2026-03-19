La comunidad de Fortnite se organiza y anuncia huelga contra Epic Games por subir los precios de los paVos

Comunidad de Fornite rechaza subida de precios en su moneda virtual. (foto: HobbyConsolas)

La comunidad de Fortnite ha iniciado una protesta coordinada contra Epic Games tras la entrada en vigor del aumento en el precio de los paVos, la moneda virtual del juego. Desde este 19 de marzo, creadores de contenido y jugadores han impulsado una “huelga digital” que busca presionar a la compañía mediante la reducción del gasto dentro del título.

La medida se traduce en tres acciones concretas: no comprar cosméticos durante el lanzamiento de la nueva temporada, evitar adquirir el pase de batalla y, en algunos casos, dejar de jugar temporalmente. La convocatoria se ha difundido principalmente en redes sociales, donde el descontento venía creciendo desde días atrás tras el anuncio del ajuste en los precios.

El malestar no se limita únicamente al incremento del costo. Parte de la comunidad también cuestiona la falta de contenido reciente dentro del juego, lo que ha intensificado las críticas hacia la estrategia de la empresa. En ese contexto, el alza en los paVos ha sido interpretada como un punto de quiebre.

Epic Games ha recibido duras críticas de sus jugadores por subir el precio de las monedas virtuales de Fornite.

Algunas figuras relevantes del ecosistema de creadores ya han tomado postura. TheGrefg, uno de los streamers más reconocidos vinculados al juego, anunció que no comprará el pase de batalla en esta temporada, una decisión que marca distancia respecto a su comportamiento habitual. Aunque confirmó que seguirá jugando, respaldó la idea de no gastar dinero en el corto plazo.

En la misma línea, el creador Agustin51 criticó duramente la decisión empresarial, señalando que el aumento de precios podría no traducirse en mejoras para el juego.

Sus declaraciones reflejan una preocupación compartida por parte de la comunidad más activa, que teme un deterioro en la relación entre jugadores y desarrolladora.

La comunidad de Fornite solicita a los jugadores no comparte el nuevo pase batalla que se lanzará. (Foto: Epic Games)

Desde la compañía, la explicación oficial apunta a un aumento en los costos de mantenimiento del juego. En lugar de subir directamente los precios en moneda real, Epic Games optó por modificar la cantidad de paVos que reciben los usuarios en cada paquete, lo que en la práctica encarece las compras dentro del juego.

Por ejemplo, el paquete de 8,99 euros ahora otorga 800 paVos en lugar de 1.000, mientras que el de 22,99 euros pasa de 2.800 a 2.400. Ajustes similares se aplican al resto de opciones disponibles. Además, se introdujo un sistema de reembolso del 20% en recompensas de Epic, que podrán utilizarse dentro del ecosistema del juego.

Los cambios también alcanzan al pase de batalla, que ahora costará 800 paVos y entregará la misma cantidad al completarse, eliminando las recompensas adicionales que antes permitían acumular más moneda virtual. Otros modos, como Orígenes, musical y LEGO, también han ajustado sus precios a la baja en términos nominales, aunque dentro de la nueva estructura.

Creadores de contenido de Fornite apoyaron la huelga ha iniciado la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la protesta, el impacto real de la huelga es incierto. Históricamente, este tipo de iniciativas suele tener mayor visibilidad en los primeros días, pero tiende a diluirse con el tiempo, especialmente entre los jugadores habituales que continúan realizando compras dentro del juego.

Además, una parte importante de la base de usuarios no participa activamente en redes sociales ni en debates sobre la economía del juego, lo que reduce el alcance efectivo de la medida. Este segmento, que representa a la mayoría de jugadores casuales, podría mantener sus hábitos de consumo sin cambios.

El contexto tampoco es aislado. La industria del videojuego ha experimentado incrementos de precios en distintos servicios y productos en los últimos años, lo que ha generado debates similares en otras comunidades. En ese sentido, la decisión de Epic Games se inscribe dentro de una tendencia más amplia.

Epic Games aseguró que subió los precios de la moneda virtual de Fornite debido al alto costo de su mantenimiento.

Por ahora, la tensión entre la comunidad y la desarrolladora continúa. La evolución de la protesta y su impacto en el comportamiento de los usuarios será clave para determinar si este tipo de medidas logra influir en futuras decisiones dentro de uno de los videojuegos más populares del mundo.