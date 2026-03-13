Tu PC ahora es una consola: Microsoft lanza ‘Xbox Mode’ para transformar Windows 11

Xbox Mode no sustituye a Windows 11, sino que añade una capa de usabilidad pensada para los jugadores. (Difusión)

Microsoft ha presentado oficialmente ‘Xbox Mode’, una nueva interfaz de pantalla completa optimizada para el juego con control, que transforma la experiencia de Windows 11 y la acerca aún más al entorno de las consolas Xbox.

La función, que se implementará a partir de abril de 2026 en mercados seleccionados, permite a los usuarios alternar de manera fluida entre productividad y entretenimiento, llevando las mejores prácticas de Xbox directamente al sistema operativo de PC.

Xbox Mode en Windows 11: una experiencia de consola en tu PC

Xbox Mode no sustituye a Windows 11, sino que añade una capa de usabilidad pensada para los jugadores, inspirada en la experiencia tradicional de Xbox. Según Jason Ronald, vicepresidente de Próxima Generación de Xbox, “estamos llevando todo lo que aprendimos al crear un sistema operativo líder para juegos directamente a Windows, tanto para jugadores como para desarrolladores”.

‘Xbox Mode’ es una nueva interfaz de pantalla completa optimizada para el juego con control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta interfaz, optimizada para control, ya había sido probada en dispositivos portátiles como la ROG Xbox Ally bajo el nombre Xbox Full Screen Experience (FSE), y ahora llegará a laptops, PCs de escritorio y tablets bajo su nuevo nombre.

Microsoft destaca que Xbox Mode mantiene la apertura de la plataforma PC, permitiendo el uso de otras tiendas de juegos además de la Microsoft Store, y ofreciendo una experiencia familiar y sencilla para quienes prefieren jugar con mando.

Esta integración refuerza el mensaje de la compañía sobre la importancia de la PC en el ecosistema Xbox y su apuesta por un desarrollo unificado bajo consignas como “Build for Xbox on PC”.

Xbox Mode no sustituye a Windows 11, sino que añade una capa de usabilidad pensada para los jugadores. MICROSOFT

Beneficios de Xbox Full Screen Experience y cómo activarla

Xbox Full Screen Experience, la versión preliminar de Xbox Mode, se lanzó inicialmente para dispositivos portátiles con Windows 11, permitiendo que la aplicación Xbox para PC se ejecute directamente al iniciar el sistema.

Esta modalidad integra los juegos de múltiples tiendas (Microsoft Store, Steam, Battle.net, entre otras) y facilita la navegación y la administración de tareas desde una vista optimizada para consolas portátiles.

Uno de los principales beneficios de este modo es la optimización de recursos: al activarlo, Windows 11 reduce el consumo de energía en reposo y libera hasta 2 GB de RAM, desactivando procesos de búsqueda, Office, Copilot y otros servicios que no son esenciales para el juego.

Esta memoria adicional puede dedicarse a mejorar la calidad gráfica, especialmente en equipos que comparten memoria entre CPU y GPU.

Microsoft ha comenzado a desvelar detalles sobre su próxima consola, Project Helix. (Composición Infobae: REUTERS/ Mike Blake / Difusión)

Para instalar Xbox Full Screen Experience antes del lanzamiento oficial, basta con acceder a la configuración de juegos del dispositivo y seleccionar la opción correspondiente. También existen herramientas de terceros disponibles en GitHub que permiten habilitar esta función en PCs compatibles, añadiendo accesos directos y configuraciones adicionales para una experiencia personalizada.

El futuro del gaming en Windows

La llegada de Xbox Mode a Windows 11 marca un paso decisivo en la convergencia entre la experiencia de consola y la flexibilidad de la PC.

Durante la GDC 2026, Microsoft reafirmó esta estrategia al anunciar avances en Project Helix, la próxima generación de plataforma Xbox impulsada por AMD, aunque este proyecto aún se encuentra en fase alpha y se prevé que llegará en 2027.

Microsoft confirmó que sigue acercando cada vez más Xbox y Windows. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras de Jason Ronald, “Xbox Mode permite que los jugadores alternen sin problemas entre productividad y juego, con una experiencia familiar de Xbox en pantalla completa optimizada para control, manteniendo al mismo tiempo la apertura de Windows”.

Así, Microsoft sigue apostando por un ecosistema donde la PC y Xbox se unifican, brindando a los usuarios más opciones y un rendimiento mejorado en todos los formatos.

Cómo funciona Xbox

Xbox funciona como una plataforma de videojuegos que combina hardware y software para ofrecer una experiencia de juego completa y conectada. El usuario puede jugar tanto en consolas Xbox como en PC con Windows, accediendo a un amplio catálogo de títulos a través de la tienda digital de Microsoft o mediante suscripciones como Xbox Game Pass.

Xbox es una plataforma que integra hardware y software para brindar una experiencia de juego conectada. REUTERS/Kevork Djansezian

El sistema operativo de Xbox está diseñado para optimizar el rendimiento de los juegos, gestionar descargas, actualizaciones y almacenar partidas guardadas en la nube, permitiendo continuar el progreso en diferentes dispositivos.

La interfaz de Xbox facilita la navegación entre juegos, aplicaciones y configuraciones, ofreciendo integración con servicios como chat de voz, grupos de amigos y logros desbloqueables. Además, la plataforma permite instalar juegos desde varias tiendas, usar controles inalámbricos y disfrutar de opciones de personalización visual y de accesibilidad.