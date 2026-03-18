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Alerta por “stalkerware”: 1 de cada 5 mujeres en América Latina tiene una app espía en su móvil sin saberlo

El acceso clandestino a mensajes, ubicaciones y cámaras permite a los agresores vigilar y manipular a sus víctimas, en una muestra de acoso digital

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Stalkerware y violencia digital: una
Stalkerware y violencia digital: una de cada cinco mujeres en Latinoamérica sufrió monitoreo sin consentimiento - (Imagen ilustrativa Infobae)

La violencia digital es una realidad creciente y muchas veces invisible en América Latina. No solo se manifiesta en ataques públicos en redes sociales, también en la vida privada de miles de mujeres a través de la vigilancia y el control ejercidos por parejas o exparejas mediante herramientas tecnológicas.

Un reciente informe de la compañía de ciberseguridad, Kaspersky, alertó sobre una cifra preocupante: una de cada cinco mujeres en la región ha detectado apps de monitoreo instaladas en su celular sin su consentimiento. El fenómeno del stalkerware, lejos de ser anecdótico, se consolida como una dimensión más del abuso y la desigualdad de género en el entorno digital.

Este tipo de violencia rara vez ocurre de forma aislada. El 46% de las mujeres latinoamericanas encuestadas ya ha experimentado algún tipo de abuso doméstico, y el stalkerware suele acompañar dinámicas de control psicológico, económico y social.

Seguridad digital y género: claves
Seguridad digital y género: claves para detectar y evitar el stalkerware en relaciones de control - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que el 65% rechaza cualquier forma de monitoreo por parte de una pareja, casi la mitad reconoce haber sentido que su privacidad fue violada mediante acceso a celulares, laptops, cámaras, sistemas de rastreo e incluso dispositivos de salud conectados.

¿Qué es el stalkerware y cómo opera?

El stalkerware es un software espía diseñado para operar de forma invisible en los dispositivos, permitiendo que un tercero acceda a mensajes privados, ubicaciones, registros de llamadas, redes sociales, cámara y micrófono sin que la víctima lo advierta.

Según los expertos en ciberseguridad, muchas mujeres no se percatan de inmediato de la intrusión: los indicios pueden ser comentarios sobre conversaciones privadas, coincidencias sospechosas en lugares públicos o el conocimiento de información solo compartida con personas de confianza.

El acceso suele lograrse a través de la manipulación directa del teléfono, a menudo bajo la excusa de “regalar” un dispositivo nuevo o durante momentos en que la víctima deja su celular sin supervisión. Una vez instalado, el stalkerware se oculta entre las aplicaciones del sistema y puede funcionar durante largos periodos, extrayendo datos e incluso activando remotamente la cámara o el micrófono.

Un riesgo que fortalece el control y la violencia

El lado oscuro de la
El lado oscuro de la tecnología: stalkerware y la urgencia de proteger la privacidad de las mujeres en América Latina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El stalkerware amplifica la capacidad de control del abusador, permitiéndole supervisar la vida digital de la víctima, conocer su ubicación en tiempo real y acceder a información íntima. En muchos casos, esta vigilancia se suma a otras formas de violencia, como el acoso psicológico, el chantaje, la manipulación o la extorsión.

El escenario es especialmente grave en América Latina, donde las brechas de género en el acceso a tecnología y la falta de educación digital dificultan la detección y denuncia de estos delitos. Muchas víctimas no reconocen los síntomas de la presencia de apps espía o no saben cómo actuar ante la sospecha de ser vigiladas.

Claves para detectar y prevenir el stalkerware

María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad en Kaspersky para la región, subrayó a la prensa la importancia de fortalecer hábitos de seguridad digital y de fomentar la autonomía de las mujeres frente a la tecnología.

Entre las medidas más relevantes para protegerse del stalkerware, los especialistas aconsejan mantener siempre el bloqueo de pantalla activado y elegir un PIN, contraseña o patrón de acceso robusto. Esto dificulta que otras personas puedan manipular el dispositivo sin autorización, ya que muchas aplicaciones espía se instalan tras un acceso físico breve.

El software espía se esconde
El software espía se esconde entre las apps del sistema, dificultando la detección y exponiendo a las víctimas a chantaje, extorsión y acoso, en un contexto donde la educación digital es clave para la prevención - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra recomendación clave es revisar con frecuencia los permisos que las aplicaciones tienen en el celular. Es fundamental comprobar qué apps pueden acceder a funciones sensibles como la ubicación, la cámara, el micrófono o los contactos. Si una aplicación pide más permisos de los necesarios para su funcionamiento, es motivo suficiente para desconfiar y considerar su desinstalación.

También se debe prestar atención al comportamiento inusual del dispositivo. Un incremento inesperado en el consumo de batería, episodios de sobrecalentamiento, lentitud generalizada o un uso de datos móviles más alto que lo habitual pueden ser indicadores de que hay una aplicación espía ejecutándose en segundo plano sin que el usuario lo sepa.

Mantener actualizado tanto el sistema operativo como las aplicaciones instaladas es otra medida preventiva fundamental. Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por software malicioso, incluido el stalkerware.

Las mujeres que sospechen de vigilancia no autorizada deben buscar apoyo en organizaciones especializadas y denunciar el abuso ante las autoridades. La tecnología, utilizada de manera segura y consciente, puede ser una aliada en la lucha contra la violencia y el control, nunca un instrumento de sometimiento.

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