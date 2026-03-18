Rusia censura Telegram: el bloqueo deja a millones sin acceso a la principal app de mensajería

Rusia bloquea Telegram y endurece la censura digital: miles de usuarios quedan incomunicados tras la nueva ley de control estatal - REUTERS/Ramil Sitdikov/Illustration/File Photo

Telegram, una de las aplicaciones de mensajería más populares y utilizadas en Rusia, atraviesa una de sus crisis más graves. Desde el 16 de marzo de 2026, miles de usuarios en Moscú, San Petersburgo y otras regiones han reportado fallos en la plataforma.

La app no se abre, los mensajes no se envían y el acceso a fotos y videos está bloqueado. La razón es el endurecimiento de la censura digital por parte del gobierno ruso, que ha comenzado a bloquear Telegram de manera sistemática, adelantándose a la campaña prevista para abril próximo.

El trasfondo de estos cortes va mucho más allá de simples caídas técnicas. La decisión de bloquear Telegram y restringir el acceso a internet móvil y fijo en varias ciudades forma parte de una estrategia más amplia de control y censura estatal.

Telegram bajo asedio en Rusia: la última frontera de la comunicación libre enfrenta bloqueos y presión oficial - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Las autoridades rusas exigen que Telegram localice en el país los servidores que almacenan los datos de los usuarios, lo que supondría un riesgo para la privacidad y la seguridad digital de millones de personas.

Por qué en Rusia hay censura de Telegram

En los últimos meses, el Kremlin ha intensificado su presión sobre plataformas extranjeras. Tras el bloqueo de WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, FaceTime, Snapchat, X (Twitter) y Signal, Telegram se convirtió en el último bastión de comunicación cifrada y libre para millones de rusos.

Al perder acceso a estas aplicaciones, la ciudadanía ha recurrido a Telegram no solo para mensajes personales, también para informarse, coordinar actividades, organizar ayuda voluntaria y debatir sobre el conflicto en Ucrania.

Sin embargo, la nueva ley firmada por Vladimir Putin, que otorga al Servicio Federal de Seguridad la potestad de ordenar el bloqueo de internet móvil y fijo, ha permitido implementar restricciones sin precedentes.

Desde el 3 de marzo de 2026, los residentes de Moscú sufrieron interrupciones masivas en internet móvil, llamadas y mensajes de texto, afectando incluso los servicios WiFi en la Duma Estatal.

El Kremlin intensifica el control: bloqueos de Telegram y apagones de internet profundizan el aislamiento tecnológico ruso - REUTERS/Ramil Sitdikov/Illustration

Cuáles son las consecuencias sociales de la censura de Telegram

La caída de Telegram y el corte de internet han tenido un efecto inmediato en la vida cotidiana y en la economía digital. Según medios locales, la venta de walkie-talkies y pagers ha aumentado, así como la demanda de otros elementos clásicos. Usuarios y analistas describen una “vuelta al pasado” digital, donde la conectividad deja de ser un derecho garantizado y se convierte en un bien escaso.

El diario Izvestia graficó la situación con una portada satírica: ciudadanos de Moscú caminando con ladrillos en vez de teléfonos, desconectados y preocupados por la pérdida de acceso. Para muchos, la imposibilidad de pagar facturas en línea, coordinar trabajo remoto o comunicarse con familiares y amigos representa mucho más que una molestia: es un ataque directo a la libertad de expresión y a la vida moderna.

Por qué desean bloquear Telegram en Rusia

Las autoridades rusas acusan a Telegram de negarse a colaborar con la localización de servidores, de no combatir el fraude ni impedir el uso de la plataforma por parte de criminales o terroristas.

Censura, desconexión y vigilancia: el bloqueo de Telegram en Rusia anticipa un modelo autoritario de control digital - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Pavel Durov, fundador de la aplicación, sostiene que la verdadera motivación detrás de los bloqueos es la censura y el deseo del gobierno de forzar a la población a utilizar servicios controlados por el Estado, diseñados para la vigilancia y el control político.

Según expertos citados por medios como Kommersant y Meduza, las restricciones ya no pueden eludirse fácilmente ni con herramientas como VPN, ya que el gobierno ha implementado “listas blancas” de sitios permitidos y bloqueado la mayoría de servicios de anonimato.

La caída de Telegram y el endurecimiento de la censura digital marcan una nueva etapa en la lucha por la libertad de expresión en Rusia. Con el país cada vez más aislado de la infraestructura global de internet, la ciudadanía enfrenta el desafío de adaptarse a un entorno donde la información está controlada y la conectividad depende del arbitrio estatal.