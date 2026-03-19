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La app de Xbox para PC evoluciona: ahora te permitirá agregar juegos de Steam y otras plataformas

Los usuarios pueden añadir accesos directos manualmente y convertir la app en un centro unificado

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17/08/2023 Logo de Xbox. POLITICA XBOX
17/08/2023 Logo de Xbox. POLITICA XBOX

Xbox avanza en su estrategia para unificar el ecosistema de videojuegos en PC con una nueva función en fase beta que permite agregar y ejecutar juegos y programas de otras plataformas, como Steam o Epic Games Store, directamente desde su aplicación.

El cambio apunta a transformar la app en un centro único desde donde los usuarios puedan gestionar todo su contenido digital, sin importar su origen. La novedad, que ya está siendo probada por algunos usuarios, permite añadir manualmente accesos directos a títulos y aplicaciones externas dentro de la biblioteca de Xbox.

Esto incluye no solo videojuegos que no pertenecen al ecosistema de Microsoft, sino también programas convencionales, lo que amplía el uso de la aplicación más allá del entretenimiento.

La app de Xbox te
La app de Xbox te permitirá agregar juegos de Steam para ejecutarlos desde una sola plataforma.

El funcionamiento es simple: desde la sección “Mi biblioteca”, los usuarios pueden pulsar el botón “+” para incorporar archivos ejecutables con extensiones como .exe o .cmd.

Una vez añadidos, estos accesos se integran en la interfaz de la app y pueden ejecutarse como cualquier otro contenido. Según quienes han probado la herramienta, aplicaciones como iTunes o Audacity, así como juegos externos, funcionan sin inconvenientes.

Esta integración representa un paso más en la visión de Microsoft de convertir el PC en una extensión natural del ecosistema Xbox. En lugar de limitarse a su propia tienda o a servicios como Game Pass, la compañía busca ofrecer una experiencia más abierta, en la que diferentes plataformas convivan dentro de una misma interfaz.

Xbox permitirá añadir a su
Xbox permitirá añadir a su biblioteca juegos que se encuentren en Steam y Epic Games.

El movimiento no es aislado. En los últimos meses, Microsoft ha impulsado iniciativas como el llamado “Modo Xbox”, presente en dispositivos portátiles como la Asus ROG Xbox Ally, que permite cargar múltiples lanzadores desde una experiencia unificada. Este enfoque busca eliminar la fragmentación habitual del gaming en PC, donde los usuarios deben alternar entre distintas aplicaciones para acceder a sus juegos.

Además, la estrategia podría estar vinculada al desarrollo de la próxima generación de hardware de la compañía, conocida bajo el nombre en clave Project Helix.

Aunque aún no hay detalles oficiales, analistas e insiders sugieren que este dispositivo podría integrar de forma más profunda Windows y el ecosistema Xbox, acercándose a un modelo híbrido entre consola y ordenador.

La aplicación de Xbox para
La aplicación de Xbox para PC integrará a otras aplicaciones de videojuego.

De confirmarse, esta evolución implicaría un cambio significativo en el concepto tradicional de consola. En lugar de un sistema cerrado, Project Helix podría ofrecer una experiencia más flexible, donde los usuarios tengan acceso a múltiples tiendas, aplicaciones y herramientas desde un mismo entorno.

El contexto también explica este giro. Las ventas de las consolas Xbox Series X y Xbox Series S no han alcanzado las expectativas iniciales, lo que ha llevado a Microsoft a reforzar su presencia en PC y apostar por un ecosistema más amplio. En este escenario, la app de Xbox se convierte en una pieza clave para fidelizar usuarios más allá del hardware.

Al mismo tiempo, la compañía busca diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo, donde plataformas como Steam dominan el segmento de PC. En lugar de competir directamente, Microsoft parece optar por integrarse, facilitando el acceso a estos servicios desde su propia interfaz.

Microsoft confirma que Project Helix,
Microsoft confirma que Project Helix, su consola de próxima generación, empezará a llegar a los desarrolladores en 2027.

Sin embargo, la función aún se encuentra en fase preliminar, por lo que podrían producirse cambios antes de su lanzamiento oficial. También existen limitaciones, como la necesidad de trabajar con archivos ejecutables específicos, lo que podría restringir algunos usos.

A pesar de ello, la dirección es clara: Microsoft quiere convertir la app de Xbox en un hub central que simplifique la experiencia del usuario. De consolidarse, esta iniciativa podría redefinir la forma en que los jugadores interactúan con sus bibliotecas digitales y anticipar un futuro donde las barreras entre plataformas sean cada vez menos relevantes.

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