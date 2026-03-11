Epic Games aumenta el precio de las monedas de Fortnite: los creadores explican por qué tomaron esta decisión

Epic Games anunció el incremento en los precios en las monedas de Fortnite. (Foto: Epic Games)

La empresa desarrolladora de videojuegos Epic Games anunció que aumentará el precio de los V-Bucks, la moneda virtual utilizada dentro del popular videojuego Fortnite. La medida entrará en vigor el 19 de marzo y, según la compañía, responde al incremento en los costos necesarios para mantener y operar el juego.

Los V-Bucks son la moneda utilizada para adquirir objetos cosméticos, pases de temporada y otros contenidos dentro del juego. Con el ajuste, los jugadores recibirán menos cantidad de V-Bucks al comprar paquetes de la moneda virtual, lo que en la práctica implica un aumento en el precio.

La decisión ha generado críticas entre parte de la comunidad de jugadores, especialmente porque Fortnite es uno de los videojuegos más exitosos del mundo y genera miles de millones de dólares al año a través de microtransacciones y suscripciones.

Epic Games dio a conocer que subirá el costo de las monedas de Fortnite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en los paquetes de V-Bucks

Epic Games explicó que los cambios afectarán a los principales paquetes de compra disponibles dentro del juego. A partir de la nueva actualización, la cantidad de V-Bucks recibida por los usuarios disminuirá en varios niveles de compra.

Entre los cambios anunciados se encuentran:

Un paquete de 8,99 dólares otorgará 800 V-Bucks , cuando antes ofrecía 1.000 .

El paquete de 22,99 dólares incluirá 2.400 V-Bucks , en lugar de 2.800 .

El paquete de 36,99 dólares entregará 4.500 V-Bucks , frente a los 5.000 anteriores.

El paquete de 89,99 dólares pasará a ofrecer 12.500 V-Bucks, cuando antes incluía 13.500.

El ajuste también afectará a los usuarios suscritos al servicio mensual Crew, una membresía que ofrece contenido exclusivo dentro del juego. Con el cambio, los suscriptores recibirán 800 V-Bucks al mes en lugar de los 1.000 actuales.

Epic Games aseguró que la subida del precio de las monedas de Fortnite se debe a los altos costos de operación del juego. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cambios en el pase de batalla

Junto con el aumento en el costo de los V-Bucks, la empresa anunció que reducirá el precio del pase de batalla principal de Fortnite. Este pase de temporada opcional permite desbloquear recompensas y elementos cosméticos a medida que los jugadores avanzan en el juego.

El precio del pase pasará de 1.000 V-Bucks a 800, mientras que los otros tres pases disponibles en el juego también tendrán una reducción de 200 V-Bucks.

Epic Games también informó que eliminará algunas recompensas adicionales de V-Bucks que antes se podían obtener dentro del pase de batalla principal.

Epic Games recibió críticas de los usuarios por subir el precio de las monedas de Fortnite. REUTERS/Brendan McDermid/Ilustración

Un cambio inédito desde el lanzamiento del juego

El ajuste representa la primera vez que los V-Bucks se vuelven más caros desde el lanzamiento de Fortnite en 2017. Desde entonces, el modelo económico del juego se ha basado en el sistema free-to-play, que permite descargar y jugar gratuitamente mientras los ingresos provienen principalmente de compras dentro del juego.

Este modelo, basado en microtransacciones, se ha convertido en uno de los pilares financieros de Fortnite. Los jugadores pueden comprar aspectos para personajes, gestos, accesorios y otros elementos visuales que no afectan directamente la jugabilidad.

Gracias a este sistema, Fortnite se ha mantenido durante años como uno de los videojuegos más rentables de la industria.

Epic Games es el creador de Fortnite. (Epic Games)

Reacción de la comunidad

El anuncio provocó una reacción negativa entre algunos jugadores en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la explicación ofrecida por la empresa para justificar el aumento.

Algunos comentarios criticaron que una compañía del tamaño de Epic Games decidiera aumentar los precios a pesar de los ingresos que genera el juego. Otros jugadores incluso mencionaron la posibilidad de cancelar sus suscripciones o reducir sus compras dentro del título.

Parte del debate también surgió tras el reciente acuerdo entre Epic Games y Google en una disputa legal relacionada con las tarifas de compra dentro de aplicaciones.

Fortnite es un juego free-to-play de Epic Games.

Una tendencia en la industria

El periodista independiente de videojuegos Vic Hood señaló que la decisión puede resultar sorprendente si se tiene en cuenta que Epic reveló recientemente que el gasto de los jugadores en títulos de terceros dentro de su tienda digital alcanzó un récord de 400 millones de dólares.

Sin embargo, también explicó que el gasto de terceros en la Epic Games Store experimentó una caída entre 2023 y 2024.

En este contexto, el aumento en el precio de los V-Bucks se suma a una tendencia más amplia dentro de la industria del videojuego. Durante el último año, numerosos fabricantes y desarrolladores han incrementado los precios de consolas, juegos y servicios de suscripción.

Este fenómeno se ha atribuido principalmente al aumento de los costos de desarrollo, la inflación y las tarifas asociadas a la distribución digital.

Epic Games busca generar más ganacias con Fortnite para seguir operando los servidores. (Fortnite)

Para algunos analistas, el aumento de precio de los V-Bucks puede resultar impopular entre los jugadores, pero sigue siendo una alternativa menos drástica que cambiar el modelo de negocio del juego.

Por ahora, Epic Games mantiene el acceso gratuito a Fortnite, uno de los títulos más influyentes de la última década en la industria del entretenimiento digital.