Telegram bajo la lupa: las estafas aumentan un 233% en la plataforma

Según Revolut, el 58% de las estafas de ofertas laborales a nivel mundial se originaron en Telegram. REUTERS/Dado Ruvic

El Informe sobre Seguridad del Consumidor y Delitos Financieros publicado por Revolut revela que Telegram se ha convertido en el canal preferido de los estafadores tanto en España como a nivel mundial, marcando un cambio significativo en las tácticas de fraude digital.

El crecimiento exponencial de las estafas en la aplicación de mensajería encriptada resalta la urgencia de fortalecer la seguridad y la vigilancia en estos entornos.

Telegram y el auge de las estafas

Según datos del informe de Revolut, Telegram fue la red social con mayor cantidad de estafas reportadas en España durante 2025, concentrando el 22% de los casos.

Telegram permite a los usuarios enviar mensajes de texto, realizar llamadas de voz y video, etc. REUTERS/Dado Ruvic

La entidad advierte que los delincuentes están usando la naturaleza privada y encriptada de Telegram para escalar sus operaciones de fraude “con gran rapidez”, desplazándose desde redes sociales tradicionales hacia entornos más difíciles de controlar y supervisar.

Este “cambio de paradigma”, como lo define Revolut, refleja que los estafadores priorizan la mensajería encriptada para escapar de los mecanismos de control de las grandes plataformas.

A nivel global, el incremento ha sido aún más llamativo: los casos de estafas en Telegram aumentaron un 233% respecto al año anterior, según la empresa fintech. Esta estadística consolida a la plataforma como un punto crítico para fraudes cada vez más complejos y sofisticados.

Se advierte que los delincuentes están usando la naturaleza privada y encriptada de Telegram para escalar sus operaciones de fraude. REUTERS/Dado Ruvic

Compras online y ofertas de empleo: los principales métodos de engaño

El informe destaca que las estafas relacionadas con compras en línea continúan siendo las más frecuentes tanto en España como en el resto del mundo, representando más de la mitad (53%) de los casos denunciados en el país.

Sin embargo, se observa un crecimiento aún mayor en los fraudes vinculados a ofertas de empleo, que ya suponen el 22% de los incidentes globales tras haberse triplicado el último año. Según Revolut, el 58% de las estafas de ofertas laborales a nivel mundial se originaron en Telegram.

El análisis también señala que, aunque la plataforma representa el 21% de todos los fraudes detectados globalmente, Meta (matriz de Facebook e Instagram) sigue liderando como origen principal, con el 44% de los casos.

Telegram permite el uso de bots automatizados para realizar tareas, encuestas o administrar comunidades. REUTERS/Dado Ruvic

Meta encabeza la estadística de fraude por cuarto periodo consecutivo, mientras que TikTok, aunque en cifras absolutas más baja, ha visto multiplicar por seis el porcentaje de estafas en su plataforma durante 2025.

Los hallazgos del informe de Revolut subrayan el desafío que enfrentan usuarios, empresas y reguladores ante la evolución de las estafas en plataformas de mensajería cifrada.

Cómo funciona Telegram: claves de la plataforma de mensajería

Telegram es una plataforma de mensajería instantánea que permite a los usuarios enviar mensajes de texto, realizar llamadas de voz y video, compartir archivos e imágenes, y crear grupos o canales para comunicarse con múltiples personas al mismo tiempo.

Una de las características más destacadas de Telegram es su enfoque en la privacidad. REUTERS/Dado Ruvic

Su funcionamiento se basa en la nube, lo que significa que los mensajes y archivos enviados quedan almacenados en servidores seguros y pueden ser accesibles desde cualquier dispositivo donde el usuario inicie sesión, ya sea un teléfono, tableta o computadora.

Una de las características más destacadas de Telegram es su enfoque en la privacidad. Ofrece chats secretos con cifrado de extremo a extremo, donde los mensajes solo pueden ser leídos por el remitente y el destinatario, y permite configurar mensajes que se autodestruyen después de un tiempo determinado.

Los usuarios pueden crear grupos de hasta 200.000 personas y canales para difundir información de forma masiva, lo que lo convierte en una herramienta potente tanto para la comunicación personal como profesional.

Además, Telegram permite el uso de bots automatizados para realizar tareas, encuestas o administrar comunidades, y ofrece una amplia variedad de opciones de personalización y gestión en cada chat. Todo esto hace que la app sea una plataforma versátil, flexible y ampliamente utilizada en todo el mundo.