Anthropic advierte: la inteligencia artificial ya reemplaza tareas en la mitad de los empleos de oficina

Aunque no hay despidos masivos inmediatos, la reducción de oportunidades y la “puerta cerrada” a los más jóvenes marcan una transición silenciosa

La inteligencia artificial ya reemplaza
La inteligencia artificial ya reemplaza tareas en la mitad de los empleos de oficina, según Anthropic - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad cotidiana en el mercado laboral. Daniel Amodei, CEO y fundador de Anthropic, una de las compañías líderes en el desarrollo de IA y creadora del modelo Claude AI, ha lanzado una advertencia contundente: la IA ya reemplaza tareas en la mitad de los empleos de oficina, y su avance pone en jaque tanto a trabajadores como a empresas de todo el mundo.

El impacto es tan inmediato que, según los propios datos internos de Anthropic, cerca del 90% del código desarrollado por la empresa ya es generado por sistemas automatizados. Lo que empezó como una herramienta de apoyo para programadores, analistas financieros y asistentes administrativos, ahora se ha convertido en un factor de transformación estructural para el trabajo de oficina, modificando roles y redefiniendo las habilidades más valoradas.

El informe de Anthropic: cómo mide el avance real de la IA

Para poner cifras al fenómeno, Anthropic publicó su primer informe laboral, que se apoya en millones de interacciones reales con el modelo Claude para analizar la “exposición observada” de distintos empleos a la IA.

El impacto real de la
El impacto real de la IA en el empleo: menos contrataciones, más automatización y cambios en los perfiles profesionales – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta métrica, a diferencia de estimaciones teóricas, revela en qué medida la automatización ya está presente en tareas diarias. Los resultados muestran que profesiones como la programación, la digitación de datos, la atención al cliente y el análisis financiero están entre las más afectadas.

Por ejemplo, los programadores presentan una exposición del 74,5%, mientras que los analistas financieros alcanzan el 57,2%. Esto implica que más de la mitad de las tareas de oficina en estos sectores ya pueden ser realizadas por un sistema de IA como Claude.

Cuáles son los trabajos menos expuestos a la IA

El informe también señala que los empleos con menor exposición son aquellos que requieren presencia física y habilidades manuales: plomeros, electricistas, agricultores, transportistas, cocineros y personal de mantenimiento.

Estas profesiones, tradicionalmente subvaloradas, emergen ahora como las más resilientes frente a la automatización inmediata, ya que involucran destrezas difíciles de replicar por una máquina.

El futuro del empleo según
El futuro del empleo según Anthropic: automatización sin despidos masivos, pero con menos oportunidades para nuevos trabajadores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia de Anthropic sugiere que, si bien la IA puede transformar la mayoría de las ocupaciones administrativas, su impacto en los trabajos manuales será mucho más lento y limitado.

¿Cómo afecta la IA al mercado laboral en la práctica?

Aunque la disrupción de la IA en el empleo es un hecho, el informe de Anthropic aporta un matiz importante: desde el lanzamiento de ChatGPT en 2023, no se ha registrado un desplazamiento masivo de empleos en las áreas más expuestas.

Sin embargo, sí se observa una ralentización en la creación de nuevos puestos de nivel inicial, afectando especialmente a jóvenes entre 22 y 25 años que buscan su primer empleo.

El fenómeno es sutil pero persistente. En lugar de despidos masivos, lo que ocurre es una disminución de oportunidades de entrada al mundo laboral: menos contrataciones, menor rotación y una “puerta que se cierra en silencio” para las nuevas generaciones.

Un aporte clave del estudio es la distinción entre lo que la IA podría hacer en teoría y lo que ya está haciendo en la práctica. En áreas como computación y matemáticas, la IA podría cubrir hasta el 94% de las tareas, pero en la práctica, actualmente cubre solo el 33%.

Anthropic advierte: la IA transforma
Anthropic advierte: la IA transforma el empleo de oficina y frena las oportunidades laborales para jóvenes - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

En oficina y administración, la capacidad teórica es del 90%, pero el uso real es mucho menor. Esta brecha, advierten los expertos, es solo temporal: a medida que las capacidades de la IA avancen y su implementación se profundice, el uso real se acercará a la capacidad teórica.

Quiénes son los empleados más expuestos a la automatización

Los datos de Anthropic revelan que los más expuestos al reemplazo por IA no son los trabajadores de menor formación, sino aquellos con mayor nivel educativo y mejores salarios. Los programadores, analistas financieros y abogados encabezan la lista, con un ingreso 47% superior al de los menos expuestos y una mayor probabilidad de tener estudios de posgrado.

En el otro extremo, el 30% de la fuerza laboral: cocineros, mecánicos, bartenders, entre otros, presenta una exposición nula a la automatización basada en IA.

Frente a este panorama, la resiliencia laboral podría estar en los oficios subestimados y en la capacidad de adaptación a un entorno dominado por la inteligencia artificial. Lo que hasta hace poco era garantía de estabilidad profesional hoy se redefine, y la única certeza es que la IA ya forma parte del presente laboral.

