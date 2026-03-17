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“Es ridículo”: CEO de Take-Two explica por qué la IA jamás podrá crear un juego como GTA

Strauss Zelnick comparó la situación con la música generada por IA, que puede sonar profesional, pero carece del atractivo duradero de las obras creadas por artistas

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GTA 6 ya se puede
GTA 6 ya se puede reservar en la tienda virtual de PlayStation. (Rockstar)

La irrupción de tecnologías como Project Genie de Google ha reavivado el debate sobre si la inteligencia artificial generativa permitirá a cualquier usuario crear videojuegos del nivel de los grandes estudios. Sin embargo, para Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, la idea de que una IA pueda equiparar su trabajo al de franquicias como Grand Theft Auto es “ridícula”.

El directivo afirma que, aunque la IA puede facilitar ciertas tareas y potenciar la economía de creadores, no sustituirá la creatividad, el control artístico y los procesos manuales que distinguen a los grandes éxitos del entretenimiento.

IA en el desarrollo de videojuegos: límites y posibilidades

En una entrevista con The Game Business, Zelnick subrayó que las herramientas de creación de videojuegos llevan años en el mercado y son responsables de miles de lanzamientos anuales, pero los verdaderos éxitos siguen siendo dominio de las grandes empresas.

Aunque la IA puede facilitar
Aunque la IA puede facilitar ciertas tareas y potenciar la economía de creadores, no sustituirá la creatividad. Así lo indicó Zelnick. (Imagen ilustrativa Infobae)

“La idea de que nuevas herramientas permitan a cualquiera pulsar un botón, generar un éxito y distribuirlo a millones de consumidores en todo el mundo es ridícula. Nunca ha sido así en el mundo del entretenimiento”, declaró.

El CEO de Take-Two comparó la situación con la música generada por inteligencia artificial, que puede sonar profesional, pero carece del atractivo duradero de las obras creadas por artistas. Según Zelnick, “probablemente no querrías escucharlas más de una vez”.

No obstante, reconoció que la IA sí puede tener un impacto importante en la economía de creadores, como ocurre en plataformas como Roblox, donde miles de usuarios desarrollan y comparten sus propios juegos. “Esa economía de creadores coexiste con la economía del entretenimiento profesional. No la suplanta. No la reemplaza”, señaló Zelnick.

El CEO reconoció que la
El CEO reconoció que la IA sí puede tener un impacto importante en la economía de creadores. (Composición Infobae: thegamebusiness.com / Rockstar)

El caso GTA 6: mundos hechos a mano y el papel real de la IA

Respecto al desarrollo de Grand Theft Auto VI, Zelnick enfatizó en GamesIndustry.biz que, aunque Rockstar Games siempre ha utilizado inteligencia artificial y machine learning para optimizar procesos, la creación del esperado título no ha dependido de IA generativa.

“Específicamente, en lo que se refiere a GTA 6, la IA generativa no ha formado parte de lo que Rockstar está construyendo. Sus mundos se hacen a mano, eso es lo que los diferencia: construyen desde cero, edificio a edificio, calle a calle, vecindario a vecindario. No lo hacen de manera procedural y no deberían hacerlo. Eso es lo que lo convierte en gran entretenimiento”, explicó.

Zelnick remarcó que, aunque la IA es una herramienta potente para reducir costes y aumentar la eficacia, el verdadero valor de un videojuego exitoso reside en el trabajo artesanal y el detalle único que solo los equipos de desarrollo pueden aportar. Por ahora, la inteligencia artificial no reemplazará el toque humano en la creación de los grandes títulos de la industria.

Respecto al desarrollo de GTA
Respecto al desarrollo de GTA VI, Zelnick enfatizó que, aunque Rockstar siempre ha utilizado IA y machine learning para optimizar procesos, la creación del título no ha dependido de IA generativa. (Rockstar Games)

GTA 6 tendría NPCs más realistas

La expectativa por el lanzamiento de Grand Theft Auto 6, programado para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sigue en aumento. Mientras tanto, la comunidad gamer y expertos tecnológicos analizan cada detalle y rumor relacionado con el juego.

Recientemente, una filtración atribuida a un presunto exempleado de Rockstar Games ha alimentado el debate sobre el posible nivel de realismo que alcanzará la próxima entrega de la saga.

De confirmarse estos rumores, GTA 6 podría marcar un antes y un después en la simulación de inteligencia artificial, la interacción social y la riqueza ambiental dentro de los videojuegos de mundo abierto. La idea de que los NPCs (personajes no jugables) y las mecánicas de juego sean más complejas y reactivas elevaría la experiencia y podría establecer un nuevo estándar para la industria.

GTA 6 podría marcar un
GTA 6 podría marcar un antes y un después en la simulación de inteligencia artificial. (Difusión)

Según la filtración, la interacción con los NPCs en GTA 6 iría mucho más allá de lo visto en Red Dead Redemption 2. Los jugadores tendrían múltiples opciones, como saludar, insultar, coquetear o incluso escribir sus propios diálogos, a los que los personajes responderían de forma contextual.

Además, estos NPCs recordarían las acciones del usuario, dando lugar a relaciones dinámicas que pueden evolucionar en rivalidades o alianzas a lo largo del tiempo. Este sistema haría que los encuentros en el juego influyeran directamente en la historia y en las reacciones del entorno, creando una experiencia de mundo abierto más viva y en constante evolución.

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